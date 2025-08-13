İstanbul Festivali'nde Rüya Gibi Konser - Son Dakika
Kültür Sanat

İstanbul Festivali'nde Rüya Gibi Konser

İstanbul Festivali\'nde Rüya Gibi Konser
13.08.2025 10:00
MÜYORBİR'in 25. yılı kutlandı, ünlü sanatçılar İstanbul Festivali'nde sahne aldı.

İstanbul Festivali'nde birçok ünlü sanatçıyla 'Rüya Gibi Bir Gece'

Devran GÜNDÜZ- Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, – YENİKAPI Etkinlik Alanı'nda devam eden İstanbul Festivali'nde, dün akşam 'Rüya Gibi Bir Gece' yaşandı. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 25'inci kuruluş yılını özel bir konserle kutladı. Saat 21.30'da başlayan gecede Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru gibi birçok ünlü şanatçı sahne aldı. Nükhet Duru, "Bu gece, rüya gibi bir biçimde birbirimize el uzattığımızı, birlikte şarkı söylemekten ve seyircimize kendimizi ifade etmekten mutluluk duyduğumuzu gösteriyoruz. MÜYORBİR ekibi olarak çok mutluyuz. Müziğin ve sanatın, birçok şeyin önüne geçebildiğini, insanlara umut aşıladığını, hayatta yaşanan en büyük zorluklara rağmen arada bir gülümseyebildiğimizi ve yarına umutla bakabildiğimizi gösteren en güzel örnek bu ilgi ve alaka" dedi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali, 1 Ağustos'ta kapılarını açtı. 17 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayan festival; lunapark, RopeLand, dikey rüzgar tüneli, 3x3 basketbol turnuvaları, espor yarışmaları, marka deneyim alanları, yeme-içme stantları ve her akşam iki ayrı konserle misafirlerini ağırlıyor. MÜYORBİR'in 25'inci yılına özel hazırlanan 'Rüya Gibi Bir Gece' konserinde bir araya gelecek ünlü sanatçılar, festival katılımcılarına müzik dolu saatler yaşattı.

İstanbul Festivali kapsamında, MÜYORBİR'in 25'inci yılı onuruna düzenlenen 'Rüya Gibi Bir Gece' etkinliği, Türk müziğinin farklı kuşak ve türlerinden önde gelen yorumcularını aynı sahnede bir araya getirdi. Binlerce kişinin katıldığı bu özel gece, sahne sırasına göre uzanan güçlü performanslar ve ortak duygularla örülü bir müzik şölenine dönüştü. Geliri MÜYORBİR'in çalışmaları için kullanılacak bu özel geceye, Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru damga vurdu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, "Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) olarak bu sene 25. yılımızı kutluyoruz. 3 bin üyemiz bulunuyor. Sezen Aksu'dan Arif Sağ'a, Mor ve Ötesi'nden Erdal Erzincan'a kadar çok değerli yorumcular üyemiz arasında yer alıyor. 25. yılı, bir dizi etkinlikle kutluyoruz. Öncelikle Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği çalıştayları yaptık. Şimdi bu çalıştayları kitaplaştırıyoruz. Ekim ayında Ankara Üniversitesi'nden profesörlerin de katılacağı çok büyük bir telif çalıştayı gerçekleştireceğiz. Ekim ayında ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde başka bir kutlama yapacağız. Bu geceye katılan tüm değerli sanatçı arkadaşlarımız hiçbir bedel talep etmeden katkı sağladılar. İstanbul Festivali Yöneticisi Hakan Adıgüzel de aynı şekilde hiçbir bedel talep etmeden böyle özel bir geceye ev sahipliği yapmamıza izin verdi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Burada elde edilecek gelir, hasılatın durumuna göre MÜYORBİR'in ve üyelerimizin yararına kullanılacak. Bugün çok değerli altı yorumcumuz sahne alacak. Sosyal İşler Komitesi Başkanımız Sayın Nükhet Duru'nun yanı sıra Cem Adrian, Melek Mosso, Gökhan Türkmen, Hande Yener ve Kubat bu geceye katılıyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. İstanbul Festivali kapsamında ilk defa bu kadar çok sanatçı bir gecede sahne alıyor. Bu nedenle büyük bir heyecanla bekliyoruz. Festival alanı ve sahnesi oldukça özel. Umarım gelenler çok mutlu olur, değerli yorumcu dostlarımız da aynı şekilde keyif alır. Bu altı ismin her birinin çok büyük bir dinleyici kitlesi var. Altı değerli sanatçıyı aynı sahnede görmek, konsere olan ilgiyi oldukça artırdı. Zaten en başında hedefimiz de buydu ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

