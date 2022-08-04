13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" - Son Dakika
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13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi"

04.08.2022 13:37
13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi"

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 13'üncüsü bu yıl 6-12 Ağustos'ta "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temasıyla düzenlenecek.

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 13'üncüsü bu yıl 6-12 Ağustos'ta "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temasıyla düzenlenecek.

Ankara'da düzenlenecek Konferans kapsamında bakanlık için değerlendirme oturumları düzenlenecek, büyükelçiler Türk dış politikasını yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

Konferans çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Kayseri ve Nevşehir'i 12 Ağustos'ta ziyaret edecek.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'nın "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" teması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. ve Hariciye Teşkilatının kuruluşunun 500. yıl dönümüne denk gelen 2023 yılına atfen belirlendi. Tema ile 2023'e yaklaşırken Türkiye'yi sahada ve masada güçlü kılan girişimci ve insani dış politika anlayışının altı çizildi.

Resmi açılışı 8 Ağustos'ta yapılacak Konferans'ta Çavuşoğlu Türk büyükelçilere ve davetli yabancı konuklara hitapta bulunacak ve büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da kabul edeceği büyükelçilere Konferans kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hitap edecek.

Büyükelçiler, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri ile düzenlenecek bölgelere ilişkin toplantılarda da hedef ülkelerdeki iş ve yatırım fırsatlarını ele alacak.

Yabancı konuklar da yer alacak

Her yıl düzenlenen Konferansa yabancı konuklar da konuşmacı olarak davet ediliyor. Böylece etkinlik uluslararası boyut kazanırken; bölgesel ve uluslararası konularda yabancı konukların tespitleri konferansların içeriğini zenginleştiriyor ve karşılıklı etkileşim imkanı sunuyor.

Bu yılki konferansa, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un katılması ve büyükelçilere hitapta bulunması da öngörülüyor.

Yabancı konukları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores'ın yer alması da bekleniyor.

Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin dış politika gündeminde yer alan konular hakkında değerlendirmelerin yapılacağı ve gelecek döneme dair önceliklerin ve hedeflerin tespit edileceği Konferans ile Türk dış politikasının uygulanmasında rol oynayan kurum ve kuruluşlarla eş güdüm sağlanması hedefleniyor.

Konferans çerçevesinde büyükelçiler en son 3-9 Ağustos 2019'da Ankara'da fiziki olarak bir araya gelebildi.

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü dönemde düzenlenen bir sonraki Konferans ise 9- 10 Kasım 2020'de merkezde görevli büyükelçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazır bulunduğu, yurt dışındaki büyükelçilerin de çevrim içi olarak katıldığı karma bir formatta düzenlendi.

Her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansları Türk dış politikası hakkında yurt içinde farklı çevrelerin bilgilendirilmesine de katkı sunuyor. Bu amaçla konferansların bir bölümü Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenleniyor. Bu çerçevede bugüne kadar Mardin, Erzurum, Edirne, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Konya ve Samsun illeri ziyaret edildi.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" - Son Dakika
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