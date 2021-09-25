Son dakika haberleri! Beşiktaş kongre üyesinin ailesi de trafik kazasında ölmüş - Son Dakika

Beşiktaş kongre üyesinin ailesi de trafik kazasında ölmüş

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde uçurumdan düşen arabasında yanarak hayatını kaybeden Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur ile ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Uğur'un 1986 yılında meydana gelen trafik kazasında annesi, babası ve kardeşinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 05.00 sıralarında, 06 ADV 784 plakalı çift kabinli pick-up araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple uçurumdan deniz kıyısına düşerek yandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta yapılan incelemede yanmış bir ceset bulundu. Jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Enis Server Uğur'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ailesini de kazada kaybetmiş

Öte yandan meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Enis Server Uğur ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uğur'un 1986 yılında meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin ilk belirlemelerine göre pick-up kamyonetin şarampole yanaşır gibi düştüğünün belirlendiği öğrenildi. Cesedin tamamen yanmış olmasından dolayı savcının DNA istediği, işlemlerin yetişmesi durumunda cenazenin defin işlemleri için pazartesi günü İstanbul'a götürülmesi planlanıyor.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.