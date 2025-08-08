Bakan Tunç: Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Tunç: Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tunç: Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır
08.08.2025 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tunç: Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır
Haber Videosu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir yerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyorsa, tarafsız ve bağımsız yargı bunun hesabını millet adına sorar. Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır, yargı makamlarıdır. Miting meydanları değildir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'da Gerede Adalet Sarayı temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin soruya karşılık şunları söyledi: Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleriyle ilgili yolsuzluk soruşturması, rüşvet, ihaleye fesat karıştırılmasına ilişkin gündemde olan konularla ilgili ana muhalefet partisi lideri, daha soruşturmanın ilk anından itibaren, ilk gözaltılardan itibaren maalesef yargı mensuplarımıza, yargı teşkilatımıza, savcılara, hakimlere yönelik yakışıksız ifadeler kullanıyor. Henüz daha dosyanın içeriğini bilmeden ve delilleri görmeden birtakım beyanlarla bu adli soruşturmaları sanki siyasi maksatla yapılıyormuş gibi izlenim uyandırmaya çalıştı, çalışmaya devam ediyor.

"SORUŞTURMANIN SONUCUNU SABIRLA BEKLEMEK GEREKİR"

Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, soruşturmanın başlangıcı zaten kendi arkadaşlarının, birtakım CHP'lilerin başvurularıyla, ifadeleriyle beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar. Sonrasında adli süreç, soruşturma başladığında da itiraflarla ve dijital kayıtlar ve diğer kolluğun ulaştığı belgeler ışığında soruşturma genişletildi. Bu genişletilme süreci içerisinde elde edilen deliller, itirafçı beyanları, MASAK raporları, kolluk kayıtları, tüm bunları göz ardı ederek 'Burada suç yoktur, Bu soruşturmalar siyasi soruşturmalardır.' demek bir kere hukuk devletinde olmaz. Burada soruşturmanın sonucunu sabırla beklemek gerekir."

Bakan Tunç: Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır

"ELİNDE BELGELER VARSA İLGİLİ YARGI MEKANİZMALARINA ULAŞTIRIRSIN"

Masumiyet karinesine önem verdiklerini vurgulayan Tunç, "Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Bu, soruşturmanın sonunda iddianame ve iddianamenin kabulüyle yargılama sonucunda belli olacak bir husus. O nedenle hem masumiyet karinesine önem vermemiz lazım hem de hem de özellikle dosyanın içeriğini bilmeden özellikle yargıyı töhmet altında bırakacak ifadelerden kaçınmak lazım. 'Elimde belgeler var.' diyor. O zaman belgeleri bekletme elinde. Belgeleri niye bekletiyorsun elinde? Varsa belgelerin, 'Kanıtlarım var.' diyorsun, o zaman kanıtlarını ilgili yargı mekanizmalarına, Hakimler Savcılar Kuruluna ulaştırırsınız. Hukuk devletinde bunun gereği yapılır."

"SAVUNMANIN YAPILACAĞI YER MAHKEME SALONLARIDIR, MİTİNG MEYDANLARI DEĞİLDİR"

Bakan Tunç, savunma yapılacak yerlerin miting meydanları olmadığını dile getirerek "Adli soruşturmada savunmanın yapılacağı yer, mahkeme salonlarıdır, yargı makamlarıdır. Miting meydanları değildir. Kimin elinde belge, bilgi varsa gitsin yargı makamlarına versin, gitsin Hakimler ve Savcılar Kuruluna versin. Mutlaka gereği yapılır." dedi.

"DELİLLERİ DEĞERLENDİRECEK OLAN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGIDIR"

İBB ve ilçe belediyeleriyle ilgili yolsuzluk soruşturmaları yapılırken başka ilçe belediyelerinde de yolsuzluğun devam ettiğini gördüklerini belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle de pervasız bir durum var. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili şimdi yargı suçlanıyor. Oradaki raporları, müfettiş incelemelerini, belediyenin müfettiş incelemelerini, o belgeleri tomar halinde dosyalar halinde bir üst yazıyla yargı makamlarına sunan kendi belediye başkanları. Dolayısıyla itirafçıların beyanları ortadayken ulaşılan birtakım raporlar, MASAK raporları, deliller ortadayken bunları değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Bakan Tunç'tan CHP lideri Özel'e: Elindeki belgeleri neden bekletiyorsun?

