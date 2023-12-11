Adalet Bakanı Tunç: \'Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu\' sorusu dezenformasyondur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir etkinlik çıkışında muhabirin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili sorusuna "Gündem Filistin" yanıtını verdi. Konunun kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN "GÜNDEM FİLİSTİN" YANITI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Fox muhabirinin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında sorduğu soruyu, "Gündem Filistin arkadaşım" diyerek cevaplamaması dikkat çekti. Muhabirin, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu…" diye başlayan sorusunu kesen Tunç, "Gündem Filistin… Bakın gündem Filistin… Tamam mı?" derken, muhabirin soruyu sürdürmesi üzerine "Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…" diye çıkıştı.

TUNÇ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLUNCA AÇIKLAMADA BULUNDU

Görüntülerin gündem olması üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Adalet Bakanı Tunç'tan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusuna 'Gündem Filistin' dedi" haberleri hakkında paylaşım yaptı.

"BU TAM ANLAMIYLA BİR DEZENFORMASYONDUR"

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara'daki aynı konudaki sorusuna 'Sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız' şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; bu kez İstanbul'da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox Tv muhabirine 'Şu anda Filistin ile ilgili programdayız' şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır. Vefat eden motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.