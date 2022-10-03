34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası, Meclis'e ulaştı.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 65 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığı'nca yayımlandı. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edilen, dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu milletvekillerinin isimleri şu şekilde:

Ayrıca; gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun'un 6'şar, Semra Güzel'in 5, Berdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın 3'er, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer'in 2'şer dosyası bulunuyor.