Adalet Bakanı olarak ben bu kişi suçludur ya da bu kişi suçsuzdur deme imkanım olamaz çünkü yargıyı rahat bırakmak lazım. Yargı görevini yapar. Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 160. maddesine göre Cumhuriyet savcısı bir suç ihbarına tanık olduğunda derhal soruşturmayı başlatmakla görevlidir. Bu görevini yapmazsa zaten görevini ihmal etmiş olur. Sanığın lehinde ve aleyhinde, şüphelinin lehinde ve aleyhinde tüm delilleri toplamakla görevlidir."

"YARGI, BİR YERDE TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI YENİYORSA HESABINI MİLLET ADINA SORAR"

Tunç, Cumhuriyet savcılarının, hakimlerin, yargı mensuplarının görevlerini yaptıklarının altını çizerek sözlerini şöyle bitirdi: "Bu görevler kapsamında itirazı olanlar, ilgili itiraz mekanizmaları, hak arama yolları sonuna kadar açık. Hep beraber bu yargı sürecini beklemek lazım. Biz de şu dezenformasyon yapılıyor, ' Sadece CHP'li belediyelere mi soruşturma yapılıyor?' Böyle bir durum yok. Son yıllarda kayıtlarımıza baktığımız zaman 30 AK Parti'li belediyeyle ilgili soruşturma yapılmış, davalar açılmış, 13'ü mahkum olmuş. Buradaki fark şu; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yolsuzluk iddiasıyla ilgili soruşturma başlayan belediye başkanlarına, arkadaşlarına 'Bunlar suçsuzdur.' diye hemen sahip çıkıyor. AK Partili belediyelerle ilgili 30 soruşturma, 13'ü mahkumiyetle sonuçlanmış, davası devam edenler var. Bir tek AK Partili yöneticinin, genel başkanımızın, genel başkan vekillerimizin 'Ya bizim belediye başkanımız hakkında neden soruşturma yapılıyor?' dediğini duydunuz mu? O nedenle yolsuzluğun partilisi, partisizi olmaz. Yargı, bir yerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyorsa hesabını millet adına sorar. Yapılan da budur."

Yılmaz Tunç, Özgür Özel, Politika, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, 3-sayfa, Toplum, Toplum, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç: Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Fatih Altaylı’dan erişim yasağı kararına ilk tepki Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
İsrail’in karar metninde çarpıcı detay “İşgal“ kelimesini kullanmadılar İsrail'in karar metninde çarpıcı detay! "İşgal" kelimesini kullanmadılar

22:20
Özel’in “İBB davası borsası“ iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
Özel'in "İBB davası borsası" iddiasından sonra gözaltına alınan avukat serbest
21:33
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
Bakan Yumaklı, tehlikeye dikkat çekti: Önümüzdeki 1 hafta çok riskli
21:06
Çanakkale’de gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Çanakkale'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
18:19
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
09:55
Zaha’dan olay Galatasaray sözleri: Zaha’ya karşı nefret kampanyası yürüyor
Zaha'dan olay Galatasaray sözleri: Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürüyor
09:50
Torbacıların emniyetteki savunmaları “pes“ dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
Torbacıların emniyetteki savunmaları "pes" dedirtti: Baş ağrısı için kullanıyorum
09:46
Altının gramı rekora koşuyor İşte yükselişin nedeni
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
09:18
ABD, Maduro’nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
ABD, Maduro'nun başına konulan ödülü 2 katına çıkardı
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
08:46
Karabük’te orman yangınını çay içerek izlediler
Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
08:37
Berk Oktay’a taciz suçlaması Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan’ın avukatından açıklama gecikmedi
Berk Oktay'a taciz suçlaması! Tuğçe Aral ismini verdi, Oktan'ın avukatından açıklama gecikmedi
08:31
Bisikletli tacizci yakalandı İşte ifadesi
Bisikletli tacizci yakalandı! İşte ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 22:51:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tunç: Adli soruşturmalarda savunmanın yapılacağı yer mahkeme salonlarıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.