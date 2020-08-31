Zafer Bayramı Golf Turnuvası'nda büyük coşku

MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası büyük coşku ile sona erdi.

MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası büyük coşku ile sona erdi. MARINBASE tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde Kemer Country Club'da yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti. Yeni normalleşme süreci içerisinde gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020'de Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yeni normalleşme süreci içerisinde gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020'de Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir 'in yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte 143 oyuncu yer aldı. Turnuva, bugün saat 16.30'da düzenlenen ödül töreni ile son buldu.BAHADIR ŞEN: GOLFÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZTurnuvanın sponsoru MARINBASE'in yetkilileri Bahadır Şen ile Seda Sanlısoy, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.İlk olarak söz alan Bahadır Şen, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başladığımız Kurtuluş Savaşımızın zafer günü olan 30 Ağustos'un yıldönümündeki bu anlamlı turnuvaya sponsor olduğumuz için çok gururluyuz. Aynı zamanda pandemi sonrasındaki sosyalleşme faaliyetleri kapsamında da Kemer Country'de böyle bir turnuva düzenlemek bizim için büyük bir onur. Geçen sene düzenlediğimiz organizasyondan sonra aldığımız olumlu tepkiler neticesinde hem golfün yanında olup hem de Kemer Country ile olan sıcak ilişkilerimizi pekiştirmek istedik. İnşallah bir sorun olmazsa ekim ayında da Yachting Golf Cup 2 turnuvasıyla da devam edeceğiz golfü desteklemeye" ifadelerini kullandı.SEDA SANLISOY: BÖYLE BİR TURNUVAYI DÜZENLEDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZSeda Sanlısoy ise pandemi döneminde insanların birçok zorluk yaşadığını ifade ederek, "Hem ekonomik olarak hem sosyal hayat olarak ancak yeni normalleşme süreci olarak Kemer Country Club'ın aldığı özel önlemlerle böyle bir turnuvayı düzenlemekten gerçekten çok mutluyuz. Özellikle ekim ayında da normalleşme süreci devam ederse, Yachting Golf Cup 2'ye yine tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Kemer Country'e bize bu olanağı sağladığı ve ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.YILDIRIM DEMİRÖREN VE REVNA DEMİRÖREN, 10'UNCU YIL MARŞI EŞLİĞİNDE ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADIÖdül töreninin ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile eşi Revna Demirören , ödül alan isimler ile bir araya gelirken, 10'uncu yıl marşı eşliğinde de bayraklarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladılar.Turnuvada ödül alan isimler şu şekilde: Men's Cat ACan Bıkmaz- Men's Cat BKemal Veli- Men's Cat C Ege Bekgöz- Ladies Cat ACanan IrengünLadies Cat BSeliyha ElbeyoğluLadies Longest Drive: İrina SocolovMen's Longest Drive: Claus LassenLadies Nearest To The Pin: Elif KırçuvalMen's Nearest To The Pin: Aydın Turhan- Ladies Gross: Elif Kırçuval Men's Gross: Cem Pekkutlucan

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