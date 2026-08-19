Yavru Kedi Nasıl Seçilir? Kedi İlanlarını İncelerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnternette satılık yavru kedi araması yapan kişiler British Shorthair, British Longhair, Scottish Fold ve diğer birçok kedi cinsiyle karşılaşabilir. Ancak birbirinden sevimli yavrular arasında seçim yaparken yalnızca fiziksel görünüş üzerinden karar vermek ilerleyen dönemde beklenmeyen sorunlara neden olabilir. Önemli olan ailenizin yaşam biçimine uygun, ihtiyaçlarını uzun yıllar karşılayabileceğiniz ve sağlık durumu hakkında yeterli bilgi edinebildiğiniz bir yavru seçmektir.

Bu rehberde yavru kedi seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları, ilan fotoğraflarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ve sahiplenmeden önce hangi soruların sorulmasının faydalı olduğunu ayrıntılı olarak ele alacağız.

Yavru Kedi Seçerken İlk Olarak Neye Bakılmalı?

Bir yavruyu gördüğünüzde ilk dikkatinizi çeken özellik muhtemelen görünüşü olacaktır. Tüy rengi, gözleri ve yüz yapısı doğal olarak seçim üzerinde etkilidir. Ancak kedi sahiplenme kararının yalnızca estetik tercihlere göre verilmemesi gerekir.

İlk olarak yavrunun yaşı ve genel sağlık durumu araştırılmalıdır. Ardından karakterinin ve bakım ihtiyaçlarının sizin yaşam düzeninizle uyumlu olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Örneğin uzun tüylü bir yavru tercih ediyorsanız düzenli taramaya zaman ayırmanız gerekecektir. Çok hareketli bir yavru ise günlük oyun ve çevresel zenginleştirme açısından daha fazla ilgi isteyebilir.

Kısacası ilk soru “En güzel yavru hangisi?” değil, “Hangi yavrunun ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayabilirim?” olmalıdır. Kedi İlanları linkinden kendinize en uygun kedi ırkını bulabilirsiniz.

1. Yavru Kedinin Yaşını Mutlaka Öğrenin

Kedi İlanları içerisinde çok küçük görünen yavrular kullanıcıların daha fazla ilgisini çekebilir. Fakat yavrunun mümkün olduğunca küçük olması bir avantaj değildir.

Yavru kedilerin annelerinden çok erken ayrılmaması gerekir. Genel olarak yavruların en az 8 haftalık olmadan annelerinden ayrılması önerilmez. Bireysel gelişime göre annesi ve kardeşleriyle daha uzun süre kalması da yararlı olabilir.

Anne ve kardeşleriyle geçirilen dönem yalnızca beslenme açısından önemli değildir. Yavru bu süreçte diğer kedilerle iletişim kurmayı, oyun sırasında sınırlarını ve çeşitli sosyal davranışları öğrenir.

Bu nedenle ilan sahibine yavrunun doğum tarihi sorulmalıdır. Mümkün olduğunda veteriner kayıtlarındaki yaş bilgisiyle de karşılaştırılmalıdır.

Çok Küçük Yavru Kedi Neden Tercih Edilmemeli?

Henüz sütten tam olarak kesilmemiş veya kendi başına yeterli şekilde beslenemeyen bir yavrunun annesinden ayrılması doğru değildir.

Ayrıca “Ne kadar küçük alırsam bana o kadar çok bağlanır” düşüncesi de yanıltıcıdır. Kedinin sahibiyle güçlü bir bağ kurabilmesi için birkaç haftalıkken annesinden ayrılması gerekmez.

Doğru zamanda sahiplenilen yavrular da yeni aileleriyle son derece güçlü ilişkiler geliştirebilir.

2. Kedi İlanlarındaki Fotoğrafları Dikkatli İnceleyin

İnternetten satılık yavru kedi ilanlarına bakarken fotoğraflar önemli bir ilk izlenim sağlar ancak tek başına yeterli değildir.

Fotoğrafın güncel olup olmadığını öğrenmek önemlidir. Özellikle çok profesyonel veya stüdyo çekimi gibi görünen fotoğraflarda yavrunun güncel videosunu istemek faydalı olabilir.

Farklı açılardan çekilmiş görüntüler yavrunun genel durumunu daha iyi değerlendirmenize yardımcı olur.

Fotoğraflarda özellikle göz ve burun çevresi, tüy yapısı ve genel vücut görünümü incelenebilir. Ancak fotoğrafa bakarak bir kedinin sağlıklı olduğuna kesin karar verilemez.

