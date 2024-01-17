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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu

AK Parti'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi adaylığı kesinleşen isimler kulislerden sızmaya başladı. Kulislerde yer alan bilgiye göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17.01.2024 - 17:52,  Güncelleme: 18:06
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Kulislerden sızan bilgiye göre, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'da düzenlenecek törenle partisinin yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayacak. Aday tanıtım toplantısı öncesi AK Parti'nin belediye başkan adayları kulislerden bir bir sızmaya başladı.

İZMİR'DE HAMZA DAĞ ADAY GÖSTERİLDİ

O isimlerden birisi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Kulislerde yer alan bilgiye göre, Hamza Dağ'ın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu belirtildi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
Hamza Dağ

İSTANBUL DAHİL 26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır.

Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Chp açık ara kazanır Yanıtla 5 16

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