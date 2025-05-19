Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir\'i ziyaret etti

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşa giden ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'da attı. Milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen ve Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.

BAKAN BAK VE GENÇLER ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Bakan Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ GENÇLİĞİDİR"

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, 106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün geçmişin hatırasına sadakatle bağlı yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak, 81 ilden gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeli ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.