Kesin sağlık değerlendirmesi veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.

3. Yavrunun Genel Sağlık Durumunu Araştırın

Sağlık, kedi sahiplenme sürecindeki en önemli kriterlerden biridir.

Hareketli ve oyuncu görünen bir yavrunun dahi sağlık geçmişi hakkında bilgi edinmek gerekir.

Sahiplenme öncesinde mümkün olduğunca şu bilgiler sorulabilir:

• Doğum tarihi

• Yapılan veteriner kontrolleri

• Aşı geçmişi

• İç ve dış parazit uygulamaları

• Daha önce geçirdiği hastalıklar

• Kullanılmış ilaçlar

• Mevcut beslenme düzeni

• Anne ve babanın bilinen sağlık durumu

Özellikle cins kedi tercih ediliyorsa ırkla ilişkilendirilen kalıtsal sağlık sorunları da araştırılmalıdır.

4. Göz ve Burun Çevresini Kontrol Edin

Yavru kedilerin gözleri canlı görünmelidir. Yoğun göz akıntısı, belirgin kızarıklık, sürekli göz kısma veya göz çevresindeki ciddi kirlenme değerlendirilmesi gereken belirtilerdir.

Burunda da yoğun veya renkli akıntı olup olmadığına bakılabilir.

Ancak hafif bir göz sulanmasının dahi nedenini yalnızca görüntü üzerinden belirlemek mümkün değildir. Alerjiden enfeksiyona kadar farklı nedenler söz konusu olabilir.

Bu nedenle şüpheli bir durum varsa veteriner muayenesi tercih edilmelidir.

5. Tüy ve Deri Yapısını İnceleyin

Sağlıklı görünen bir yavrunun tüyleri genel olarak bakımlı ve temiz olmalıdır.

Tüylerde belirgin bölgesel dökülmeler, yoğun kepeklenme, kabuklanma veya sürekli kaşınma varsa nedeni araştırılmalıdır.

Uzun tüylü British Longhair gibi kedilerde yoğun kürk bazı deri problemlerinin fark edilmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle yalnızca fotoğraf değil, mümkünse yavrunun fiziksel olarak görülmesi de faydalıdır.

Pire ve diğer dış parazitlerin kontrolü de sahiplenme öncesinde önemlidir.

6. Yavrunun Davranışlarını Gözlemleyin

Kedi İlanları çoğunlukla yavrunun fiziksel özelliklerini ön plana çıkarır. Oysa karakter en az görünüş kadar önemlidir.

Yavrunun çevresine nasıl tepki verdiğini gözlemlemeye çalışın.

Oyuncaklara ilgi gösteriyor mu? İnsanlarla iletişim kuruyor mu? Çevresini keşfediyor mu? Sürekli saklanıyor mu?

Burada tek bir davranış üzerinden kesin sonuç çıkarılmamalıdır. Kediler yabancı insanlarla karşılaştıklarında çekingen davranabilir. Uyku saatindeki bir yavru da doğal olarak çok hareketli görünmeyebilir.

Sakin Yavru mu Hareketli Yavru mu Seçilmeli?

Bunun tek bir doğru cevabı yoktur.

Evde hareketli ve oyuncu bir kedi isteyen biri daha enerjik karakterli bir yavru tercih edebilir. Daha sakin bir ev ortamına sahip kişiler ise dengeli karakterli bir yavruyla daha rahat yaşayabilir.

Ancak yavruluk dönemindeki davranışların yetişkin karakterinin yüzde yüz garantisi olmadığı unutulmamalıdır.

7. Kedi Cinsini Yaşam Tarzınıza Göre Belirleyin

Satılık yavru kedi ilanlarında en çok dikkat çeken unsurlardan biri kedinin cinsidir.

British Shorthair, British Longhair, Ragdoll ve diğer kedi ırklarının görünüşleri kadar bakım ihtiyaçları ve genel karakter eğilimleri de farklı olabilir.

Örneğin British Longhair gibi uzun tüylü kediler daha sık tarama gerektirirken kısa tüylü kedilerde tüy bakımı nispeten daha kolay olabilir.

Ancak hiçbir ırkın karakteri yüzde yüz aynı değildir. Aynı anne ve babadan dünyaya gelen kardeşlerin bile davranışları birbirinden farklı olabilir.

