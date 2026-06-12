Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması

12.06.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma temasları kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti ve Kolezyum Arkeoloji Parkı’nda açılan “Troya ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekerek “Türkiye bugün küresel bir referans noktasıdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel iş birlikleri, ortak sergiler, kültürel diplomasi çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Türkiye ile İtalya arasında son yıllarda güçlenen kültürel ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması

İkili görüşmenin ardından Bakan Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Kolezyum Arkeoloji Parkı’nda düzenlenen “Troya ve Roma: Antik Akdeniz’in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Programa Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşet Çıldık ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması

“TÜRKİYE BİR REFERANS NOKTASIDIR”

Açılışta konuşan İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli serginin Akdeniz’in en önemli kültürleri arasındaki binlerce yıllık bağı ortaya koyduğunu belirterek, Troya ile Roma arasındaki ilişkinin yalnızca geçmişe ait olmadığını söyledi.

Aeneas anlatısının İtalya ile Türkiye’nin, Roma ile Anadolu’nun tarihlerini yeniden bir araya getirdiğini ifade eden Giuli, bu ilişkinin günümüzde de canlılığını koruduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması

Giuli konuşmasında Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne de dikkat çekerek, “Türkiye bugün her zamankinden daha fazla, uluslararası sahnede istikrar sağlayıcı bir unsur olarak öne çıkabilme, diyalog kurabilme, yaratıcılık üretebilme ve bunu tüm dünyayla paylaşabilme konusundaki büyük kapasitesi sayesinde küresel bir referans noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy ise insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Kolezyum’un bir kez daha Türk-İtalyan kültürel iş birliğine ev sahipliği yaptığını belirterek, Anadolu’nun eşsiz kültür mirasının Roma’nın kalbinde dünya ile buluştuğunu söyledi.

Troya’nın yalnızca Anadolu’nun değil, Avrupa kültürel hafızasının da kurucu anlatılarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, serginin iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ersoy, “Bugün açılışını yaptığımız Troya ve Roma sergisi, İtalya ile Türkiye arasında son yıllarda daha da güçlenen kültürel diyaloğun somut bir sonucudur. Aynı zamanda daha fazlası için birlikte samimiyetle atılmış güçlü bir kültürel diplomasi adımıdır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması

Bakan Ersoy ayrıca, İtalya Kültür Bakanlığının eylül ayında açacağı “The Business of the Roman Empire” sergisine ve Prada Vakfının kasım ayında açacağı “Global Antiquity: Cultural Interactions in the Afro-Eurasian Space” sergisine Türkiye olarak eser desteği sağlanacağını açıkladı.

Türkiye’deki 19 müzenin koleksiyonlarından seçilen eserleri bir araya getiren sergi, Troya ile Roma arasındaki tarihsel ve kültürel bağları mitoloji, arkeoloji ve kültürel miras perspektifiyle ziyaretçilere sunuyor.

Sergi, Akdeniz’in ortak hafızasını ve medeniyet mirasını uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak.

Bakan Ersoy Roma temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Türk kültürünün, sanatının ve dilinin uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaları inceleyen Ersoy, enstitüde gerçekleştirilen sulu boya sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Arkeoloji, Türkiye, Akdeniz, İtalya, Turizm, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi yıldız ismi İstanbul’a getiriyor Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız ismi İstanbul'a getiriyor
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı
A Milli Takım devleri geride bıraktı İşte dünyanın en değerli milli takımları A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi "Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Trump’ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA’dan kıyak Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
Erden Timur için tahliye kararı verildi Erden Timur için tahliye kararı verildi
Arda Turan’dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Okan Buruk’tan Bizim Çocuklar için iddialı yorum Yüzde 99 diyerek açıkladı Okan Buruk'tan Bizim Çocuklar için iddialı yorum! Yüzde 99 diyerek açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:12
Abdülkerim’in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
11:03
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
10:47
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
Meksika maçında milyonları çıldırtan sesin kaynağı ortaya çıktı
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
10:33
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
10:01
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:42:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Roma'ya kültürel diploması çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.