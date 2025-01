Arıkan: Ailesiz Toplum Tehlikesi

Politika

Zonguldak'ta partisinin il başkanlığı kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike hiç şüphesiz ailesiz bir toplumdur. Doğrusu, binlerce yıllık Türk aile yapısı hiçbir zaman bu kadar tehdit altında kalmamıştı. Ekonomik sebepler bir tarafa sosyal sebepler daha büyük bir çöküşe sebep olmakta. Batı'dan ihraç edilen türlü ahlaksızlıklar normalleştirilmeye çalışılıyor" dedi.

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Genel Kurulu bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve partililer katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede faaliyet ve denetim raporlarının yanı sıra açılış konuşmasını İl Başkanı Burak Erol yaptı. Erol'un ardından sahneye gelen Genel Başkan Mahmut Arıkan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarına karşı daha etkili bir uluslararası mücadele gerektiğini belirtti. Arıkan yaptığı konuşmada, "Bir gözümüz Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta. Bir gözümüz asgari ücrette, enflasyonda. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bizim ilk gündem maddemiz, değişmeyen gündem maddemiz Gazze'dir. Her toplantımızda, her cümlemizde Gazze ile başlamak mecburiyetinde kalıyoruz. Zulüm bitene, Gazze özgür olana dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazze bugün hala adaletsizliğin ve zulmün hüküm sürdüğü ve insanlık onurunun sınandığı yer olmaya devam ediyor. 470 gündür İsrail'in katliamı devam ediyor. Bu süreçte, İsrail Gazze'yi yıktı geçti. Biz Türkiye olarak maalesef üzerimize düşeni yeterince yerine yapamadık. Bunun vicdan azabını hepimiz çekmekteyiz. Şimdi bugün ateşkes gündemi var. Biz ateşkesin yanındayız. Gazze'ye inecek bombaların durmasını canıgönülden istiyoruz. Ancak biz Gazze'de ateşkesi değil işgalin kesilmesini istiyoruz" dedi.

"Türkiye fakir bir ülke değil"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarına değinerek, partisinin çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Arıkan, asgari ücretlinin ve emeklinin yaşadığı sıkıntılardan, ekonomik eşitsizliklere kadar birçok konuya dikkat çekerek, Saadet Partisi'nin toplumu kucaklayıcı ve çözüm odaklı bir politika izleyeceğini vurguladı.

İlk seçimde iktidara gelerek adil ekonomik düzeni inşa edeceklerini söyleyen Arıkan şöyle devam etti:

"Türkiye fakir bir ülke değil. Türkiye kaynağın olmadığı bir ülke değil. İktidarın uyguladığı faiz politikasından dolayı rant, yandaş politikasından dolayı ekonomimiz bugün bu hale geldi. Çalışma Bakanı çıkıp 'maaşları ödemekte sıkıntı çekiyoruz' cümlesini kurmak zorunda kaldı maalesef. Biz meclis kürsüsünde de, kongrelerimizde de, teşkilat alışmalarımızda da doğru yolu gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Siz yanlış kararlar aldıkça çocuklar okula aç gidiyor, asgari ücretli geçinemiyor, emekliler kirasını ödeyemiyor, gençler üniversiteyi bitirmelerine rağmen işsiz kalıyor, evlerinde anne ve babasının eline bakmak zorunda kalıyor. Teflon tava gibiler bunlara hiçbir şey yapışmıyor maalesef. Biz düzeldik dedikçe dibe batıyoruz. İnsanımızı asgari ücretin üstünde kiralarla yaşamak zorunda bırakan bir ekonomi modelini kabul etmemiz kesinlikle mümkün değil. Çünkü acı faturayı milletimiz ödüyor. Biz adil düzeni savunuyoruz. Biz çok yakın zamanda yapılacak ilk seçimde iktidara geleceğiz adil ekonomik düzeni yeniden inşa edeceğiz."

"Ekonomik bozulmanın bedelini hepimiz cebimizden ödemek zorundayız"

Ekonomi bozuldukça sokaklardaki güvenliğin azaldığını öne süren Arıkan, çocukların oyun oynamak için bile sokağa çıkamadığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Daha büyük bedel ödüyoruz. Bazen farkında oluyoruz bazen olmuyoruz. Cebimizden ödediğimiz bedelin daha fazlasını toplumsal sosyal çürüme şeklinde vermek durumundayız. Ekonomi bozuldukça, sokaklardaki güvenlik azalmakta. Uykularımızı kaçıran şiddet olayları her geçen gün artmakta. Artık sokaklarda toplum olarak yürüyemez olduk. Artık çocuklarımızı oyun oynasınlar diye sokağa bırakamıyoruz, mümkün değil. Biz sokaklarda oyun oynayarak büyüdük. Ama bugün çocuklarımız evde kalmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu ülkede artık çocukları öldürüyorlar. Diyarbakır'da yakın zamanda yaşadık. Hepimizin içi acıdı. Narin kızımız acımasız bir şekilde katledildi. Her gün haberler bu cinayet haberleriyle dolmakta maalesef. Kimse kusura bakmasın bizim buna eyvallah deme lüksümüz yok."