Popüler Kedi Cinslerinin Genel Özellikleri

Kedi Cinsi Tüy Yapısı Genel Karakter Eğilimi Bakım İhtiyacı

British Shorthair Kısa ve yoğun Sakin, dengeli Orta

British Longhair Uzun ve yoğun Sakin, uyumlu Orta-Yüksek

Ragdoll Yarı uzun Sosyal, insan odaklı Orta-Yüksek

Russian Blue Kısa Temkinli, bağlı Orta

Maine Coon Uzun Sosyal, hareketli Yüksek

Persian Uzun ve yoğun Genellikle sakin Yüksek

Tablodaki bilgiler genel ırk eğilimleridir. Yavrunun bireysel karakteri ayrıca değerlendirilmelidir.

8. Irka Özgü Sağlık Sorunlarını Araştırın

Cins yavru kedi tercih ediyorsanız yalnızca karakter ve bakım özelliklerini araştırmak yeterli değildir.

Bazı ırklarda belirli kalıtsal sağlık problemleri açısından risk artabilir.

Örneğin British kedi popülasyonlarında hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) gibi kalp rahatsızlıkları açısından sağlık geçmişinin değerlendirilmesi önem taşıyabilir.

Scottish Fold söz konusu olduğunda ise kıvrık kulak görünümünü oluşturan genin kıkırdak ve kemik sağlığı üzerindeki etkileri özellikle önemlidir.

Dolayısıyla kedi sahiplenme kararı verirken yalnızca “Bu cinsin karakteri nasıl?” değil, “Bu cinste hangi sağlık sorunları görülebilir?” sorusunu da sormak gerekir.

9. Anne ve Baba Hakkında Bilgi Alın

Özellikle cins yavru kedilerde anne ve babaya ilişkin bilgiler yararlı olabilir.

Ebeveynlerin görünümü yavrunun yetişkinlikteki fiziksel özellikleri hakkında fikir verebilir. Daha önemlisi, bilinen kalıtsal hastalıklar açısından sağlık geçmişi hakkında bilgi edinilebilir.

Mümkünse yavrunun annesi görülmelidir.

Annenin yavrularla aynı ortamda bulunması ve genel sağlık durumunun gözlemlenmesi, yavrunun yetiştiği koşullar hakkında da bilgi sağlayabilir.

10. Yavrunun Nerede Büyüdüğünü Öğrenin

Bir yavrunun ilk haftalarını geçirdiği ortam sosyal gelişimi açısından önemlidir.

İnsanlarla temas eden, temiz ve güvenli bir ev ortamında büyüyen yavrular günlük ev seslerine ve insan etkileşimine daha aşina olabilir.

Kedi İlanları incelenirken yavrunun yalnızca fotoğrafının çekildiği yere değil, gerçekte nerede yaşadığına ilişkin bilgi alınmalıdır.

Şu sorular sorulabilir:

“Yavru şu anda nerede kalıyor?”, “Annesi yanında mı?”, “İnsanlarla günlük olarak temas ediyor mu?” ve “Başka kedilerle birlikte mi büyüyor?”

Bu bilgiler yavrunun geçmişini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

11. Aşı ve Parazit Uygulamalarını Sorun

Yavru kedilerin veteriner takip programları yaşlarına göre planlanır.

Sahiplenme sırasında yavrunun hangi uygulamalarının yapıldığı ve hangilerinin devam etmesi gerektiği açıkça öğrenilmelidir.

Veteriner kayıtları mümkünse yazılı olarak görülmelidir.

Yeni eve geçtikten sonra da mevcut kayıtlarla birlikte veteriner hekime başvurularak sonraki aşı ve parazit uygulamalarının tarihleri belirlenebilir.

Yavrunun tüm aşılarının tamamlanmamış olması tek başına yeni eve geçemeyeceği anlamına gelmez. Ancak mevcut programın bilinmesi ve aksatılmadan devam ettirilmesi gerekir.

12. Yavrunun Hangi Mamayı Yediğini Öğrenin

Yeni eve geçiş yavru için zaten önemli bir çevre değişikliğidir. Buna bir de ani mama değişikliği eklenmesi sindirim sistemini etkileyebilir.

Bu nedenle sahiplenmeden önce yavrunun hangi mamayı tükettiğini öğrenin.

Mama değişikliği yapılacaksa eski mamadan yeni mamaya kademeli geçiş çoğu durumda daha uygun olur.

Yavru kediler büyüme dönemine uygun, tam ve dengeli bir yavru kedi mamasıyla beslenmelidir. Porsiyon miktarı yaş, kilo, vücut kondisyonu ve kullanılan mamanın özelliklerine göre belirlenmelidir.

