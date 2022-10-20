CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması için kurulan komisyona ilişkin, "Meclis Başkanlığına çağrı yapıyoruz; Bu komisyon hemen toplanmalı, çalışmalarına hemen başlamalı. İlk toplantısını Meclis'te, ikincisini Amasra'da vakit kaybetmeden yapmalıdır." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk'ün, Ankara'ya gelmeleri için muhtarlara biner lira verildiğine yönelik iddiaları yalanladığını belirterek, "Bizim söylediklerimizin de yalanlandığına yönelik bir medya algısı çalışması oldu." dedi.

Bekir Aktürk'ü telefonla arayarak muhtarların kendilerine ilettiği iddiaları paylaşabileceğini söylediğini anlatan Özel, kendisine "Muhtarlara biner lira dağıtıldı" iddiasını CHP ve HDP'nin dile getirdiği söylenince Aktürk'ün böyle bir açıklama yaptığını ifade etti.

Özel, açıklamasını hem anlattığı hem de gönderdiği Aktürk'ün ilerleyen zamanlarda konuyla ilgili açıklama yapacağını kaydetti.

Bekir Aktürk'ün "açıklamayı dinlemeden açıklama yapmak" durumunda kaldığını kendisine söylediğini aktaran Özel, "Bir büyük torba içinde 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiaları da yalanlandı' gibi bir algı oluşturmaya çalışanları, Sayın Bekir Aktürk'e mikrofon uzatmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Milletin meclisi, millet adına bu işe el koymalıdır"

Amasra'daki maden kazasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonunda görev alması için CHP'nin 5 ismi Başkanlık Divanı'na bildirdiğini açıklayan Özel, "Meclis Başkanlığına da çağrı yapıyoruz; Bu komisyon hemen toplanmalı, çalışmalarına hemen başlamalı. İlk toplantısını Meclis'te, ikincisini Amasra'da vakit kaybetmeden yapmalıdır." görüşünü paylaştı.

Özel, 41 kişinin hayatını kaybettiği bir kazada gözaltı ve tutuklama olmadığını ifade ederek, "Belli ki birileri, üçlü kararname ile atadıkları suçluları korumaya devam ediyor." dedi.

Sorumluların korunduğunu ileri süren Özel, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunu söylüyor; 'Daha yangın sürüyor, oraya inilmesi lazım, bilirkişi raporu lazım ondan sonra' diyor. Soma'da da yangın vardı, maden örüldü, bilirkişi madene Temmuz ayında inebildi. Soma'da 13 Mayıs'ta olmuş faciaya Temmuz ayında bilirkişiler iniyor ama tutuklamalar kazadan 3-4 gün sonra yapılıyorken, biz şimdi neden bilirkişi bekliyoruz?" diye sordu.

Bu nedenle komisyonun bir an önce toplanmasını isteyen Özel, "Milletin meclisi, millet adına bu işe el koymalıdır." dedi.

Bekir Bozdağ'ın "zımni talimat" verdiğini öne süren Özel, "'Önce madene girilmesi lazım sonra bakacağız' diyor. Ne demek ya? Maden bir ay da yanar, iki ay da yanar. Bu cehaletten söylenen bir söz değil, burada kasıt var. 'Ellemeyin adamlarımıza' diyorlar. 'Bir soğusun' diyorlar. 'Bu işi gözaltısız, tutuklamasız götürelim' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Bir kamuoyunun oluşturulması ve soruşturmanın ona göre yürümesi gerektiğini söyleyen Özel, "6 savcı, 6 saatte yapılacak işi, 6 gündür yapmıyorsa korktukları bir şey var demektir." dedi.

"Gençlerin ifadelerine atfen devrimci olduğunu iddia ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim." sözlerini anımsatan Özel, 7 milyon genç seçmenin bütün anket sonuçlarına göre statükodan yıldığını ve bir değişim istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gençlerin rahatsız olduğu AK Parti statükosunu muhafazakar bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyor" diyen Özel, "Bunu maskelemek için gençlerin ifadelerine, yapılan odak grup çalışmalarında dile getirilen sözlere atfen devrimci olduğunu iddia ediyor. Devrimciler var olanı değiştirirler. Recep Tayyip Erdoğan, 20 yılın sonunda dünyadaki bütün insanların hayal kurduğu bu güzel ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ucunda hayal kurmasına sebebiyet verdi." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin 6 okundan birisinin "devrimcilik" olduğunu dile getiren Özel, "Tayyip Bey baltayı yine taşa vurmuş. 'Senin neren devrimci' diyorsan, sen bizim amblemimizdeki devrimcilik okuna bakacaksın. Onun Atatürk tarafından bizim amblemimize konulduğunu bileceksin. Onu barındıran, bulunduran tek partinin bizim olduğunu da bileceksin." ifadelerini kullandı.

-Fakıbaba'nın istifa açıklaması

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamayı anımsatan Özel, bununla ilişkili olarak RTÜK üyeliği konusuna değindi.

RTÜK tarafından, 28 Haziran'da boşalan RTÜK üyeliği için 12 Ekim'de yazı yazıldığını anlatan Özel, "O yazı Meclis Başkanlığına geliyor. Meclis Başkanlığı yazıyı elinde tutuyor. Meclis Başkanlığı, RTÜK seçiminin yapılacağı yazıyı yazmıyor. Bugün hepimiz, Sayın Fakıbaba'nın istifasını öğrenene kadar da böyle bir yazının yazıldığını gören bilen yok. Ne zaman Sayın Fakıbaba, AK Parti'den ayrılıyor, otomatikman yine üyelik İYİ Partiye geçiyor. Meclis Başkanı 'Ben dün gece yarısından önce o yazıyı AK Parti'ye yazmıştım' diyor. 28 Haziran'dan beri yazılmayıp Çelebi ile birlikte yazılan yazı, aman dengeler bugün hiç beklenmedik şekilde bir daha değişti diye dün gece yazılmış sayılıyor. Bu, bir tenezzül meselesidir." ifadelerini kullandı.

-Bakır madeni ihalesi

Özel, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, yaklaşmakta olan bir ihaleyle ilgili iki zarftan birini kendisine, diğerini de AK Parti Grup Başkanvekillerinden birine emanet ettiğini ve "Elazığ'da bir bakır madeni ihalesi var. Bunun içinde o ihaleyi alacak firma yazıyor. Bunu size emanet ediyorum, günü gelince açarsınız" dediğini söyledi.

Bu mektubu dün canlı yayında, Meclis'te açtığını belirten Özel, içinden, "Bu ihaleyi Cengiz Holding alacak" şeklinde ifadenin çıktığını anlattı. Özel, söz konusu ihaleyi, Cengiz Holding'in, ihaleden 3 gün önce yarısına sahip olduğu Port Madencilik'in aldığını iddia etti.

CHP Elazığ Milletvekili Erol da bölgedeki rezervin yaklaşık 30 milyar dolar değerinde olduğunu savunarak, bölgede normal madencilik mevzuatına göre ihale yapılmadığını, şartların 3 kez değiştiğini ve bu firmanın almasına yönelik iyileştirmeler yapıldığını öne sürdü. Erol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ihaleyi iptal ederek, yenilemesini istedi.