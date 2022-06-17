AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün gerçekleştirilen "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı zirvede yaptığı konuşmada AK Parti yönetimine eleştirilerde bulundu.

ARINÇ: KRAL ÇIPLAK DEMENİN ZAMANIDIR

Toplantıda konuşma yapan Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da ufak tefek bir şeyler konuşurlar. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi.

METİNER: İNŞALLAH PARTİMİZDEN İHRAÇ OLUR

Bülent Arınç'ın bu çıkışına Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den sert tepki geldi. Metiner, "'Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız.Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar.'' ifadelerini kullandı.

ARINÇ'TAN METİNER'E AĞIR SÖZLER

Arınç ise Metiner'in sert sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Kifayetsiz, muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" sözleriyle cümlesine başlayan Arınç, "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için züldür. Ama! 'Gerektiği zaman, hadsize haddini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür" dedi.

"ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER ETTİN"

Arınç paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor, bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Tam da bu sebeple geçmişinden nedamet getirmeyi alışkanlık haline getirmişsin. HADEP'te siyaset yaparken Milli Görüş yıllarından nedamet getirdin. Liberal oldun, Kürtlüğünden nedamet duydun. AK Parti çatısı altında siyaset yaparken, nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle kuytuda köşede, dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler ettin. Hakaretlerini önce PKK komplosu diyerek reddettin, bir hafta sonra söylediğini kabullenerek canlı yayında özür dilemek zorunda kaldın.

"DOĞRU BİLDİKLERİMİ HER DAİM SÖYLEDİM"

Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Benim aidiyetim ne kişilere, ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır, yalnızca yüce Allah'a ve onun bana emrettiği değerler bütününe sadığım. O yüzden hangi mevkide olursam olayım doğru bildiklerimi her daim söyledim. İnandığım değerler bütününü dünyevi istikbal uğruna terk etmedim.

"PSİKOLOJİK BİR VAKASIN"

Eğilmedim, bükülmedim! Ömrümü vakfettiğim davadan bir an olsun dönmedim. Davam, gönül tahtımda huzur ve sükunetle oturmakta. Sizlerin bugün "dava" dediği şey, dünyevi ihtiraslara batmış. gökten inecek bir damla rahmete hasret çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Fikirlerim, ideallerim ve davamın bahçesinde gönlüm ferahtadır. Bu bahçeyi terk edenler ise hezeyanlarına her geçen gün yenisini eklemekte, milletin ve Hakk'in terazisinde bir kuş tüyü kadar siklet çekememektedir.

"NE KÜRT KADAR MERT NE DE MÜSLÜMAN KADAR AHLAKLISIN"

Maalesef davamın değerler bütününü hazmetmişler azınlıkta kalırken sen ve senin gibilerin çoğunluğu galebe çaldı. Geceleri başımı yastığa koyarken hayıflandığım tek şey budur. Çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın."

METİNER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Mehmet Metiner ise Arınç'a çağrıda bulunarak "Bu akşam saat 20.30'da Haber Global'de katılacağım programda kimin korkak olup olmadığını, senin de kimin ağzıyla konuştuğunu bir bir anlatacağım. Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun. Bekliyorum" dedi.