13. Satılık Yavru Kedi İlanlarında Fiyat Tek Kriter Olmamalı

İnternette satılık yavru kedi araştırırken aynı cins ve benzer renkteki yavrular arasında ciddi fiyat farklılıkları görülebilir.

Fiyat üzerinde yavrunun yaşı, renk özellikleri, ebeveyn bilgileri, sağlık kayıtları, belgeler, yetiştirilme koşulları ve bölgesel piyasa gibi birçok unsur etkili olabilir.

Ancak fiyat sağlık göstergesi değildir.

Çok yüksek fiyatlı bir yavrunun otomatik olarak daha sağlıklı olduğu söylenemeyeceği gibi yalnızca düşük fiyatlı olduğu için bir ilanı avantajlı kabul etmek de doğru değildir.

Öncelik her zaman yavrunun sağlığı, refahı ve bakım koşulları olmalıdır.

14. İlan Açıklamasındaki Bilgileri Doğrulayın

İyi hazırlanmış bir ilan açıklaması faydalıdır ancak yazılan her bilginin otomatik olarak doğru olduğu varsayılmamalıdır.

Özellikle:

• Yaş,

• Cinsiyet,

• Sağlık durumu,

• Aşı bilgileri,

• Renk kodu,

• Ebeveyn bilgileri

gibi önemli detayların doğrulanması gerekir.

Örneğin British Golden yavrularda NY11 ve NY12 gibi renk kodları kullanılabilir. Fakat yalnızca ilan başlığında bir renk kodunun yazması yavrunun kesin olarak o standarda sahip olduğunu kanıtlamaz.

Aynı şekilde “çok mini”, “nadir”, “özel renk” gibi pazarlama ifadelerinin sağlık veya kalite garantisi olmadığı unutulmamalıdır.

15. Güncel Video İstemekten Çekinmeyin

Fotoğraflar bir kedi sahiplenme kararını vermek için sınırlı bilgi sağlar.

Güncel bir video yavrunun hareketlerini, çevreye tepkisini ve genel görünümünü daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Özellikle internet üzerinden yapılan araştırmalarda farklı açılardan çekilmiş güncel videolar istemek yararlıdır.

Yine de videonun veteriner muayenesinin yerini tutmayacağını unutmamak gerekir.

Kedi İlanlarında Dikkat Edilmesi Gereken Uyarı İşaretleri

Bir satılık yavru kedi veya sahiplendirme ilanını değerlendirirken bazı durumlarda daha dikkatli olmak gerekir.

Örneğin yavrunun gerçek yaşının net şekilde söylenmemesi, güncel görüntü paylaşılmaması, sağlık geçmişi hakkında bilgi verilmemesi veya yavrunun çok erken yaşta annesinden ayrılmış olması önemli uyarı işaretleridir.

Benzer şekilde sağlık konusunda gerçekçi olmayan kesin garantiler verilmesine de temkinli yaklaşılmalıdır.

Sağlıklı bir değerlendirme sürecinde sorularınızın açık şekilde yanıtlanabilmesi önemlidir.

Kedi İlanı Sahibine Sorulması Gereken Sorular

Kedi İlanları arasında beğendiğiniz bir yavru bulduğunuzda karar vermeden önce şu soruları sorabilirsiniz:

1. Yavrunun doğum tarihi nedir?

2. Annesi yanında mı?

3. Kendi başına mama yiyor mu?

4. Hangi mamayı kullanıyor?

5. Veteriner kontrolünden geçti mi?

6. Hangi aşı ve parazit uygulamaları yapıldı?

7. Daha önce herhangi bir hastalık geçirdi mi?

8. Güncel videosunu görebilir miyim?

9. Anne ve babasının sağlık geçmişi biliniyor mu?

10. Tuvalet alışkanlığı nasıl?

11. İnsanlarla ve diğer kedilerle iletişimi nasıl?

12. Herhangi bir ilaç kullandı mı?

Alacağınız cevaplar farklı ilanları daha sağlıklı karşılaştırmanıza yardımcı olabilir.

Yavru Kedi Eve Gelmeden Önce Neler Hazırlanmalı?

Doğru yavruyu bulmak sürecin yalnızca başlangıcıdır. Ev ortamının da yeni aile üyesi için hazırlanması gerekir.

Temel ihtiyaçlar arasında mama ve su kabı, kedi tuvaleti, kum, taşıma çantası, tırmalama tahtası, yatak ve güvenli oyuncaklar bulunur.

