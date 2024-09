Kültür Sanat

İstanbul\'da metrobüs alev alev yandı! Yolcular can havliyle kendilerini dışarı attı

3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali başladı

Antalya'dan dünyaya açılan lezzetler bu festivalde

ANTALYA - Antalya'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali başladı.

"Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin açılışı Karaalioğlu Parkı'nda Antalyalıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

" Türkiye'nin misafir odası Antalya"

Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen açılış töreni töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk milletinin misafirperverliğine dikkat çekerek, her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'nın Türkiye'nin misafir odası olduğunu söyledi. Şahin, şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin kültüründe evlerimizde misafire en güzel köşeyi ayırırız. Dünyada misafir odası diye bir kavramı olan başka bir millet var mı, sanmıyorum. En güzel koltukları misafir odamıza koyarız, kapısı bayramdan bayrama misafir geldikçe açılır. Ayrıca en güzel tabakları, bardakları, çanakları misafirimize ayırırız. Türkiye'nin misafir odası da Antalya'dır, çünkü senede yurt dışından 17 milyon misafir ağırlıyoruz, Türkiye'den gelenleri de sayarsak senede 23 milyon misafir ağırlıyoruz. Biz misafirimize odamızı, kalbimizi ayrıca soframızı da açarız. Bizim soframıza misafir geldiği zaman, elimizde ne varsa misafirimize ikram ederiz. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri de Türk mutfağıdır. Nitekim Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtımında şu mottoyu kullanıyor; "Herkes Türk mutfağını sever", gerçekten herkes Türk mutfağını seviyor. Müthiş zengin bir mutfak. Şimdi Türkiye'nin misafir odasında Türkiye'nin mutfağını kuruyoruz. Antalya'da Halil İbrahim sofrası kuruyoruz, en güzel yemeklerimizle beraber dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Böylece Türkiye'yi dünyaya Antalya tanıtıyor".

"Artık tropik meyveleri de meşhur olan bir Antalya var"

Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin Antalya için şart olduğuna dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, tropikal meyvelerin Antalya topraklarında yetişmesinin ayrıcalık olduğunun altını çizdi. Şahin, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Türkiye'nin gastronomi zenginliklerinin dünyaca tanınması için bu festival önemli bir adım. Ben bazen dostlara tropik meyvelerden hediye gönderiyorum, "İçine kullanma kılavuzu koy, nasıl yiyeceğimizi bilemiyoruz" diyorlar. Ekvator çizgisine bu kadar uzak olup da tropikal meyvelerin yetiştiği tek yer Antalya, nasıl değerli bir yerde yaşadığımızın en güzel örneği. Yeni bir hikaye yazıyoruz, artık tropik meyveleri de meşhur olan bir Antalya var. Bundan yıllar sonra çok farklı ürünler karşımıza çıkacak, böyle bir su böyle bir güneş böyle bir coğrafyası olan Antalya dünyanın en güzel yeridir. Atatürk boşuna dememiş, dünyanın en güzel yerindeyiz ve bunu tanıtım için kullanacağız. Dünyanın en güzel yerine sahip çıkacağız, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir sanayi yapacağız. Denizimizi kumsalımızı şehrimizi ormanımızı suyumuzu koruyacağız."

"Gastronominin başkenti olmalıyız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert ise tarımın başkenti Antalya'nın örtü altı tarımda ülke üretiminin yarısını karşıladığına dikkat çekerek, "Antalya'mız yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 18 coğrafi işaretli ürünleri ile turizm, tarım ve ekonomimiz için büyük bir değer sağlamaktadır. Antalya'mızın her zeytin dalı, her narenciye ağacı, her coğrafi işaretli ürünü, milletimizin gücünü ve medeniyetimizin köklü yapısını simgeler. Bu nedenle, Antalya'nın mutfağını desteklemek, sadece bu kenti değil, tüm ülkemizi güçlendirmektir. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday olan kadim bir şehirdir" diye konuştu.

"38 tropikal meyve Alanya ve Gazipaşa'da yetişiyor"

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de festivalin bu yılki teması olan tropikal meyvelere vurgu yaparak, yaklaşık 38 tropikal meyvenin Antalya topraklarında üretildiğini kaydetti. Cansel, şöyle devam etti: "Antalya, turizmin ve tarımın başkenti. Yılda 25 milyon turist ağırlayan kentimizde gastronomi severlerin de bir durağı olmasını, kültür sanat anlamında bir destinasyon olmamız hedefiyle bu festivali başlattık. Bu festivalimizde üç gün boyunca 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlıyoruz. Her yıl bir coğrafi işaretli ürünümüzü tema olarak seçiyoruz. Bu yıl temayı tropikal meyveler olarak belirledik. Antalya'mızda mevsim itibarıyla uygun olan Alanya ve Gazipaşa ilçemizde tropikal meyvelerimiz yetişiyor, yaklaşık 38 tropikal meyve Alanya ve Gazipaşa'da yetişiyor. Biz bu yıl coğrafi işaretli olan Alanya avokadosunu öne çıkarttık. Festivalimize tüm Antalya halkını davet ediyoruz."

Açılış tropikal meyvelerle

Konuşmalardan sonra protokol üyelerinin avokado, ejder meyvesi, longan, muz, lime limon, yıldız meyvesi, pasiflora çarkıfelek, ananas, guava, mango ve papaya meyvelerinden oluşan tropikal meyveler sepetlerini açmasıyla 3. Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali başladı. Ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert ve protokol üyeleri alanda kurulan ve yerel lezzetlerin sunulduğu stantları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in yanı sıra, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek ve çok sayıda davetli katıldı.