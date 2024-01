AK Parti İBB Adayı Kurum, İstanbul\'daki projelerini tek tek açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programında İstanbul için hazırladığı projelerini açıkladı. Tanıtım lansmanında konuşan Kurum, "Maalesef şu andaki mevcut İBB yönetimi İstanbul'umuza tek bir metreküp yeni su kaynağı kazandırmamıştır. İstanbul'un su kaynakları geliştirilmediği gibi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bunun yanında '20 milyon metrekarelik yeşil alanla, 15 yaşam vadisi açma sözleri de, kişi başına yeşil alanı üç kat artırma sözü' gibi tamamen havada kalmıştır. Haliç'i ve Marmara'yı koruyacak olan Silahtarağa İleri Atık Su Arıtma Tesisi projesini göreve gelir gelmez durdurdular. Üstelik bunu da 'yaprakların alkışlayacağını umarak garip bir temel atmama töreni' ile yaptılar. Göreve gelir gelmez ilk işimiz Silahtarağa Tesisi'ni İstanbul'un şanına yaraşır bir temel atma töreniyle başlatmak olacak" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programında hazırladığı projelerini Haliç Kongre Merkezi'nde açıkladı. Programa İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Murat Kurum, öz geçmişini anlatan tanıtım filminin ardından İstanbul için hazırladığı projelerini tek tek açıkladı.

"Haksız yere işten çıkarılan emekçilerimizi geri alacağız"

Geçtiğimiz belediye seçimleri sonrası söz verildiği halde işçilerin işten çıkarıldığını belirten Kurum, "İşten çıkarmama sözü verilip işsiz bırakılan binlerce emekçimiz, kendilerine indirim, ücretsiz ulaşım sözleri tutulmayan delikanlılarımız, genç kızlarımız var. Mevcut belediye yönetiminin sosyal destekleri dağıtmadaki adaletsizliğine ve beceriksizliğine maruz kalan ihtiyaç sahiplerimiz var. Bizim bu kardeşlerimiz için yapamayacağımız, söz verip de gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Haksız yere işten çıkarılan emekçilerimizi geri alacağız. Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız" dedi.

"Tüm gece emekçilerimiz için 7 gün 24 saat nöbetçi kreş hizmetini sunacağız"

Gece nöbeti olan aileler için kreş hizmeti sunacağını anlatan Murat Kurum, "Gece ve hafta sonları çalışan ailelerimiz için müjdemizi veriyorum. Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğiz. Polislerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm gece emekçilerimiz için 7 gün 24 saat nöbetçi kreş hizmetini sunacağız" şeklinde konuştu.

"Babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz"

Aile Kart hizmeti ile ücretsiz ulaşımı 0-6 yaşa çıkaracaklarını söyleyen Kurum, bu uygulamadan babaların da faydalanacağını belirterek, "Aile Kart'la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100'er bin TL hibe vereceğiz"

İlk işini kuran kadınlara müjde veren Murat Kurum, "Biz, kişi başı gelirin arttığı, herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul istiyoruz. İstanbullu kadınlar, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar. Hangi sektörde yer almak isterlerse onların yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100'er bin TL hibe vereceğiz" diye konuştu.

"Gençlerimize İstanbul kartındaki seyahat hakkı noktasında yüzde 40 indirim yapacağız"

Gençlere sunacağı destekleri anlatan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şehri eğitim almanın, üniversite okumanın çok keyifli olduğu bir şehir haline getireceğiz. Gençlerimize İstanbul kartındaki seyahat hakkı noktasında, yüzde 40 indirim yapacağız. Yine, Belediyemizin sosyal ve spor tesislerimiz yüzde 50'ye kadar indirimle gençlerimizin emrinde olacak."

"Memleketine giden öğrenci kardeşimin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz"

Öğrencilere vereceği desteklerden bahseden Murat Kurum, "Hiçbir öğrencimiz anne, baba ve kardeş hasreti çekmeyecek. Memleketine giden öğrenci kardeşimin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz. Kış geldi mi öğrencilerimizin masrafları artıyor. Biz de öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız" dedi.

"İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız"

Yeni evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği sağlayacağını belirten Kurum, "Bu şehirde yaşamak, aile kurmak zor olmayacak. Bu şehir endişe değil, mutluluk verecek. Bu hedefle yeni evlenecek genç kardeşlerimizi de unutmayacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

"İş kolunu belirleyen ve eğitimini alan girişimcilerimiz, belediyeden 100 bin TL hibe alacak"

Gençlere iş kurma ve burs konusunda desteklerinin olacağını aktaran Murat Kurum şöyle devam etti:

"Gençlerimizin iş kurmasına ön ayak olacağız. Sermayeyi nereden bulacağım derdini bitireceğiz. "İlk işim" kampanyası ile işini belirle, desteği al diyeceğiz. İş kolunu belirleyen ve eğitimini alan girişimcilerimiz, belediyeden 100 bin TL hibe alacak. İstanbul'un en merkezi alanlarında ilk ofisin bizden uygulaması ile genç girişimcilerden tam 100 bin kişiye tam donanımlı paylaşımlı ofisler sağlayacağız. Gençlerimiz burada hem mesleklerini icra edecek hem de sıcacık ortamında toplantılarını yapabilecekler. İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum." Diyen gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz."

"İki yakada 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi kuracağız"

Yaşlı ve engelliler için olan projelerinden bahseden Murat Kurum, "Başımızın tacı yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi kuracağız. E-sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her adımında yanında olacağız. 75 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak evde yemek ve temizlik desteği ile 7 gün 24 saat yaşlılarımızın emrinde olacağız. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti vereceğiz" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay İstanbul kartlarına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız"

Ulaşım konusunda emeklileri de düşündüğünü belirten Kurum, "İşte emeklilerimize merakla beklenen müjdemizi veriyoruz. İhtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay İstanbul kartlarına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız" dedi.

"Göreve gelir gelmez ilk işimiz Silahtarağa Tesisi'ni İstanbul'un şanına yaraşır bir temel atma töreniyle başlatmak olacak"

Mevcut İBB yönetiminin su kaynağı sözü dahil hiçbir vaadini yerine getirmediğini belirten Kurum, "Maalesef şu andaki mevcut İBB yönetimi İstanbul'umuza tek bir metreküp yeni su kaynağı kazandırmamıştır. İstanbul'un su kaynakları geliştirilmediği gibi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bunun yanında '20 milyon metrekarelik yeşil alanla, 15 yaşam vadisi açma sözleri de, kişi başına yeşil alanı üç kat artırma' sözü gibi tamamen havada kalmıştır. Marmara Denizi'mize dair İstanbullulara söz verdikleri hiçbir adımı atmadılar, atamadılar. Haliç'i ve Marmara'yı koruyacak olan Silahtarağa İleri Atık Su Arıtma Tesisi projesini göreve gelir gelmez durdurdular. Üstelik bunu da 'yaprakların alkışlayacağını umarak garip bir temel atmama töreni' ile yaptılar. Göreve gelir gelmez ilk işimiz Silahtarağa Tesisi'ni İstanbul'un şanına yaraşır bir temel atma tören'yle başlatmak olacak" ifadelerine yer verdi.

"6 yeni içme suyu barajı yapacağız"

İstanbul'da su sorunun yaşanmayacağı sözünü veren İBB Başkan Adayı Kurum, "9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi daha bu şehre kazandıracağız. Bu sayede sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizi'nin de kaderini değiştireceğiz. 5 yılın sonunda Marmara Denizimize bir damla atık su gitmeyecek. 6 yeni içme suyu barajı yapacağız. 64 yeni su deposu kuracağız. 27 içme suyu terfi istasyonunu hizmete alacağız. 700 kilometre isale hattını şehrimize kazandıracağız. İstanbul'un su kapasitesini 5 yılda tam yüzde 21 oranında arttıracağımızın ve "su sorunu yaşanmayacak bir İstanbul" sözünü veriyoruz" açıklamasında bulundu.

"2040 yılında sıfır atık hedefine dünyada ilk ulaşan metropol İstanbul'umuz olacak"

İstanbul'un atıklarının dönüştürüleceğini ifade eden Kurum, "Daha güzel bir gelecek için, yaşanabilir bir çevre, tertemiz bir doğa için Nefes İstanbul'u vaad ediyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bir gönüllülük hareketi olarak başlayıp; bugün küresel bir çevre koruma seferberliğine dönüşen sıfır atık bilinci, bizim en büyük projelerimizden biri olacak. Hedefimiz küresel bir iddia ile sıfır atığın model şehri İstanbul olacak. Her ilçemizde atık geri kazanım merkezleri kuracağız. İstanbul'umuz enerjisini kendisi üretecek, millete ve çevreye yük olmayacak. Bunu da kuracağımız yenilenebilir enerji yatırımlarıyla; yeni HES, RES, GES tesisleriyle; 2 adet 3'er bin tonluk katı atık yakma tesisiyle başaracağız. 2040 yılında sıfır atık hedefine dünyada ilk ulaşan metropol İstanbul'umuz olacak" dedi.

