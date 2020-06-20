Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Issam Chebake'nin vuruşunda Göztepe defansı araya girerek tehlikeyi önledi.

36. dakikada konuk ekip Göztepe'de ileriye doğru gönderilen topla buluşan Wilzeck'in ceza alanı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

38. dakikada baskısını artıran Göztepe'de, Mossoro'nın pasında topu alan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

41. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Umut Bulut kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Fofana xx, Acquah xx, Robin xx, Gökhan xx, Murat xx, Sakıb xx, Umut xx

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: Beto x, Gassama xx, Alpaslan x, Titi x, Berkan x, Castro x, Soner xx, Halil xx, Mossoro x, Serdar xx, Wilzeck xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Kerem Atakan Kesgin, Yalçın Kayan, Andre Poko, Celso Borges, Deniz Kadah, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Umut (dk. 41) (Y.Malatyaspor)

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Son Dakika

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