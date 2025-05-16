CHP, Türkiye'nin Birinci Partisi Oldu - Son Dakika
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Politika

CHP, Türkiye'nin Birinci Partisi Oldu

CHP, Türkiye\'nin Birinci Partisi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti başarılarını vurguladı ve destek çağrısı yaptı.

16.05.2025 19:49
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'CHP KURULDUĞU GÜN GİBİ BUGÜN DE TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'daki programları kapsamında Kuşadası Belediyesi önünde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış töreninde Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, Kuşadası Tenis Kulübü, Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Kuşadası Belediyesi İkinci Bahar Emekli Lokali ve Gençlik Merkezi, Sevgi Plajı Mesire Alanı, Kuşadası Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Tarihi Osmanlı Mezar Taşları Açık Hava Sergi Alanı, Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nin açılışı yapıldı. CHP Genel Başkanı Özel buradaki konuşmasında, siyasette hem başarı hem de başarısızlığın mümkün olduğunu belirtip, "Zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Sivas'ın doğusuna gidemiyorsunuz' diyenler şimdi son yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin 7 bölgesinde il belediyesi olan tek partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu gerçeği ile yüzleştiler. Çünkü Ege'deki büyükşehir olsun olmasın tüm il belediyelerini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bütün Egelilere yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Daha önceki konuşmalarında, 1970'lerde Bülent Ecevit'in yaptığı gibi ikisi yerel, ikisi genel dört seçimde gösterdiği başarıyı tekrar etmeye söz verdiğini hatırlatan Özel "O konuşmamdan sonra bir yerel seçim geçti. Şimdi hepinizin gözünün içine baka baka büyük bir mutlulukla söyleyebiliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDELİM'

Kuşadası'nda hayata geçirilen projelere değinen Özel, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için destek isteyerek şöyle devam etti:

"Milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanımız olacak. Cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkmaya devam edelim. Bunun bir yolu bugün yaptığımız gibi davet edildiğiniz yerlere haberdar olduğunuz dayanışma alanlarına, meydanlara, eylemlere yürüyüşleri katılmaktadır. 19 Mayıs günü akşamüstü saat 19.19'da İzmir'de hep birlikte haykıracağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi. Hepinizi bekliyorum."

Özgür Özel konuşmasının son kısmında alanda toplananlara "Hem Ekrem İmamoğlu'na özgürlüğünü sağlayacak hem erken seçim sandığını getirecek olan imza kampanyamıza destek vermeye, mücadeleye ve çalışmaya davet ediyorum. Hepimiz şunu biliyoruz ki bundan sonrası kolay olmayacak. Ama hiçbir zaman kolay olmadı. Bu ülke kolay kurtarılmadı. Bu ülkede demokrasi kolay kurulmadı. Kolay savunulmadı. Hep yiğit insanlara, cesur insanlara, korkmayanlara, korkunun karşısında teslim olmayanlara ihtiyaç var" diyerek çağrıda bulundu. Özgür Özel'in konuşmasının ardından kurdele kesimi yapıldı.

CHP KUŞADASI İLÇE BAŞKANLIĞI YENİ BİNASINI AÇTI

Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta yer alan binanın açılışında partililere seslenen Özel, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özel, "Her üyemiz örnek davranışlarla CHP'nin her daim iktidar adayı bir parti olduğunu göstermek zorundadır. Bu yolda emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürüyecek ve iktidar hedefimize ulaşacağız. Yeni binanın Kuşadası örgütümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

OTİZM MERKEZİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programının devamında Yavansu Mahallesi'ndeki Kuşadası Belediyesi Nazik Bekmezci Otizm Destek ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi çok beğenen CHP Genel Başkanı Özel, burada otizmli bireyler ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYŞENUR EZGİ EYGİ PARKI'NI HİZMETE AÇTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programının son bölümünde Didim Belediyesi Ayşenur Ezgi Eygi Parkı ve toplu açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasında partisinin Didim'de yaptığı yatırımları anlatan Özel "Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği yoksulu düşünen, onun çocuğunu, onun çocuğunun açlığını düşünen, okuldaki suyunu düşünen, rantın değil halkın belediyeciliğinin adıdır" dedi. Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün beş ayrı kalıcı eser için karşınızdayız. Temalı oyun gruplarıyla bir macera parkını gençler ve çocuklar için Akyaka Mahallesi'nde yeni bir kütüphaneyi, Barışköy'de bir kahvaltı bahçesini ve Ekrem Başkan'ın adını koyduğu, markalaştırdığı bir yeni kent lokantasını Didim'e kazandırıyoruz. Bugün burada olmamızı gerektiren ise Ayşenur Ezgi Eygi; Filistin'de İsrail askerleri tarafından katledildiğinde, biz onun cenazesi Türkiye'ye gelsin diye uzun süre büyük bir diplomatik mücadele verilirken tanıştığımız değerli ailesiyle birlikte onun toprağına kavuştuğu törende buradaydık, Didim'deydik. O gün o törende söyleyecek bir iki cümlemiz vardı. Siyaset yapmayacaktık ama söyleyecek bir, iki cümlemiz vardı, Filistin'e dair, Denizlere dair, Bülent Ecevit'e dair, Ayşenur Ezgi Eygi'ye dair. Ayşenur Antalya'da doğmuştu. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Türkiye'nin vatandaşıydı. Washington Üniversitesi'nde psikoloji okumuştu. Ama dünyadaki eşitsiz düzene, emperyalist düzene ta Amerika'dan itiraz ve isyan ediyordu. İsrail'in Filistin'deki zulmüne hepimiz gibi karşı çıkıyordu. Ama hepimizden farklı olarak kalktı, Filistin'e gitti. Orada yapılan zulmü protesto etti ve bir alçak kurşunla hayatını kaybetti. 19 Eylül günü burada gözyaşları içinde onu hep birlikte on binlerle yolcu ettik. Şimdi bugün burada, bu parkta Filistin bayrağının renklerini taşıyan çiçeklerle barış sembolüyle onun adına bir park açılışı yapacağız. Ayşenur Ezgi Eygin'in adını yaşatmaya, onun hatırasını yaşatmaya, onun kadar cesur, onun kadar idealist olmaya ve bir gün bu töreni yapmaya varana kadar mücadeleye devam diyorum."

Nevra UÇKAÇ- Oğuzhan BOYSAN- Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP, Türkiye'nin Birinci Partisi Oldu - Son Dakika

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