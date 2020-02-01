Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı sayesinde 'Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde' - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kemankeş Projesi' kapsam alanını genişletiyor.



Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı iş birliğiyle 29 Ekim 2017 tarihinde hayata geçirilen 'Kemankeş Projesi' kapsamında faaliyetlere devam ediliyor. 'Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde' sloganıyla yola çıkılan projede iki ortak 23 Kasım 2017 tarihinde protokol imzalamıştı. Faaliyetlerine ara verilmeden devam edilen 'Kemankeş Projesi' kapsamında 2019 yılında 26 ülkede uygulamalar yapıldı. Yunus Emre Enstitüsünün faaliyet gösterdiği 10 ülkede daha projeyle ilgili faaliyetler başladı.



'Kemankeş Projesi' ilk olarak 2018 yılında 16 ülkede Yunus Emre Enstitüsü tarafından uygulamaya konuldu. Almanya'da Berlin, Bosna-Hersek'te Mostar, Fas'ta Rabat, Filistin'de Ramallah, İran'da Tahran, Japonya'da Tokyo, Katar'da Doha, Kazakistan'da Nursultan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşe, Lübnan'da Trablus, Malezya'da Kuala Lumpur, Mısır'da Kahire, Polonya'da Varşova, Sırbistan'da Belgrad ve Novipazar, Sudan'da Hartum ve Ürdün'de Amman şehirlerinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitülerinde proje uygulamaya konuldu. İlk iki okçuluk eğitimine de bahsi geçen ülkelerden sporcular katıldı. Yunus Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfının yaptığı görüşmeler doğrultusunda 'Kemankeş Projesi' Yunus Emre Enstitüsünün faaliyet gösterdiği 10 ülkede daha uygulanmaya başladı. Avrupa'nın Türk kültürünü tanıyan; Arnavutluk'ta Tiran, Avustralya'da Melbourne, Azerbaycan'da Bakü, Bosna-Hersek'te Saraybosna, Gürcistan'da Tiflis, Hırvatistan'da Zagreb, Karadağ'da Podgortisa, Macaristan'da Budapeşte, Makedonya'da Üsküp, Pakistan'da Lahor ve Tunus'ta Tunus şehirlerinde yapılan çalışmalarla sporcular Türk okçuluğu kurslarında eğitim görmeye başladı.



'Kemankeş Projesi' kapsamında Türk okçuluğuna gönül vermiş 100 kişi eğitmen eğitimi aldı



Kemankeş Projesi kapsamında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında birer defa olmak üzere Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi programı yapıldı. Programlara 2017'de 16 ülkeden 46 kişi, 2018'de 16 ülkeden 32 kişi, 2019'da 10 ülkeden 22 kişi olmak üzere toplamda 25 ülkeden 100 kişi katıldı. Bu kişiler ülkelerinde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitülerinin bünyelerinde gerçekleştirilen Türk Okçuluğu kurslarında eğitim vermeye başladı.



Türk okçuluğu kursları 2 binin üzerinde kursiyere ulaştı



16 ülkede Şubat-Mayıs 2018 ve Eylül- Aralık 2018 dönemlerinde olmak üzere Türk Okçuluğu kursları açıldı. Bu kurslara bin 100 kursiyer katıldı. 2019 yılı Haziran ayı itibariyle 16 ülkede 3'üncü dönem kursları sürerken Yunus Emre Enstitüsünün faaliyet gösterdiği 10 ülkede açılan yeni kurslarla birlikte proje 25 ülkede uygulanmaya başlandı. 25 ülkede Mart-Haziran 2019 ve Eylül-Aralık 2019 döneminde açılan kurslara 800 kursiyer katıldı. İki yılda yaklaşık 2 bin kursiyer Türk Okçuluğu kurslarına katılım gösterdi. Proje, 2019 yılı Aralık ayında ise Avustralya'da uygulanmaya başlandı. Avustralya'da yaklaşık 100 kişi kurslara kayıt yaptırdı.



Yarışmalarda Malezya birinci oldu



4 Kasım 2018 tarihinde 16 ülkede 1'inci Türk Okçuluğu kurslarına katılan ve kursları birinci olarak tamamlayan 32 kursiyer, 2'nci Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi programına ve ardından 'Kemankeş Projesi Dünya Karması Final Müsabakaları'na katıldı. 1'inciliği Malezya, 2'nciliği Almanya kazanırken Bosna-Hersek takımı 3'üncülüğe hak kazandı.



Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçuluğunu faaliyet gösterdiği ülkelerde tanıtıyor



Kemankeş Projesi kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında; Ürdün, Sırbistan, Malezya, Çin, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Macaristan'da 'Kemankeş Türk Okçuluğu', 'Minyatürlerle Osmanlı Dönemi Türk Okçuluğu', 'Türk-İslam Medeniyetinde Okçuluk Mirası' ve 'Belgelerle Türk Okçuluğu' temalarında 10 sergi yapıldı. Bunların yanı sıra çeşitli festivallerde Türk okçuluğunun tanıtımı gerçekleştirildi.



'Türk Okçuluğu' Malezya'da seçmeli ders



Türk okçuluğunun yurt dışında bilinirliğine katkı sağlayan Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetleriyle birlikte Malezya'da 'Türk Okçuluğu' müfredata girdi. Malezya'nın en önemli eğitim kurumlarından biri olan Uluslararası Idrissi Okullarında 2018-2019 ile 2019-2020 eğitim-öğretim yıllarında yaklaşık 200 lise öğrencisi Türk Okçuluğunu seçmeli ders olarak aldı. - ANKARA