Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı soruşturması kapsamında serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'nda kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Parlak, vermeyi unuttuğu bir ifadeden dolayı gözaltına alındığını söyledi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alına alınmıştı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde işlemleri biten Parlak, havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Banu Parlak serbest bırakıldı.

"İFADEMİ VERDİM EVİME GİDİYORUM"

Olayla ilgili Instagram'dan videolu açıklama yapan Banu Parlak, "Hakkımda çıkan haberleri görüyorum ve hayretle izliyorum. Tutuklama veya gözaltı yok. Sadece yoğunluktan dolayı unuttuğum bir ifadem vardı onu verdim. Asla söylenildiği gibi bir şey yoktur, ifademi verdim ve evime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Parlak'ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yapan avukatı ise şu ifadeleri kullandı: "Müvekkil Banu Parlak hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere yapılan davetiyenin kendisine ulaşmaması sonucu ifade vermeye icabet edemediğinden ifadesi alınarak serbest bırakılmak kaydıyla yakalama kararı çıkartılmıştır. Müvekkil Banu Parlak, iş gereği şehir dışına seyahat edeceği esnada İstanbul Havalimanı giriş kapısında yapılan kontrol sonucu hakkında çıkartılan yakalama kararına istinaden ifadesi alınarak serbest bırakılmak üzere gözaltına alınmış ve gerekli işlemlerin ardından da karar gereğince serbest bırakılmıştır.

Müvekkil Banu Parlak hakkında her ne kadar sosyal medya platformlarında 'Kooperatif Dolandırıcılığı' iddiası ile gözaltına alındığı yönünde haberler çıkmışsa da, bu haberler tamamen asılsızdır. Sosyal medya platformlarında gerçeğe aykırı ve halkı yanıltacak şekilde paylaşımlarda bulunan ve müvekkil hakkında asılsız suç isnadında bulunan şahıslar hakkında, müvekkilin talebi doğrultusunda gerekli suç duyuruları ivedilikle yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 yıldır husumetli olduğu Engin- Dilan Polat çifti tarafından öldürülmeye çalışıldığını bunun için tetikçi tutulduğunu iddia ederek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti. Çiftten şikayetçi olan Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'de güzellik merkezine iki kez silahlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 'suç örgütüne üye olmak' 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

ENGİN VE DİLAN POLAT ÇİFTİNİ SUÇLAMIŞTI

Saldırıların ardından Instagram hesabından açıklama yapan Parlak, Polat ailesini suçlayarak "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tuttuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. 'Banu Parlak'ı vurmam için beni tuttular' diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00'de sıkılıyor bir de 05.00'te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte" ifadelerini kullanmıştı.

DİLAN POLAT'I TİYE ALDI

Banu Parlak, günlerdir gözaltında tutulan Dilan Polat'ın hastanede çıkarken polise seslenmesini tiye almıştı. Parlak, dün Instagram hesabından kendi merkezinde Polat'ın polis amiriyle olan diyaloğunu tiye almıştı. Parlak videoyu paylaştıktan 6 saat sonra havalimanında gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.