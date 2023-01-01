Yılmaz Morgül anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.
Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.
Cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaşan Morgül'ün annesi Fatma Morgül, 1 Ocak Pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.
Son Dakika › Magazin › Yılmaz Morgül'ün acı günü! Annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti - Son Dakika