"Türk aile yapısı hiçbir zaman bu kadar tehdit altında kalmamıştır"

Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin ailesiz bir toplum olduğunu belirten Arıkan, sosyal medya içerikleri ve dijital platformlarda ahlaksızlıkların normalleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Arıkan, "Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike hiç şüphesi ailesiz bir toplumdur. Doğrusu, binlerce yıllık Türk aile yapısı hiçbir zaman bu kadar tehdit altında kalmamıştı. Ekonomik sebepler bir tarafa sosyal sebepler daha büyük bir çöküşe sebep olmakta. Batı'dan ihraç edilen türlü ahlaksızlıklar normalleştirilmeye çalışılıyor. Sosyal medya içerikleri ve dijital platformlarda topluma sürekli olarak bunların propagandasını yapılıyor. Fıtratı yok sayan, Allah'ın nizamını yerle bir etmeye çalışan bu anlayış ne yazık ki ülkemizde de kendine yer bulmaya gündem olmaya başladı. Biz iktidara bunu siz yaptınız demiyoruz, haksızlık da etmemek lazım. Diyoruz ki: Siz yapmadınız, engel olabilirsiniz ama olmadınız. Yasa yapma yetkisi elinizde, RTÜK elinizde, bakanlıklar elinizde. Bu kadar imkana rağmen, denetleme yetkisi elinizde olmanıza rağmen bu ahlaksızlıkları engellemek için kılınızı bile kıpırdatmadınız" diye konuştu.

"Gelin hep beraber kafa kafaya verelim, bu gençlerimizin geleceğini kurtaralım"

Makam ve mevkiler için yola çıkmadıklarını söyleyen Arıkan, "Bu makam ve bu mevkiler için biz yola çıkmadık. Saadet Partili hiçbir yetkili herhangi bir yere bakan olayım, cumhurbaşkanı olayım, milletvekili olayım diye gayret göstermiyor. Tek bir gayretimiz Allah'ın rızasını kazanabilmek, evlatlarımızı kumarın, uyuşturucunun, alkolün tuzağından kurtarabilmek" ifadelerini kullandı.

"2024'ün ilk 10 ayında 40 işçi hayatını kaybetti"

6 Şubat depremlerinde Zonguldaklı madencilerin kahramanca mücadele verdiğini hatırlatan Mahmut Arıkan, "Zorlu şartlar altında çalışan, depremde aziz milletimizin imdadına koşarak enkaz altından insanımızın canını kurtaran, güneşe hasret kalan tüm madencilerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün maalesef, bu büyük vazifeyi yerine getiren kardeşlerimiz, Türkiye'de insani çalışma şartlarına maalesef sahip değiller. Bakınız 2024 yılının ilk 10 ayında toplamda 40 işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti. 'Bu işin fıtratında var' denilerek kazaları olağan karşılayan bir anlayışla kaderlerine terk edilen madencilerimiz; her an ölümle burun buruna çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Tedbirlerin alınmadığı, denetimin yapılmadığı, çalışana değer verilmediği bir sistem fıtrat ile açıklanamaz. Bu fıtrat değil, ihmaldir" şeklinde konuştu.

"Bu iktidar 54. Hükümetin 11 ayda sağladığı refahı 23 senede sağlayamadı"

AK Parti'nin politikalarını eleştiren Arıkan, "54. Hükümetin 11 ayda gerçekleştirdiği denk bütçeyi 23 yılda yapamadı. 2025 yılı bütçesinin halini gördünüz. Yeni nesil siyaset, bizim siyaset anlayışımızın yeni versiyonudur. Yeni nesil siyasetten kastımız bir jenerasyon değişikliği değil, bir anlayış değişikliğidir. Bugün Türkiye'yi yönetenler ve onların ortakları 90'lar Türkiye'sinin travmaları üzerinden bir anlayışı milletimize dayatıyor. Biz 2020'lerin Türkiye'sine, 2020'lere uygun bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz. Bugün Türkiye'de siyaset kurumu gerek ekonomik gerekse toplumsal sorunlara yeterli kalıcı çözümler sunamamakta. Bunun en bariz örneği kararsız seçmenlerin artışıyla ilgili. Geçen ay kararsız seçmen oranı yüzde 30 iken, bu ay yüzde 35-37 bandına gelmiş durumda. Giderek artan bir eğilim söz konusu" diye konuştu.

Arıkan, konuşmasında Saadet Partisi'nin yapacağı çalışmaları da partililerle paylaşarak yapılacak ilk seçimde iktidara geleceklerine vurgu yaptı. Arıkan'a konuşmasının sonunda Devrek bastonu ve çiçek takdim edildi. Salonda bulunan ve Saadet Partisi'ne üye olan 88 yaşındaki Seyide Şanal'a parti rozeti, Genel Başkan Arıkan tarafından takıldı.

Kongrede, mevcut il başkanı Burak Erol tek liste ile güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi. - ZONGULDAK