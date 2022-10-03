34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı - Son Dakika
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34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı

03.10.2022 19:48
34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası, Meclis'e ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası, Meclis'e ulaştı.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 65 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığı'nca yayımlandı. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edilen, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu milletvekillerinin isimleri şu şekilde:

"DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Remziye Tosun, Semra Güzel ve İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ayşe Acar Başaran, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Van Milletvekilleri Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Sezai Temelli, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Mersin Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas."

Ayrıca; gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun'un 6'şar, Semra Güzel'in 5, Berdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın 3'er, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer'in 2'şer dosyası bulunuyor.


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Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Aralarında Olduğu 34 Milletvekili Hakkındaki 65 Fezleke TBMM'ye Gönderildi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı - Son Dakika

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