Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi - Son Dakika
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Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

28.05.2023 11:47

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi Türkiye genelinde başladı. Bir kez daha sandık başına giden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimde ünlü isimler de oylarını kullanarak sandık başında paylaşımlar yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ oy kullanmaya eşi Başak Dizer ile gelirken Demet Evgar da bebeğiyle gitti.

İşte ünlü isimlerin 28 Mayıs paylaşımları...

KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

DEMET EVGAR

"Gelecek güzel günlerimiz için"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

DERYA ULUĞ

"Geleceğimiz için oy ver Türkiye"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

DEMET AKALIN

"Erkenden görev tamamlandı"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

HAMDİ ALKAN

"Sandığa sıkı sıkı sarıldım. Seçim sonuçları ne olursa olsun, bu güzel topraklarda büyüyen birer çocuk olduğumuzu unutmadan birbirimize sarılmaktan vazgeçmeyelim. Hangi görüşten olursak olalım, hepimiz aynı sabaha uyanıyoruz. Aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bir felaket anında tek yürek olan yüreklere sahibiz. Seçimler gelip geçer. Birbirimize katabildiğimiz güzellikler, iyilikler yaşar. Oy ver"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

FERHAT GÖÇER

"2.tur oyumuzu kullandık…"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

ÖMÜR GEDİK

"Gece uyumadan oy kullanmaya gelenlerde ben"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

ATA DEMİRER

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

SEREN SERENGİL

"Hayırlı olsun Türkiye'm lütfen gidin oy verin"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

BİRCAN BALİ

"Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır"

Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi
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Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi

Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akalın, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi - Son Dakika


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