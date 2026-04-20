Şanlıurfa 2029 gastronomi hedefiyle İstanbul'da tanıtıldı
Şanlıurfa 2029 gastronomi hedefiyle İstanbul’da tanıtıldı

20.04.2026 13:43
Şanlıurfa’nın 2029 Dünya Gastronomi Şehri adaylığı İstanbul’da düzenlenen lansmanla duyuruldu. Programa katılan yetkililer, Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunarak kentin uluslararası hedeflerine dikkat çekti.

Şanlıurfa’nın köklü mutfak mirasını dünya sahnesine taşımayı hedefleyen “Şanlıurfa 2029 Dünya Gastronomi Şehri Adaylığı Lansmanı”, İstanbul Tersane İstanbul’da geniş katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve çok sayıda bürokrat, akademisyen ile gastronomi dünyasından önemli isimlerin katıldığı programda, kentin gastronomi zenginliği etkileyici sunumlarla tanıtıldı. Etkinlik, Şanlıurfa’nın yalnızca geçmişiyle değil, geleceğe dönük vizyonuyla da uluslararası arenada güçlü bir yer edinme hedefini ortaya koydu.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: “BU DEĞERLER DÜNYAYA TANITILMALI”

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa’nın sahip olduğu kültürel ve gastronomik zenginliğin son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Uzun yıllar görev yaptığı Gaziantep döneminde Şanlıurfa’yı yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Gül, bu tür organizasyonların aslında gecikmiş ancak son derece gerekli adımlar olduğunu söyledi. Gül, Şanlıurfa’nın verimli toprakları, köklü geçmişi ve geleneksel mutfak kültürüyle eşsiz bir değere sahip olduğunu vurgulayarak, bu zenginliğin dünya ile buluşturulması gerektiğini dile getirdi.

“GASTRONOMİ BİR LEZZET DEĞİL, HAFIZA MESELESİ”

Programda konuşan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa’nın insanlık tarihine yön veren en kadim şehirlerden biri olduğuna dikkat çekerek, gastronominin yalnızca yemekle sınırlı olmadığını ifade etti. Gülpınar, bu topraklarda üretimin medeniyeti doğurduğunu, buğdayın ilk kez ehlileştirilmesinden bugüne uzanan sürecin mutfak kültürünü şekillendirdiğini vurguladı. Göbeklitepe ve Karahantepe gibi tarihi alanların sadece geçmişi değil, bugünün sofra kültürünü de beslediğini belirten Gülpınar, “Şanlıurfa’da gastronomi bir lezzet meselesi değil, bir hafıza meselesidir” dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR HABERLER.COM’A ÖZEL KONUŞTU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, lansman sonrası Haberler.com’a özel röportaj vererek sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Gülpınar, gerçekleştirilen organizasyonun Şanlıurfa adına tarihi bir adım olduğunu belirterek, “Bu gece Şanlıurfa için çok önemli bir sürecin başlangıcını temsil ediyor. 2029 Dünya Gastronomi Şehri hedefi doğrultusunda ciddi ve planlı bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

Gülpınar, Şanlıurfa’nın daha önce UNESCO “Müzik Şehri” unvanı aldığını hatırlatarak, gastronomi alanında da benzer bir başarıyı hedeflediklerini ifade etti. Bu sürecin yalnızca bir unvan kazanımından ibaret olmadığını dile getiren Gülpınar, aynı zamanda turizm, tanıtım ve ekonomik kalkınma açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı. Lansmanın geniş katılımla gerçekleştirilmesinin, bu hedefe olan inancı ve desteği açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

REKTÖR GÜLLÜOĞLU: “BU TOPRAKLAR GASTRONOMİNİN DOĞDUĞU YER”

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da Haberler.com’a özel açıklamalarda bulunarak Şanlıurfa’nın tarihsel ve bilimsel önemine dikkat çekti. Güllüoğlu, kentin milattan önceye uzanan geçmişiyle insanlık tarihini şekillendiren merkezlerden biri olduğunu belirterek, “Bu coğrafya, ilk tarımın yapıldığı, ilk üretimin başladığı yerlerden biridir. Böyle bir geçmişe sahip bir şehrin gastronomi alanında da dünya çapında söz sahibi olması son derece doğal” dedi.

Şanlıurfa’nın sahip olduğu kültürel ve tarımsal mirasın gastronomi ile birleşerek güçlü bir kimlik oluşturduğunu ifade eden Güllüoğlu, bu adaylık sürecinin akademik ve bilimsel çalışmalarla da destekleneceğini vurguladı. Üniversite olarak bu sürece katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

ŞANLIURFA’NIN GASTRONOMİ VİZYONU DÜNYAYA ANLATILDI

Lansman programında Şanlıurfa’nın binlerce yıllık mutfak kültürü, tarımsal üretim gücü ve tarihsel birikimi kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kentin, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olması ve tarımın ilk örneklerinin bu coğrafyada görülmesi, gastronomi alanındaki iddiasını güçlendiren en önemli unsurlar arasında gösterildi. Sunumlarda, Şanlıurfa mutfağının sadece lezzet odaklı değil, aynı zamanda kültürel bir miras ve yaşam biçimi olduğu vurgulandı. Bu yönüyle gastronominin, şehrin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

2029 HEDEFİ İÇİN YOĞUN VE KAPSAMLI ÇALIŞMA

Lansman kapsamında yapılan değerlendirmelerde, 2029 yılına kadar uzanan süreçte Şanlıurfa’nın gastronomi alanında daha güçlü bir konuma ulaşması için kapsamlı projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Yerel üretimin desteklenmesi, coğrafi işaretli ürünlerin artırılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi bu sürecin temel başlıkları arasında yer alıyor.

Yetkililer, bu adaylığın sadece yerel bir hedef olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin gastronomi turizmi açısından uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olduğunu ifade etti. Şanlıurfa’nın sahip olduğu potansiyelin doğru stratejilerle değerlendirildiği takdirde, 2029 yılında bu unvanı kazanmasının güçlü bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Amedspor’a Süper Lig’e çıkma yolunda büyük şok Amedspor'a Süper Lig'e çıkma yolunda büyük şok
Esenler Erokspor, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
“Amerikan silahlarını siz mi çaldınız” sorusuna Talabani’den yanıt “Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna Talabani’den yanıt
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
