PFDK sevkleri açıklandı - Son Dakika

PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler şu şekilde:

"FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu HAKAN ÖZMERT'in, 28.06.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN TÖRE hakkında, kırmızı kartın cezai sonuçlarının ertelenmesi talebinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü antrenörü MEHMET YILDIRIM'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu AMIR HADZIAHMETOVIC'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. atletik performans antrenörü GÖKHAN KANDEMİR'in, 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü hakkında, 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu GUY LUCIEN MICHEL LANDEL'in, 27.06.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu RIAD NOURI'nin, 28.06.2020 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi ÖZGÜR TULUN'un, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi ÖZGÜR TULUN'un rakip takım teknik sorumlusuna yönelik saldırısı nedeniyle 50 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ALTAY Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü teknik sorumlusu YALÇIN KOŞUKAVAK'ın, rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü teknik sorumlusu YALÇIN KOŞUKAVAK'ın, rakip takım yöneticisine yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü sporcusu ÖZGÜR ÖZKAYA'nın, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PFDK sevkleri açıklandı - Son Dakika

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