"39 ilçemizde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkaracağız"

Yeşil alan miktarını artıracağını belirten Murat Kurum, "İklim Dostu İstanbul projemizle hedefimiz 2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmak olacak. 39 ilçemizde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkaracağız. İstanbul'a yeni kent ormanları kazandıracağız. 39 ilçe 964 mahallemize, "mahalle bahçeleri" yapacağız. İstanbullular artık her mahallemizde, yeşille, doğayla iç içe yaşayacak. Maltepe'de bittiğinde 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan büyüklüğüne ulaşacak, bu şehrin biyoçeşitliliğini koruyacak, İstanbullulara nefes aldıracak olan İstanbul Botanik Parkı'nı da sizlerin hizmetine sunacağız. Tarihi Haydarpaşa Tren Garı ile Moda arasında kıyı düzenlemesi, peyzaj düzenlemesi ve çevre koruma projesi yaparak bu bölgeyi İstanbul'un en güzel alanlarından biri haline getireceğiz. Bostancı'dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen yeşil sahil bandını Pendik'te yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Esenler Otogarı'nın tamamını bölgenin en büyük parkına dönüştüreceğiz"

Esenler Otogarı'nın yeşil dönüşüm projesi ile taçlanacağını anlatan Kurum, "İstanbul'un tam ortasında, artık bu şehrin ihtiyacına cevap veremeyen, alt katları adeta harabeye dönmüş olan Esenler Otogarı'nı yeşil dönüşüm projemizle yeniden tasarlayacak, Esenler Otogarı'nın tamamını bölgenin en büyük parkına dönüştüreceğiz. Bu muhteşem eserimizi de İstanbulluların hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"Sözleşmeli tarım uygulaması ile toprağa emek veren tüm çiftçi kardeşlerimize alım garantisi vereceğiz"

Köyler için yapacağı projeleri anlatan Murat Kurum, "İstanbul'umuzun 151 köyüne, 151 ayrı ve özel kırsal kalkınma projesi yapacağız. Her mahallemizi kendi özgün duruşuyla birer turizm destinasyonu olarak yeniden kurgulayacağız. Köylerimizin enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacağız. İstanbullu çiftçilerimizi artık enerji ödemesinden kurtaracağız. Tüm köylerimize tohum, fide, gübre, yakıt, büyükbaş, küçükbaş hayvan, makine, teçhizat ve sulama noktasında doğrudan destek paketleri sunacağız. Sözleşmeli tarım uygulaması ile toprağa emek veren tüm çiftçi kardeşlerimize alım garantisi vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Eminönü-Sirkeci sahil bandımızı düzenleyip, sahil yolu ile bağlantılı tüm sokakları ve tüm meydanları yeniden elden geçireceğiz"

Eminönü'nde yapılacak yenileme çalışmalarından bahseden Kurum, "Göreve gelir gelmez, tarihi yarımadada ve İstanbul'un her yerinde bir renovasyon seferberliği başlatacağız. Eminönü-Sirkeci sahil bandımızı düzenleyip, sahil yolu ile bağlantılı tüm sokakları ve tüm meydanları yeniden elden geçireceğiz. Sirkeci tren garında ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenlemeyle yine İstanbul hazinemizin yaşayan bir parçası haline dönüşecek. İstanbul'un her yerinde bu şehrin asil kimliğini ve kültürünü yansıtacak, her yaştan vatandaşımızın zaman geçirebileceği, yeşili merkezine alan, kent mobilyalarıyla bezeli yeni meydanlar yapacağız" dedi.

"Anadolu ve Avrupa yakasında kuracağımız 2 büyük 'Hayvan Yaşam Alanı'nda hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız"

Hayvanların ücretsiz bakımlarının yapılacağı hayvan yaşam alanları olacağını dile getiren Kurum, "39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımıza ön bakımları buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında kuracağımız 2 büyük 'Hayvan Yaşam Alanı'nda hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız. Burada kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları gerçekleştireceğiz. Bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini belediye olarak tamamen biz sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Göreve gelir gelmez ilk iş 'Olimpik Şehir İstanbul Hedef 2036' diyeceğiz"

Sporlar ilgili projelerini anlatan Kurum, konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

"Göreve gelir gelmez ilk iş 'Olimpik Şehir İstanbul Hedef 2036' diyeceğiz. Olimpiyatlar için konaklama imkanlarını yeniden geliştireceğiz. Su sporları ve uluslararası jimnastik merkezi gibi tesisleri planlı bir şekilde 5 sene içerisinde tamamlayacağız. 964 mahallemizde herkesin yürüyerek ulaşabileceği açık ve kapalı tesisler yapacak, halkımızı ücretsiz şekilde sporla buluşturacağız."