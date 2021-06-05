Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Marmara'yı saran deniz salyasıyla ilgili güzel bir haber verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimatı verdiğini belirten Erdoğan, "Benim korkum. Karadeniz'e yayılır. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'sinin millet bahçesini hizmete açtık. Şimdi İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin Adıyaman'daki millet bahçemizi hizmete açıyoruz. Ayrıca Van, Niğde ve Batman'daki atık su arıtma ile Artvin'deki içme suyu tesislerimizi açıyoruz. Toplamda 814 milyon lirayı bulan tesisleri halkımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Muğla'da 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan'da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanımız ile Kastamonu'da Doğu Çınarı ve Mersin'de zeytin olarak 84 anıt ağacın çalışmalarında resmi açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyorum.

20 yıl öncesine kadar pek çok şehrimizin yakasına yapışan hava kirliliği sorununun ülke genelinde önemli ölçüde azaltılmasında doğalgazın yanında açtığımız park ve bahçelerin katkısı olmuştur. Toplam 56 milyon metrekarelik bir alan 324 millet bahçesi yapmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 61 millet bahçesini tamamlayarak hizmete sunduk. 46 ilde 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında. Ülke genelinde 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar proje ve ihale safhasında. İBB Başkanlığını devraldığımda ağaç mağaç yoktu. Görevi devraldık bütün yollara fidan değil ağaç diktik. 81 ilin tamamında şehirlerimizi çok daha fazla yeşil alanla buluşturduk. Çevre ve yeşil bizim işimiz. Bununla kalmayacağız ve ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi hızlandıracağız.

EDİRNE'DEN HAKKARİ'YE KESİNTİSİZ BİSİKLET YOLU

Bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Tıpkı Konya gibi. Konya bir örnek. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları sayesinde bu aracı tercih eden insanlarımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Türkiye bisiklet yolu master planını tamamladığımızda Avrupa bisiklet yolu ile ülkemizi birleştirmiş olacağız. Proje tamamlandığında Edirne'den bisiklete binen bir vatandaş Hakkari'ye kadar güvenli bir şekilde gidecek.

KATI ATIK TESİSLERİ

Katı atık toplama tesislerini de artırıyoruz. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını korumanın önemi artıyor. Çöplerden yayılan metan ve karbondioksit oranlarını kontrol altına almayı başardık. Kartal, Pendik burada da yine metan gazı çöp depolama alanlarıyla bir tehdit vardı. Bu tehditten de Pendik, Kartal'ı biz kurtardık. İnsan sağlığını koruma ve suyun korunması için atık su arıtma tesisleridir. Ülkemizdeki tesislerin sayısını 145'ten 1170'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok alanda kullanılma imkanı doğmuştur.

MARMARA'DAKİ DENİZ SALYASI TEHDİDİ

Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denizlere bırakılan atık sulardır. Bakanıma talimatı verdim. Hiç gecikmeden, İBB niye yapmıyor, Konya niye yapmıyor demeyeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonunuza alacaksınız, üniversiteler ile el ele verip başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu Haliç'te yaptık. Haliç'i nasıl temizlediysek müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız. Benim korkum. Karadeniz'e yayılır. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Deniz suyundaki sıcaklık artışının da bunda etkisi var. Kirlilik kaynağı olacak her yerde denetimler sürüyor. Belediyelerden özel sektöre ortak gayretle çözülecek bir sorundur. Tüm kurumlarımızın katkısını alarak bu meselenin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Kritik öneme sahip hizmetleri geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileriye taşıdık. Bu hizmetleri her geçen yıl artırarak sürdürmeye kararlıyız."