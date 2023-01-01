Yılmaz Morgül'ün acı günü! Annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yılmaz Morgül'ün acı günü! Annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti

01.01.2023 13:17

Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran ünlü şarkıcı, "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

Yılmaz Morgül anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti

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Cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaşan Morgül'ün annesi Fatma Morgül, 1 Ocak Pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

Şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti
Yılmaz Morgül'ün acı günü! Annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti
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