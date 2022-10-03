Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var - Son Dakika
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Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var

03.10.2022 18:22

Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın da arasında bulunduğu 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına iletildi.

Yeni yasama yılında dokunulmazlıklarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. 34 milletvekilinin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor.

FEZLEKELER KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

BAZI İSİMLERİN BİRDEN FAZLA DOSYASI BULUNUYOR

Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ve Remziye Tosun'un altışar, Semra Güzel'in 5, Berdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın üçer, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Alican Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ile İmam Taşçıer'in ikişer dosyası bulunuyor.

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: Kadınların Giyim Kuşamını Siyasetin Tekelinden Çıkartıyoruz. Kılıçdaroğlu: Kadınların Giyim Kuşamını Siyasetin Tekelinden Çıkartıyoruz. 34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı 34 milletvekili hakkında 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var - Son Dakika
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