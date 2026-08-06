Tarkan'dan Ajda Pekkan'a... Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? İşte isim isim o liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında mali hareketler incelendi. 2023 yılı ve sonrasında Ahbap Derneği hesaplarına sanat ve medya dünyasından milyonlarca lira bağış aktarıldığı belirlendi.

AJDA PEKKAN'DAN TARKAN'A

MASAK incelemesine göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek miktarlarda bağış yaptı. Bazı kişiler tarafından birden fazla işlem gerçekleştirildiği, bazı transferlerin ise şirket veya üçüncü kişiler adına kayıtlı hesaplardan gönderildiği görüldü.

Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen bağışların, sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Mali kayıtlarda isimleri bulunan kişilerin yalnızca bağış yapmış olmaları, herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle bağlantılı oldukları anlamına gelmiyor.

Öte yandan işlemlerin kaynağı, amacı ve kullanıldığı alanlar hakkında kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için banka kayıtları ile dernek muhasebe ve harcama belgeleri birlikte incelenecek.

İŞTE İSİM İSİM BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER VE BAĞIŞ MİKTARLARI

Ayşe Ajda Pekkan

Meslek:Şarkıcı

Tarih: 10.02.2023 – 16.08

İşlem açıklaması: “EF6001001 AHBAP Derneği – Deprem Bağış”

Tutar: 1.000.000 TL

Barış Arduç

Meslek: Oyuncu

Tarih: 15.02.2023 – 14.57

İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-3850841 Deprem Yardım”

Tutar: 1.000.000 TL

Ebru Şahin

Meslek: Oyuncu

Tarih: 08.02.2023 – 15.30

Tutar: 1.000.000 TL

Tarkan Tevetoğlu/ Hitt Müzik Prodüksiyon Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Meslek: Şarkıcı

Tarih: 15.02.2023 – 16.10

İşlem açıklaması: “Tarkan Tevetoğlu – Bağış Bedeli”

Tutar: 1.000.000 TL

Sibel Can/ Sibel Cangüre

Meslek: Şarkıcı

Tarih: 09.02.2023 – 16.01

İşlem açıklaması: “Sibel Can – Deprem Yardımı”

Tutar: 1.000.000 TL

Nevzat Aydın

Meslek: İş insanı

Tarih: 07.02.2023 – 13.34

Tutar: 1.000.000 TL

Nevzat Aydın'ın 09.02.2023 tarihinde 750.983 TL tutarında ikinci bir işlem kaydı daha bulunuyor. Bu işlemin açıklamasında “EF3400603 AHBAP Derneği – Galip M. Selçuk” ifadesi yer alırken, işlemin göndericisi ile açıklamada adı geçen kişi arasındaki ilişkinin ayrıca teyit edilmesi gerektiği ifade edildi.

Tolga Çevik

Meslek: Oyuncu

Tarih: 10.02.2023 – 14.23

Tutar: 997.650 TL

Ali Atay

Meslek: Oyuncu

Tarih: 10.02.2023 – 16.03

Tutar: 562.386 TL

Ebru Gündeş

Meslek: Şarkıcı

Tarih: 08.02.2023 – 11.55

Tutar: 500.000 TL

Somer Sivrioğlu

Meslek: Şef/ Televizyon programcısı

Tarih: 13.02.2023 – 08.26

İşlem açıklaması: “Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar”

Tutar: 500.000 TL

Genco Erkal

Meslek: Sanatçı

Tarih: 17.05.2023 – 12.40

İşlem açıklaması: “Hatay’a okul yapımı için bağış”

Tutar: 500.000 TL

Halit Ergenç

Meslek: Oyuncu

• 07.02.2023 – 16.53: “Hatay” açıklamasıyla 200.000 TL

• 10.02.2023 – 13.35: “AHBAP” açıklamasıyla 200.000 TL

Toplam: 400.000 TL

Hasan Can Kaya

Meslek: Komedyen

Tarih: 06.05.2024 – 14.59

İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-3970162 Bağış”

Tutar: 320.000 TL

Neslihan Damla Aktepe – Danla Bilic

Meslek: Dijital içerik üreticisi

Tarih: 07.02.2023 – 08.22

Tutar: 250.000 TL

Can Yaman

Meslek: Oyuncu

Tarih: 09.02.2023 – 08.17

Tutar: 250.000 TL

Afra Saraçoğlu

Meslek: Oyuncu

Tarih: 10.02.2023 – 13.53

Tutar: 200.000 TL

Binnur Kaya

Meslek: Oyuncu

Tarih: 07.02.2023 – 10.38

İşlem açıklaması: “İyi ki varsınız canlarım. Allah kolaylık versin.”

