Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır" ifadelerini yazdı.

19.05.2025 10:16
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşa giden ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'da attı. Milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen ve Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.

Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

BAKAN BAK VE GENÇLER ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Bakan Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ GENÇLİĞİDİR"

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları kaydetti:

Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

"Aziz Atatürk, 106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün geçmişin hatırasına sadakatle bağlı yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Bak, 81 ilden gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeli ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir\'i ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    BAKAN BEYİN EL YAZISI HABERDEN DAHA ÖNEMLİ BENİM İÇİN VALLA HELALOLSUN NE GÜZEL YAZMIŞ 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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