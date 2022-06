Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!

Evinde yataktan düşerek kalbi duran 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle sevenlerini hüzne boğan Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Sanatçının kendisi gibi oyuncu oğlu Murat Arkın'ın sözleri ise dakikalarca alkışlandı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Arkın, burada yapılan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

"BÖYLE ADAMLAR CENNETİ BİLE VATAN YAPAR"

Babasının ölüm haberiyle yıkılan oyuncu Murat Arkın, şu ifadeleri kullandı: "Bizim ailemiz güzel bir aile, hem de çok güzel. Bugün sizlerin sayesinde şunu anladım ki bizim ailemiz sandığımdan çok daha büyük ve çok daha güzelmiş. Babam övülmeyi, övünmeyi çok seven bir insan değildi. O yüzden bana göre bu tören sizler için. Şu an da burada onlar binler, içeri giremeyen binler, yüzbinler, onu sayan ve seven milyonlar için. O hayatında hep 'Milletim, halkım, vatanım' dedi. O şimdi cennete gitti biliyorum. İşte böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar."

"AĞLAMAYIN, BÖYLE İNSANLARA AĞIR DEĞİL DETAN YARAŞIR"

"Benim için konuşmak çok güç, sözcükler boğazımda düğümleniyor. Baktığım her yerde o var. Biz her şeyi ondan öğrendik. Satrançta yaptığım her hamlede o var, attığım her adımda o var, yüzerken attığım her kulaçta o var, muhabbet ettiğim her insanın gözünde o var. Başım belaya girdiğinde yine o var. Bana 'oğlum bela üzerine gelirse kaç, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın bela üzerine geliyor at bir adım geri. Baktın hala geliyor at bir adım daha geri. Adım atacak yer kalmadığı zaman da beladan daha bela olur.' Benim aklım, ruhum, bedenim kabul etmiyor. Gelen mesajlar ve söylenenlerden bir kez daha gurur duydum. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı üzerinde birleştirici bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Böyle bir değerimiz olduğu için me mutlu bize. Onun filmleriyle bir açılış yaptık onun bir repliğiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Bugün çok ağlayan insan gördüm. Zaman zaman bizim gibi hıçkırarak ağlayan zaman zaman da yüreğinden ağlayan. Ağlamayın bedestan yaraşır."

Murat Arkın'ın sözleri törendekiler tarafından dakikalarca alkışlandı. Babasının sahnedeki tabutuna sarılan Arkın, gözyaşlarına hakim olamadı.