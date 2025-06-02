Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün\'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 31 Mayıs'ta düzenlenen 5. dalga operasyonda 'rüşvet almak, vermek, aracılık' ile 'irtikap-nüfuz kullanma' iddiasıyla gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

EVİNDEN ÇIKAN SERVETİ "OĞLUMUN" DİYEREK AÇIKLADI

Akgün, ikamet adresinde yapılan aramada ele geçirilen 58 bin 200 Euro, 79 bin 160 dolar ve 5 adet bir kiloluk gümüş külçenin oğluna ait olduğunu söyledi. Akgün, "Oğlum Gökhan Emre Akgün, evimin üst katında oturur. Ake Yapı üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürür, maddi durumu iyidir." dedi.

"METİN GÜL'Ü TANIRIM, TİCARİ İLİŞKİM OLMADI"

Akgün'e, şikayetçi Metin Gül'ün verdiği ifadeye ilişkin detaylı sorular yöneltildi. Akgün'ün, Metin Gül ve ailesini tanıdığını belirterek, "Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren tanınmış bir ailedir. Kendisiyle herhangi bir ticaretim veya husumetim olmamıştır" dediği kaydedildi.

Flamingo Sitesi hakkında bilgi istenen Akgün, projeye ilişkin süreci hatırlamadığını, ancak şikayetlerin CİMER üzerinden belediyeye ulaştığını, vatandaşların zemin katlara fore kazık yapılmadığı yönünde şikayetleri üzerine konuyu ilgili teknik başkan yardımcısına aktardığını söyledi. Akgün, "İmar Teknik Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'a sordum. Sak, zemin etüt raporuna göre zeminin sağlam olduğunu, fore kazık şartı bulunmadığını ifade etti. Bu raporlar bağımsız uzmanlar ya da üniversitelerce hazırlanır. Ruhsat süreci bu rapora göre yürür."ifadelerini kullandı. Akgün, sonrasında açılan davalar sonucu inşaatın durdurulduğunu ve hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

"25 DAİRE İDDİASI ASILSIZ"

Metin Gül'ün 'projeyi devralan Demir İnşaat tarafından Başkan Akgün'e veya yakın çevresine 25 daire devredildi' yönündeki iddiasını da kesin bir dille yalanlayan Akgün, "Demir İnşaat yetkilisi olarak Hamit Demir'i tanıyorum. Flamingo Sitesi'ni arsa sahibinden alıp ruhsat süreçlerini tamamladıktan sonra, kendi talepleri doğrultusunda projeyi Metin Gül'e devretmiştir. Kendisi, bu devri 4 milyon TL ve 20 kusür daire karşılığında yaptığını söylemiştir. Benim ya da yakınımın bu projede herhangi bir menfaati yoktur." dedi.

"PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KAMU YARARINAYDI"

AVM inşaatının bulunduğu Gürpınar – Avrupa Caddesi'ndeki imar planı değişikliğine de açıklık getiren Akgün, "2004 yılında meclis kararıyla bu bölgedeki emsali 2.5'a çıkardık. Karar, bölgeyi ticari merkez haline getirme amacını taşıyordu. Hiçbir kişi ya da kurum bu değişiklik için başvuruda bulunmamıştı. Plan değişikliğinden sonra arsa sahibi Mehmet Duruk, teşekkür ederek şehrimize 45 derslikli bir kız meslek lisesi yaptırdı. Bu okul daha sonra 'Hayriye Duruk Kız Meslek Lisesi' olarak açıldı." diye konuştu.