NÜKHET DURU: HER SEFERİNDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE HEYECANLANIYORUZ

Sanatçılardan Nükhet Duru, "Hani hep derler ya, sanatçılar birbirine dost olmaz, dost değildir diye. Bu gece, rüya gibi bir biçimde birbirimize el uzattığımızı, birlikte şarkı söylemekten ve seyircimize kendimizi ifade etmekten mutluluk duyduğumuzu gösteriyoruz. O yüzden 'rüya gibi' dedik. Sevgili arkadaşlarımın her biri başka bir değer. Ancak bu gece 'yan yana çıkalım ve söyleyelim' dedik. Çünkü her biri kendi başına konser salonunu dolduran, biletlerini tamamen satan sanatçılar. MÜYORBİR ekibi olarak çok mutluyuz. Müziğin ve sanatın, birçok şeyin önüne geçebildiğini, insanlara umut aşıladığını, hayatta yaşanan en büyük zorluklara rağmen arada bir gülümseyebildiğimizi ve yarına umutla bakabildiğimizi gösteren en güzel örnek bu ilgi ve alaka. Tabii ki çok mutluyuz hepimiz. Heyecanlıyım ve her seferinde başka bir şekilde heyecanlanıyoruz. Bazen 'Çok yıl geçti, hala alışmadınız mı?' derler. Ama her seferinde başka bir seyirci var, nasıl heyecanlanmayalım? Bu gece Cem Adrian'la bir düetimiz olacak. Aylin Aslım da onunla bir düet yapacak. En sonda ise Mabel Matiz'in bestelediği 'Aklım Sende' adlı şarkımı seslendireceğim. Tabii ki insanların beklediği hareketli şarkılarımı da söyleyeceğim" diye konuştu.

KUBAT: ARAMIZDAN AYRILAN ÇOK KIYMETLİ SANATÇILARI, GÖRSELLER VE GÜZEL BİR TÜRKÜYLE ANACAĞIM

Şarkıcı Kubat ise "Hakikaten rüya gibi bir gece oluyor. Altı sanatçıyız, bir araya geldik ve çok güzel bir hazırlık yaptık. Bizim için ayrıca anlamlı bir gün çünkü Meslek Birliğimiz, MÜYORBİR – Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin 25. yılını da kutluyoruz. Bu gece, İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşiyor. Sanatçı dostların böyle bir araya gelmesi çok özel. Bana da teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Harika bir ekip olduk, heyecanlıyız. Herkes dörder-beşer eser seslendirecek. Güzel bir kalabalık var, sahne harika. Dinleyici için çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Bir de şöyle bir şey yaptık. Altı sanatçı bir araya gelince, herkesin orkestrasının kurulup inmesi çok zaman alacaktı. Bu yüzden ortak bir orkestra kuruldu. Bunun için zaten bu geceye üç ayrı prova yaptık. Bir-iki sürprizimiz de var. Aramızdan ayrılan çok kıymetli sanatçıları, görseller ve güzel bir türküyle anacağım. Onun heyecanını da ayrıca yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

MELEK MOSSO: BİRBİRİNDEN DEĞERLİ SANATÇILARLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞIYOR OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Şarkıcı Melek Mosso da "Birbirinden değerli sanatçılarla aynı sahneyi paylaşıyor olmak benim için çok önemli. Özellikle bu gecenin bir amacının olması ayrı bir anlam taşıyor. MÜYORBİR'in müzesi için ve müzik için bir şeyler yapıyor olmak, bu ülkenin geleceğinde müzikle ilgili bir hatıra bırakmak bizim için çok değerli. Bu nedenle bu akşam, hem sanatçılarla birlikte olmak hem de manevi açıdan çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çok mutluyum. Benden muhtemelen dışarıda en iyi şarkılarımı bekleyen insanlar var. Bu yüzden bu akşam, en çok sevdikleri şarkılarla sahneye çıkacağım. Buranın ambiyansı, sahnenin büyüklüğü ve atmosferin farklılığı, bu geceyi benim için zaten özel kılıyor. Şu an çok heyecanlıyım; biraz önce elim ayağım titremeye başladı, 'Ne oluyor?' dedim. Dışarıdaki kalabalık, gecenin özelliği ve bütün sanatçı arkadaşlarımızla birlikte olmak heyecanımızı daha da artırıyor" dedi.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

Festival Park Yenikapı'da 13 Ağustos'taki Motive, Mela Bedel ve Sertab Erener konserlerinin ardından, 14 Ağustos'ta Simge ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne alacak. Festivalin kapanış gecesinde ise 17 Ağustos'ta Poizi, Çakal ve Blok3 sahnede buluşacak.

Kaynak: DHA

