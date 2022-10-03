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Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun'un altışar, Semra Güzel'in 5, Berdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın üçer, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer'in ikişer dosyası bulunuyor.

Yeni yasama yılında dokunulmazlıklarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. 34 milletvekilinin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var - Son Dakika

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