"PELİCAN HİLL VE PELİCAN HİLL REZİDANS PROJELERİ, YASAL SÜRECİN İÇİNDEYDİ"

'AVENUE AVM ve Pelican Hill projeleri üzerinden rant sağladığı' iddiaların doğru olmadığını ifade eden Akgün, "Ne şahsım ne de yakınlarım herhangi bir daire devri veya maddi menfaat sağlamadı." dedi. Akgün, Pelican Hill ve Pelican Hill Rezidans projelerinin Osman Yeşilgül ailesine ait 1000 dönümlük bir çiftlik alanı üzerine yapıldığını söyledi. "Bu projeler kat karşılığı olarak birden fazla müteahhit firmaya verildi. Projelerin tüm resmi işlemleri İSKİ ve belediye tarafından yasal çerçevede yürütüldü. Ne şahsımın ne de yakınlarımın üzerine villa ya da daire devri söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

"METİN GÜL'ÜN İDDİALARI ASILSIZ"

Akgün, Metin Gül'ün "Hasan Akgün aracı kullanır, kimseyle doğrudan görüşmezdi" şeklindeki ifadesine de, "Yedi dönem üst üste seçilmiş bir belediye başkanı olarak, sorunu olan her vatandaşla birebir görüşürüm. Aracılık sistemiyle iş yapmam söz konusu olamaz." yanıtını verdi.

İfadesinde, Sarıyer Belediyesi'nde CHP'li bazı yöneticilerle yapılan toplantıya da değinen Akgün, toplantının konusunun il başkanlığı binası olarak kullanılabilecek bir yapının fiziki uygunluğu olduğunu, kendisinin dinleyici olarak orada bulunduğunu söyledi.

BELEDİYENİN BASKETBOL KULÜBÜNE '35 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ' İDDİASI

Akgün'e, Murat Öztiryaki'nin Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı basketbol kulübüne yaptığı 1 milyon 572 bin TL'lik bağış da soruldu. Akgün, "Murat Öztiryaki isimli kişiyi tanımıyorum. Kendisi beni tanıyor olabilir. Bu bağışı neden yaptığına dair bilgim yok. Kendisinden herhangi bir talebim olmadı." dedi.

Erol Gürsoy'un basketbol kulübüne yaptığı bağışla ilgili de Akgün, "Kendisini tanımıyorum, neden para gönderdiğini bilmiyorum. Talebim olmadı.' ifadelerini kullandı.

Kemal Şahin ve Şahinler Holding'in Büyükçekmece'deki villa projesiyle ilgili sorulara Akgün, "Kemal Şahin bölgede arazi sahibi ve deprem sonrası villa yapmaya karar verdi. Kendisine basketbol takımımıza sponsor olmasını teklif ettim. Takımımıza reklam amaçlı destek verdi." dedi.Akgün, 40 milyon TL'lik sponsorluk anlaşmasının ise tamamen yasal ve reklam temelli olduğunu vurguladı.

Şüpheli Vahit Karaarslan'ın, belediye basketbol takımı için 35 milyon TL istendiği yönündeki iddiası da sorulan Akgün, "Bu bağış talebi hakkında bilgim yok. Ömer Kazancı'nın bu konuda temas kurmaya çalıştığı yönünde bir bilgim de bulunmuyor." yanıtını verdi.

"FLORYA'DAKİ DAİREYİ AİLECE ALDIK"

Mustafa Keleş'in, 'Akgün adına daire talep edildiği' yönündeki iddialarına karşı ise Akgün, Florya'daki dairenin 2004 yılında, projenin başında kızı Yurdagül Akgün adına ailece satın alındığını ve parasının yine aile tarafından ödendiğini belirtti.

Tanık Hamit Demir'in ifadesinde yer alan iddialar üzerine Akgün, Demir Life adlı projeyle ilgili sorulara, "Bu konu beni ilgilendiren bir iddia değildir." diyerek yanıt verdi. Oğlu ve damadının işlerine karışmadığını belirten Akgün, "Bana sorsalardı, iş istemeyin derdim." ifadelerini kullandı.

Mert Boysanoğlu'nun 'villa projesiyle ilgili olarak Büyükçekmece Belediyesi adına kreşlere bağış istendiği' iddiasına da açıklık getiren Akgün, "Bu konuda herhangi bir talebim olmadı. Kreş bağışlarıyla ilgili bilgi sahibi değilim." diye konuştu.