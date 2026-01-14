Ufuk Bayraktar\'a saldırı ve hapis istemi

Oyuncu Ufuk Bayraktar, bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine 'seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek yumrukla saldırdığı iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL