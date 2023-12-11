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Adalet Bakanı Tunç: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusu dezenformasyondur - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusu dezenformasyondur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yöneltilen soruya yayın sırasında "Gündem Filistin" yanıtını verdi. Görüntülerin gündem olması sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi hatırlatmak isteriz" dedi.

11.12.2023 - 01:33,  Güncelleme: 08:18
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir etkinlik çıkışında muhabirin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da karıştığı ve motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazayla ilgili sorusuna "Gündem Filistin" yanıtını verdi. Konunun kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN "GÜNDEM FİLİSTİN" YANITI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Fox muhabirinin Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında sorduğu soruyu, "Gündem Filistin arkadaşım" diyerek cevaplamaması dikkat çekti. Muhabirin, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu…" diye başlayan sorusunu kesen Tunç, "Gündem Filistin… Bakın gündem Filistin… Tamam mı?" derken, muhabirin soruyu sürdürmesi üzerine "Gündem Filistin arkadaşım… Arkadaşım Filistin bak…" diye çıkıştı.

TUNÇ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLUNCA AÇIKLAMADA BULUNDU

Görüntülerin gündem olması üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından "Adalet Bakanı Tunç'tan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusuna 'Gündem Filistin' dedi" haberleri hakkında paylaşım yaptı.

"BU TAM ANLAMIYLA BİR DEZENFORMASYONDUR"

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur. Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara'daki aynı konudaki sorusuna 'Sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız' şeklindeki cevabımızı bildikleri halde; bu kez İstanbul'da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox Tv muhabirine 'Şu anda Filistin ile ilgili programdayız' şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır. Vefat eden motokurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusu dezenformasyondur

NE OLMUŞTU?

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Tunç: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusu dezenformasyondur

KAZADA KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

Adalet Bakanı Tunç: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusu dezenformasyondur

YAKALAMA KARARI ÇIKTI AMA YURT DIŞINA KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

Adalet Bakanı Tunç: 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' sorusu dezenformasyondur

Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Adalet Bakanı Tunç: \'Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu\' sorusu dezenformasyondur
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Gerçek Aşk: Cezaevlerinde yatacak yer bırakmadınız Yanıtla 3 0
  • adalet icin: Hala bunlara oy veren kitleye sormak lazım vicdanınız rahatmı o kurye sizin evladınız olabilir di yarın sizin evladınızın kardeşinizin yada sizin başınıza böyle bişey geldiğinde adalet arayabilecekmisiniz Yanıtla 21 2
  • Hakan Uzuner: Gündem filistin diye diğer yapılan haksızlıkları bir tarafımı bırakacağız. Senin vazifen bu soruya da cevap vermektir. Böyle görmemezliğe gelmek değildir.... Yanıtla 43 5
  • Mehmet Aydın: Bu ülkenin evlâdının canının hesabı sorulunca dezenformasyon oluyor demek yazıklar olsun gerçekten Yanıtla 47 5
  • Serkan Basar: işine gelmeyince insanın tipik numaralarındandır konuyu değiştirmek Yanıtla 64 7

Filistin, Somali, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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