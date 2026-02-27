Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Haberin Videosunu İzleyin
Öcalan\'dan PKK\'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
27.02.2026 11:12  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öcalan\'dan PKK\'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Haber Videosu

DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıl dönümünde ikinci mesajını açıkladı. Pervin Buldan tarafından okunan mesajda Öcalan, "Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır. Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki temel metinler, Türk ve Kürt birliğini ifade ediyordu. 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve Demokratik Cumhuriyet talebidir" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'nın silah bırakma ve fesih çağrısının yıldönümü vesilesiyle yeni bir mesaj yayımlayacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) mesaja ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. 150 yerli ve yabancı gazetecinin akreditasyon yaptırdığı etkinlik, saat 11.15'te başladı.

"27 ŞUBAT ÇAĞRISININ SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Etkinlik sinevizyon gösterimiyle başladı. Etkinlik, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tülay Hatimoğulları konuşmasında, "Demokratik entegrasyon yanızca Kürtlerin tanıması değil, Türkiye'nin bütünüyle demokratikleşmesidir. Sayın Öcalan'ın geçen sene 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği çağrının sonuna kadar arkasındayız. Bu muhteşem barış ve kardeşlik teklifini gerçekleştireceğimizi, bunun mücadelesinin sonuna kadar gerçekleştireceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz" dedi.

"ARTIK SORUMLULUK DEVLETTEDİR"

Ardından konuşan Tuncer Bakırhan ise, "27 Şubat öncesi Türkiye büyük bir umutsuzluk içindeydi. Çağrıyla birlikte yeni bir çağrının eşiğine geldik. Hakiki barış tek taraflı adımlarla sağlanamaz dolayısıyla devlet de bir parti içerisinde olmalıdır. Artık sorumluluk devlet ve yürütme erkindedir" mesajını verdi.

MESAJI PERVİN BULDAN OKUDU

Öcalan'ın mesajının Türkçesini İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan okudu.

İşte Abdullah Öcalan'ın mesajı;

"27 Şubat 2025 çağrımız, demokratik siyasetin hayata geçtiği yerde silahın anlamsızlaşacağının beyanı ve tercihin açıkça siyasetten yana yapıldığının ilanıdır, bir ilke bütünlüğüdür. Negatif isyan dönemini temelde tek taraflı bir irade ve pratikle aşmayı başardık. Geride bıraktığımız süreç, şiddet ve ayrışma siyasetinden demokratik siyaset ve entegrasyona geçişi sağlayacak müzakere yeteneğini ve gücümüzü kanıtlamıştır. Çağrılarımız, konferans ve kongreler bu amaca yönelikti. Örgütün fesih ve silahlı mücadele stratejisine son verme kararları, sadece resmen ve fiilen değil zihnen de şiddetten arınmayı ve siyaset tercihini ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda cumhuriyetle zihnen barışmanın da ilanıydı.

Geçtiğimiz bir yıl içinde Sayın Erdoğan'ın iradesi, Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Özel'in katkısı ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil birey ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum. Ve özellikle Sırrı Süreyya arkadaşımızı bir kez daha büyük bir saygıyla ve özlemle anıyorum.

Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır. Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki temel metinler, Türk ve Kürt birliğini ifade ediyordu. 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve Demokratik Cumhuriyet talebidir. Kandan ve çatışmadan beslenme mekaniğini kırmayı amaçladık. Sorunun tarihselliğini, ciddiyetini ve üretebileceği riskleri görmek yerine kısa vadeli dar siyasi çıkarlara göre hareket etmek hepimizi zayıflatır. İnkârı ve isyanı sürekli kılmaya çalışmak, en büyük kural dışılığı kural kılmaya çalışmaktır. Son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırıyor, kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Nasıl bir araya gelinir ve nasıl bir arada yaşanılırı tartışmak istiyoruz.

Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Demokratik toplum, demokratik uzlaşı ve entegrasyon, pozitif dönemin zihniyet dünyasının yapı taşlarıdır. Pozitif aşama zor ve şiddete dayalı mücadele yöntemlerini dıştalar. Pozitif inşada amaç herhangi bir kurumu ve yapıyı ele geçirmek değil, toplumdaki her bireyin toplumsal inşada rol alabilecek sorumluluğa ulaşabilmesidir. Amaç, inşayı toplumla birlikte ve toplum içinde yapmaktır. Ezilen kesimler, etnik gruplar, dinsel ve kültürel gruplar kesintisiz ve örgütlü bir demokratik mücadeleyle kendi yaratımlarına sahip çıkabilirler. Bu süreçte devletin demokratik dönüşüme duyarlı olması önemlidir.

Demokratik entegrasyon en az Cumhuriyetin başlangıcı kadar önemlidir. Onun kadar anlam, gelecek ve güç itibarıyla varlık ve zenginlik ihtiva eden bir çağrıdır. Temelinde demokratik toplum modeli vardır. Ayrıştırmacı ya da tersinden asimilasyonist yöntemlerin alternatifidir. Demokratik entegrasyona geçiş, barış yasalarını gerekli kılar. Demokratik toplum çözümü ise siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel boyutlarda bir mimarinin, bir hukukun tesisini öngörür.

Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Günümüzde yaşanan birçok sorunun ve krizin sebebi demokratik bir hukukun yokluğudur. Demokratik siyaset çerçeveli bir hukuk çözümünü esas alıyoruz. Demokratik topluma alan tanıyacak, demokrasiye alan tanıyacak ve bunun güçlü hukuksal güvencelerini oluşturacak bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır. Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz. Din ve dil empoze edilemediği gibi milliyet de edilmemelidir. Demokratik sınırlarda ve devletin bütünlüğünü esas alan bir anayasal vatandaşlık ilişkisi dinsel, ideolojik, kimliksel ve milliyet varlığını özgürce ifade etme ve örgütlenme hakkını kapsar.

