Son dakika haberi: Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Bir son dakika haberine göre Ümraniye'de iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan 2 kişilik grup kaldırımda oturan kişiye ateş açarak kaçtı.
Ümraniye'de iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan 2 kişilik grup kaldırımda oturan kişiye ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda kaldırımda bulunan kişi ağır yaralandı.
Olay, Cemil Meriç Mahallesi, İmam Şafi Sokak üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Plakası ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişilik bir grup seyir halindeyken kaldırımda bulunan İbrahim Doğanay'a silahla ateş açarak kaçtı. Kurşunların etkisiyle yaralı yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve acil servis ekipleri geldi. Acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri olay yerini inceler polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 04:12
Kaynak: İHA
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