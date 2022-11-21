Korkunç kazadan yaralarak kurtulan oyuncu Melis İşiten, yoğun bakımdaki Sergen Deveci'nin son durumunu paylaştı: Bilinci açık, atlatacak - Son Dakika
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Korkunç kazadan yaralarak kurtulan oyuncu Melis İşiten, yoğun bakımdaki Sergen Deveci'nin son durumunu paylaştı: Bilinci açık, atlatacak

21.11.2022 17:31

Aralarında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy gibi isimlerin bulunduğu minibüs, bir tıra arkadan çarptı. Yaşanan korkunç kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını kaybederken kazadan yara alarak kurtulan İşiten, sosyal medya hesabından yoğun bakımdaki sevgilisi Sergen Deveci'nin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Kaybımız ve acımız tarifsiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" dedi.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Melis İşiten ise sosyal medya hesabından son durumlarını paylaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Deveci, önlem amaçlı yoğun bakıma alınırken İşiten ve Fersoy'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Korkunç kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten, yoğun bakımdaki sevgilisinin son durumunu paylaştı: Bilinci açık
Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy

MELİS İŞİTEN: ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY YAŞADIK

Rol arkadaşı Sergen Deveci ile aşk yaşayan İşiten, Instagram hesabından oyuncunun elini tutarak yaptığı paylaşımda "Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık, buna şükrederek hayatımıza devam etmek için güçlü olacağız. Beraberiz. Sergen'in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum" ifadelerini kullandı.

Korkunç kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten, yoğun bakımdaki sevgilisinin son durumunu paylaştı: Bilinci açık

SERGEN DEVECİ KONTROL AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA

Sağlık durumunun ağır olduğu konuşulan Sergen Deveci'nin son durumuna ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Deveci hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Tedavisinin ardından da taburcu edilecek.

Korkunç kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten, yoğun bakımdaki sevgilisinin son durumunu paylaştı: Bilinci açık
Sergen Deveci

FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kazadan yara alarak kurtarılan oyuncuların son durumunu paylaştı. Koca, "Dün gece Amasya Merzifon'da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum" dedi.

Korkunç kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten, yoğun bakımdaki sevgilisinin son durumunu paylaştı: Bilinci açık

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde organizatör olarak görev yapan Özgür Karataş'ın cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu'nun İstanbul'da, Tolga Güleryüz'ün ise İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Korkunç kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten, yoğun bakımdaki sevgilisinin son durumunu paylaştı: Bilinci açık

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, diğer sürücü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

3 kişinin yaşamı yitirdiği kazada tiyatro ekibini taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı Amasya'daki kazada yaralanan Sergen Deveci'nin son durumunu Bakan Koca açıkladı 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Amasya Valisi'nden açıklama: Minibüsün süratli olduğu tespit edildi 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazzaya karışan ünlü oyuncuların saatler önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Son Dakika Magazin Korkunç kazadan yaralarak kurtulan oyuncu Melis İşiten, yoğun bakımdaki Sergen Deveci'nin son durumunu paylaştı: Bilinci açık, atlatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkunç kazadan yaralarak kurtulan oyuncu Melis İşiten, yoğun bakımdaki Sergen Deveci'nin son durumunu paylaştı: Bilinci açık, atlatacak - Son Dakika
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