Tutar: 200.000 TL

Beyazıt Öztürk

Meslek: Sunucu

Tarih: 07.02.2023 – 11.26

İşlem açıklaması: “Deprem yardımı”

Tutar: 200.000 TL

Aras Bulut İynemli

Meslek: Oyuncu

Tarih: 07.02.2023 – 08.24

Tutar: 200.000 TL

Kıvanç Tatlıtuğ

Meslek: Oyuncu

Tarih: 06.02.2023 – 15.46

Tutar: 200.000 TL

İbrahim Büyükak

Meslek: Oyuncu

Tutar: 200.000 TL

Seray Kaya

Meslek: Oyuncu

Tarih: 08.02.2023 – 00.48

İşlem açıklaması: “Deprem bölgelerine yardım”

Tutar: 200.000 TL

Kerem Bürsin

Meslek: Oyuncu

Tarih: 08.02.2023 – 12.11

İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-7460468 AHBAP Derneği”

Tutar: 200.000 TL

Serap Engin

Tarih: 08.02.2023 – 11.53

İşlem açıklaması: “Ferzan Özpetek”

Tutar: 200.000 TL

Engin Akyürek

Meslek: Oyuncu

Tarih: 10.02.2023 – 14.28

İşlem açıklaması: “Deprem bağışı – Engin Akyürek”

Tutar: 200.000 TL

Melis Sezen

Meslek: Oyuncu

Tarih: 08.02.2023 – 11.56

Tutar: 150.000 TL

Leyla Hazal Atay

Meslek: Oyuncu

Tarih: 09.02.2023 – 13.57

İşlem açıklaması: “Deprem bölgesine bağış”

Tutar: 150.000 TL

İrem Derici

Meslek: Şarkıcı

Tarih: 07.02.2023 – 08.22

İşlem açıklaması: “Deprem”

Tutar: 150.000 TL

Gülse Şener Birsel

Meslek: Senarist/ Oyuncu

Tarih: 13.02.2023 – 14.35

İşlem açıklaması: “Bağış”

Tutar: 150.000 TL

Burak Deniz

Meslek: Oyuncu

Tarih: 07.02.2023 – 08.22

Tutar: 150.000 TL

Salih Bademci

Meslek: Oyuncu

Tarih: 09.02.2023 – 12.40

İşlem açıklaması: “Minnettarız. İmer ve Salih Bademci”

Tutar: 100.000 TL

Emir Ersoy

Meslek: Müzisyen

Tarih: 08.02.2023 – 13.28

Tutar: 100.000 TL

Gökhan Tepe

Meslek: Şarkıcı

Tarih: 08.02.2023 – 16.12

Tutar: 100.000 TL

Kerim Sarp Apak

Meslek: Oyuncu

Tarih: 09.02.2023 – 16.19

Tutar: 100.000 TL

İbrahim Selim

Meslek: Sunucu

Tutar: 100.000 TL

Uraz Kaygılaroğlu

Meslek: Oyuncu

Tarih: 06.02.2023 – 09.56

Tutar: 100.000 TL

Elçin Sangu

Meslek: Oyuncu

Tarih: 08.02.2023 – 13.11

İşlem açıklaması: “Yardım”

Tutar: 100.000 TL

Esat Yontunç

Meslek: Televizyon yapımcısı

Tarih: 07.02.2023 – 12.12

Tutar: 100.000 TL

Söz konusu bu işlemler hakkında ayrıca mali ve hukuki değerlendirme yapılabilmesi için aşağıdaki hususlar araştıtılacak:

• Transferlerin derneğin banka ve muhasebe kayıtlarına eksiksiz şekilde işlenip işlenmediği,

• Bağış makbuzlarının düzenlenip düzenlenmediği,

• Şirket hesaplarından yapılan transferlerde gerçek bağışçı bilgilerinin doğru kaydedilip kaydedilmediği,

• Üçüncü kişiler adına veya üçüncü kişilerin açıklamalarıyla yapılan işlemlerin niteliği,

• Bağışların hangi yardım faaliyeti veya proje kapsamında kullanıldığı,

• Belirli bir amaçla gönderilen bağışların belirtilen amaç doğrultusunda harcanıp harcanmadığı,

• Banka kayıtları ile derneğin gelir ve gider belgeleri arasında uyum bulunup bulunmadığı.

• Bağışçıların transferlerin sonraki kullanım şekli hakkında bilgilerinin bulunup bulunmadığı,

• Bağışçıların iradelerinin yanıltıcı bilgi, kampanya veya yardım çağrılarıyla etkilenip etkilenmediği,

• Belirli bir amaç için gönderilen bağışların farklı alanlara aktarılması nedeniyle bağışçıların zarara uğrayıp uğramadığı,

• Bağışçıların soruşturma kapsamında mağdur veya suçtan zarar gören sıfatlarının bulunup bulunmadığı.

DİKKAT ÇEKEN TRANSFER AÇIKLAMALARI

Dosyaya giren transferler, özellikle Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap Derneği hesaplarına sanat, medya ve iş dünyasından yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiğini gösterdi. Transferlerin önemli bölümünün açıklamasında “bağış”, “deprem yardımı” veya benzeri ifadelerin yer aldığı görüldü. Bu durum, söz konusu işlemlerin görünürde insani yardım amacıyla gerçekleştirildiğine işaret ediyor.

DEĞERLENDİRMEDE O NOKTAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yapılan değerlendirmede, "Bağışların amacı dışında kullanıldığının, başka hesaplara aktarıldığının veya soruşturma konusu faaliyetlerin finansmanında değerlendirildiğinin belirlenmesi ile; iyi niyetli bağışçıların, söz konusu eylemlerin faili değil mağduru ya da suçtan zarar göreni konumunda olmaktadır. Bazı işlemlerde gönderen kişi, adına bağış yapılan kişi ve işlem açıklaması arasında farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Ancak bu farklılıklar da tek başına bağışçılar yönünden hukuka aykırılık şüphesi doğurmamaktadır" ifadeleri yer aldı.