Günümüzde hiçbir düşünce sistemi demokrasiyi esas almadan ayakta kalamaz. İniş-çıkışlar, gerilim ve krizler geçicidir, demokrasi er ya da geç kalıcı olacak olandır. Çağrımız sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da bir arada yaşama sorununa ve ürettiği kriz haline çözüm bulma amacını taşıyor. Bütün gadre uğramışların var olma ve kendilerini özgürce ifade edebilme haklarını savunuyoruz.

Kadınlar, hiçbir toplumun ve devletin dikkate almadan kendini sürdüremeyeceği toplumsal güçlerin başında gelir. Günümüzde aile içi şiddet, kadın cinayetleri, ataerkil baskı, hepsi kadının köleleştirilmesiyle başlayan tarihsel saldırının güncel izdüşümüdür. Bu nedenle kadınlar demokratik entegrasyonun en özgürlükçü parçası ve itici gücüdür.

Dönemin dili buyurgan ve otoriter bir dil olamaz. Karşısındakine kendini doğru ifade etme, doğru dinleme ve ona da kendi doğrularını ifade etme olanağını vermeyi esas almalıyız. Tüm bu hususların gerçekleşmesi, karşılıklı saygıya dayalı gelişmiş bir ortak aklı gerektirmektedir."

ÖCALAN, 27 ŞUBAT 2025'TE HANGİ MESAJLARI VERMİŞTİ?

İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan, 27 Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı yapmıştı. Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaparak, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" demişti.

PKK'nın ömrünü tamamladığını belirten Öcalan, özetle şunları kaydetmişti: "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."

Abdullah Öcalan, Pervin Buldan, DEM Parti, Politika, Güncel, Ankara, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Ülkücü kardeşlerimiz iyi dinlesin onlar bayram edecek... 100 14 Yanıtla
    Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    başta sen et soyadın bozkurt ya 18 43
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Üzüntünüzü anlıyoruz artık Üzülmek de haklısınız eskisi gibi Kürt kardeşlerimiz üzerinden oy devşiremeyeceksiniz 8 1
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Son dakika ekibi yazdığım yorumu tabiki yayınlanmayacaktı çünkü korkuyorlar,bizim bildigimiz gazeteciler haberciler korkusuz olurdu, korkaklar ya kaybolur ya aşağılanir sin dakika habercileri biraz cesaret 1 1
    Zafer El Zafer El:
    arkasından gittiğiniz insanın birazda yakışıklı tıp olsun be kardeşim 0 0
    İslam bulut İslam bulut:
    zamanında idam ipinden kurtaran partililer bu gün isyanda ne iş 0 0
  • Muhammed Gönülaçar Muhammed Gönülaçar:
    Vay be bugünleri de gördük. Siyaset için birbirinizi yemeyin arkadaşlar dün birbirini astırmak isteyen bugün tam tersi olabiliyor siyaset böyle işte 106 4 Yanıtla
  • ramazan.ates4372 ramazan.ates4372:
    ya kardeşim Kürtlük diye bir sorun yok ki yani bunlar nereden çıkartılıyor yani hepimiz kardeşiz 85 15 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    Kürtlük bir yerden çıkmadı onların adı Kürt kardeşlik hukuku varsa kürdün diline ırkına kültürüne saygı gösterilmeli Kürt iki cümle konuşurken mikrofonu kapatıp bilinmeyen dil olmamalı kürdüde Allah yaratmış ne yapsın yokmu olsunlar 5 5
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Osman Şahin Kürtçe yasak değil ki devlet Devlet onlar için ayrı bir kürtçe kanal bile kurdu ha Meclis’te Konuşmasına diyosan meclise Süryanice de konuşulmuyor Çerkezce de konuşulmuyor Arnavutça da konuşulmuyor meclisin bir ana dili vardır herkes ona göre konuşmak zorunda 3 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    İmralı'ya MHP ilçe teksilati açılışı yapacaklar kurdela kesmeye gider akp genel baskani 53 24 Yanıtla
    Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    umumhane açılırsa açılışına da seni çağırırlar 3 10
  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    yazıklar olsun size bunu karşımıza çıkarıyorsunuz 16 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak
Cenevre falan hikaye Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe elenirken bile katkı sağladı! İşte UEFA ülke puanında son durum
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Yeni trafik cezaları yürürlükte İşte kalem kalem tutarlar Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar
Domenico Tedesco’dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
Kritik gün geldi Abdullah Öcalan’dan yeni mesaj Kritik gün geldi! Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj
Sergen Yalçın yine gecelerde Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
Nişantaşı’nın ortasında ihanet kavgası Tuğçe Tayfur çileden çıktı Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı
Ne olacağı büyük merak konusu Fener taraftarını kahreden olay Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın boşanma şartları ortaya çıktı Bir madde dikkat çekti Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti Bakın ne arıyorlar Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti! Bakın ne arıyorlar
Afganistan’a savaş ilan eden Pakistan’dan kritik hamle Tüm ülkede yasaklandı Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
19:26
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
18:59
Afganistan’a savaş ilan eden Pakistan’dan kritik hamle Tüm ülkede yasaklandı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
18:39
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler
ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
10:33
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var
ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 02:01:11. #7.12#
SON DAKİKA: Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.