Son dakika haberleri: Meslekten ihraç edilen 2 hakim, gözaltına alındı - Son Dakika

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 11 hakim ile savcı arasındaki 2 hakim, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HSK tarafından FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 11 hakim ve savcının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Örgütün hakim ve savcı çalışma evlerinde, adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında 'etkin pişmanlık' ifadeleri bulunan şüphelilerden 2 hakim, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 hakim, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

ANKARA,