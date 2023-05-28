Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimde ünlü isimler de oylarını kullanarak sandık başında paylaşımlar yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ oy kullanmaya eşi Başak Dizer ile gelirken Demet Evgar da bebeğiyle gitti.
"Gelecek güzel günlerimiz için"
"Geleceğimiz için oy ver Türkiye"
"Erkenden görev tamamlandı"
"Sandığa sıkı sıkı sarıldım. Seçim sonuçları ne olursa olsun, bu güzel topraklarda büyüyen birer çocuk olduğumuzu unutmadan birbirimize sarılmaktan vazgeçmeyelim. Hangi görüşten olursak olalım, hepimiz aynı sabaha uyanıyoruz. Aynı ekmeği paylaşıyoruz. Bir felaket anında tek yürek olan yüreklere sahibiz. Seçimler gelip geçer. Birbirimize katabildiğimiz güzellikler, iyilikler yaşar. Oy ver"
"2.tur oyumuzu kullandık…"
"Gece uyumadan oy kullanmaya gelenlerde ben"
"Hayırlı olsun Türkiye'm lütfen gidin oy verin"
"Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır"
Son Dakika › Magazin › Ünlü isimler bir kez daha sandık başında! Kimi eşiyle kimi de bebeğiyle geldi - Son Dakika