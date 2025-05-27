2025 Amerikan Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2025 Amerikan Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

2025 Amerikan Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
27.05.2025 13:10
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Jennifer Lopez'in sunduğu tören, en çok ödülü Billie Eilish'e verdi. Las Vegas'ta gerçekleşti.

JENNIFER Lopez'in sunuculuğunu yaptığı 'Amerikan Müzik Ödülleri' sahiplerini buldu.

Müzikseverlerin oylarıyla belirlenen, müzik dünyasının enlerinin seçildiği '2025 Amerikan Müzik Ödülleri' (AMA) sahiplerini buldu. Jennifer Lopez'in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreni Las Vegas'ta gerçekleştirildi.

Billie Eilish, Beyonce, Bruno Mars, Eminem, Lady Gaga, Post Malone, SZA, The Weeknd ve Twenty One Pilots, gecede birden fazla ödül kazanan isimler oldu. Eilish, 'Yılın Sanatçısı' ve 'En İyi Albüm' başta olmak üzere 7 ödül kazandı. Eilish'in 'Birds of a Feather' adlı şarkısı da 'Yılın Şarkısı' seçildi. Dünya turnesinde olan şarkıcı törene katılamadı.

Gecede ödül kazananların isimleri şöyle:

Yılın Sanatçısı: Billie Eilish

En İyi Yeni Sanatçı: Gracie Abrams

Yılın Albümü: Billie Eilish – 'Hit Me Hard and Soft'

Yılın Şarkısı: Billie Eilish – 'Birds of a Feather'

En İyi Turne Sanatçısı: Billie Eilish

En İyi Müzik Klibi: Lady Gaga & Bruno Mars – 'Die With a Smile'

En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Bruno Mars

En İyi Kadın Pop Sanatçısı: Billie Eilish

En İyi Pop Albümü: Billie Eilish – 'Hit Me Hard and Soft'

En İyi Pop Şarkısı: Billie Eilish – 'Birds of a Feather'

En İyi Erkek Country Sanatçısı: Post Malone

En İyi Kadın Country Sanatçısı: Beyonce

En İyi Country İkili veya Grubu: Dan + Shay

En İyi Country Albümü: Beyonce – 'Cowboy Carter'

En İyi Country Şarkısı: Post Malone feat. Morgan Wallen - 'I Had Some Help'

En İyi Erkek Hip-Hop Sanatçısı: Eminem

En İyi Kadın Hip-Hop Sanatçısı: Megan Thee Stallion

En İyi Hip-Hop Albümü: Eminem – 'The Death of Slim Shady (Coup de Grace)'

En İyi Hip-Hop Şarkısı: Kendrick Lamar – 'Not Like US'

En İyi Erkek R&B Sanatçısı: The Weeknd

En İyi Kadın R&B Sanatçısı: SZA

En İyi R&B Albümü: The Weeknd - 'Hurry Up Tomorrow'

En İyi R&B Şarkısı: SZA - 'Saturn'

En İyi Erkek Latin Sanatçısı: Bad Bunny

En İyi Kadın Latin Sanatçısı: Becky G

En İyi Latin İkili veya Grubu: Julion Alvarez y su Norteno Banda

En İyi Latin Albümü: Bad Bunny - 'Debi Tirar Mas Fotos'

En İyi Latin Şarkısı: Shakira - 'Soltera'

En İyi Rock Sanatçısı: Twenty One Pilots

En İyi Rock Albümü: Twenty One Pilots - 'Clancy'

En İyi Rock Şarkısı: Linkin Park - 'The Emptiness Machine'

En İyi Dans/Elektronik Sanatçısı: Lady Gaga

En İyi Film Müziği: Arcane League of Legends: Season 2

En İyi Afrobeats Sanatçısı: Tyla

En İyi K-Pop Sanatçısı: RM

Yılın İş Birliği: Lady Gaga & Bruno Mars - 'Die With A Smile'

Yılın Sosyal Şarkısı: Doechii - 'Anxiety'.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin 2025 Amerikan Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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