Pencereler ve balkonlar güvenli hâle getirilmelidir. İlaçlar, temizlik ürünleri, kediler için toksik olabilecek bitkiler ve yutulabilecek küçük nesneler erişilemeyecek alanlarda tutulmalıdır.

Yeni yavrunun ilk günlerde bütün evi keşfetmesi yerine başlangıçta sakin ve güvenli bir alana sahip olması da adaptasyon sürecini kolaylaştırabilir.

Kedi Sahiplenme Sonrası İlk Veteriner Kontrolü

Yavru eve geldikten sonra sağlık kayıtlarıyla birlikte veteriner hekim kontrolünün planlanması faydalıdır.

Bu kontrolde yavrunun genel sağlık durumu değerlendirilebilir ve mevcut kayıtlara göre aşı/parazit takvimi planlanabilir.

Beslenme, kilo gelişimi, kısırlaştırma zamanı ve evde bakım konusunda da veteriner hekimin önerileri alınabilir.

Özellikle yeni sahiplenen kişilerin internetteki her tavsiyeyi doğrudan uygulamak yerine sağlıkla ilgili konularda veteriner hekim görüşünü esas alması gerekir.

Kedi İlanları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yavru kedi seçerken en önemli kriter nedir?

Tek bir kriter yoktur. Yavrunun yaşı, sağlık durumu, davranışları, veteriner geçmişi ve yetiştirildiği ortam birlikte değerlendirilmelidir.

Yavru kedi kaç aylıkken sahiplenilmeli?

Yavru kedilerin genel olarak 8 haftadan önce annelerinden ayrılmaması gerekir. Bireysel gelişimine göre annesi ve kardeşleriyle daha uzun süre kalması uygun olabilir.

Satılık yavru kedi ilanında neye dikkat edilmeli?

Satılık yavru kedi ilanlarında güncel fotoğraf ve videolar, doğum tarihi, veteriner kayıtları, aşı/parazit bilgileri ve yavrunun yetiştirildiği ortam hakkında bilgi alınmalıdır.

Kedi ilanlarındaki fotoğraflara güvenilir mi?

Fotoğraflar değerlendirmeye yardımcı olur ancak tek başına yeterli değildir. Güncel video istenebilir ve mümkün olduğunda yavru görülmelidir. Sağlık değerlendirmesi için veteriner muayenesi gerekir.

Erkek mi dişi yavru kedi mi seçilmeli?

Her iki cinsiyet de uygun bir ev arkadaşı olabilir. Karakter açısından yalnızca cinsiyete göre kesin bir genelleme yapmak doğru değildir. Bireysel karakter ve kedinin ihtiyaçları daha önemlidir.

Cins yavru kedi seçerken nelere dikkat edilmeli?

Cins kedilerde genel sağlık kontrollerine ek olarak ilgili ırkta görülebilen kalıtsal sağlık problemleri araştırılmalıdır. Mümkünse ebeveynlerin sağlık geçmişi hakkında bilgi alınmalıdır.

Doğru Yavru Kedi Nasıl Seçilir?

Doğru yavru kedi seçmek, internette karşılaşılan en sevimli fotoğrafı seçmekten çok daha kapsamlı bir süreçtir. Başarılı bir kedi sahiplenme sürecinde yavrunun yaşı, sağlık durumu, karakteri, veteriner geçmişi ve yetiştirildiği koşullar birlikte değerlendirilmelidir.

Özellikle internet üzerindeki Kedi İlanları incelenirken fotoğraf ve ilan açıklaması başlangıç noktası olarak görülmelidir. Yavrunun doğum tarihi, güncel görüntüleri, sağlık kayıtları ve mevcut bakım koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek daha bilinçli bir seçim yapılmasını sağlar.

Benzer şekilde satılık yavru kedi aramalarında fiyat veya renk tek karar kriteri olmamalıdır. British Shorthair, British Longhair veya farklı bir kedi tercih edilecekse o ırkın bakım ihtiyaçları ve olası sağlık riskleri önceden araştırılmalıdır.

Unutulmaması gereken en önemli nokta ise yavru kedinin birkaç ay içerisinde büyüyeceğidir. Bugün sevimli bir yavru olarak hayatınıza giren kedi, uzun yıllar boyunca bakımından sorumlu olacağınız bir aile üyesine dönüşecektir. Bu nedenle en doğru seçim; yalnızca görünüşünü beğendiğiniz değil, sağlık ve bakım ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayabileceğiniz yavruyu seçmektir.