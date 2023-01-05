6'lı masanın 10 saat süren toplantısından sonra ilk açıklama geldi! Aday için istişareler başlıyor

6'lı masanın adayı kim olur? Bir tahmin de "Kulis bilgisi aldım" diyen Destici'den geldi

6'lı masa 10'uncu toplantısını bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık 10 saat sürdü.

6 LİDER YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken, toplantının ardından kameralar karşısına geçmesi beklenen liderlerden ortak yazılı açıklama geldi. Açıklamada, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişarelere başlama kararının alındığı belirtildi.

"BU İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ SİYASİ TARİHİMİZDE İLK"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İki yüzyıllık modernleşme, 150 yıllık Meclis, 100 yıllık Cumhuriyet ve 75 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana akımların temsil edildiği bu iş birliği süreci siyasi tarihimizde bir ilk niteliği taşımaktadır. Bütün bu tecrübe birikimimizden hareketle temel amacımız bir taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek diğer taraftan Cumhuriyetimizi gerçek ve kamil bir demokratik düzen ile taçlandıracak bir dönemi başlatmaktır.

"REFERANS METİNLER ORTAYA KOYDUK"

Oluşturduğumuz bu yeni siyasi iklim temelinde önümüzdeki kritik süreçlerde rehber olacak referans metinler ortaya koyduk. Uzun mesailer sonucunda üretilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, Temel ilkeler ve Hedefler, Seçim Güvenliği, Kurumsal Reform ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisi metinleri siyasi tarihimizde altı siyasi partinin ortak bir zemin inşası için ortaya koyduğu ve demokratik olgunluk seviyemizi gösteren birer başarı örneği olmuşlardır.

GEÇİŞ SÜRECİ YOL HARİTASİ 30 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Bu çerçevede, bugün işbirliği sürecimizin somut adımlar bağlamında son derece önemli iki ortak metnini daha tamamlama aşamasına getirdik. Ayrıca bundan sonraki adımlarımızı ve çalışma takvimimizi de oluşturduk. Bugün tamamlama aşamasına getirdiğimiz Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini 30 Ocak'ta yapacağımız ortak bir tanıtım toplantısı ile kamuoyunun bilgilerine sunacağız. Bu iki metin ile birlikte partilerimizin siyasi iş birliği mimarisi önemli ölçüde tamamlanmış olacaktır.

"ORTAK SOMUT ADIMLARIMIZI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Temel İlkeler ve Hedefler metni ile iş birliğimizin dayandığı zemini, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni ile iş birliğimizin siyasi iskeletini, Seçim Güvenliği metni ile siyasi sigortasını, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi ile hukuki sütunlarını, Kurumsal Reform metni ile kurumsal altyapısını, açıkladıktan sonra şimdi de Yol Haritamız ile süreç yönetim mekanizmalarım, Ortak Politikalar Metni ile her alandaki ortak somut adımlarımızı tanımlamış olacağız.

"CUMHURBAŞKANI ADAYININ TESPİTİ İÇİN İSTİŞARELER BAŞLIYOR"

Değerli vatandaşlarımız, Çetin siyasi şartlar altında bir yıllık yoğun bir çaba ile ortaya koyduğumuz bu vizyonun hayata geçirilmesinin iki gerekli şarta bağlı olduğunun da bilincindeyiz: Ortak Adayımızın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve TBMM'de Anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi. Bu temel şartların sağlanabilmesi için, seçim güvenliği için oluşturulan komisyonun aralıksız çalışarak sandıkların tamamındaki her oyun korunmasını temin edecek tedbirlere yoğunlaşmasına, ortak bir komisyon tarafından genel başkanların kararlarına baz teşkil etmek üzere TBMM'de anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına ve nihai kararı vermek üzere genel başkanlara sunulmasına, Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına, karar verdik.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 26 OCAK'TA

Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edecek ve seçimlerden sonra hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönemi başlatacağız. Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla liderler arası toplantıların daha sık aralıklarla yapılmasına karar verdik. Bu bağlamda, bir sonraki toplantımız İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak tarihinde yapılacaktır.

"6 NİSAN'DAN YAPILACAK ERKEN SEÇİME DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Bu vesile ile ayrıca vurgulamak isteriz ki son günlerde gündeme gelen erken seçim tartışmaları bağlamında da ortak tutumumuz açıktır: Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan'dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız.

"SARAÇHANE DAYANIŞMASIYLA TUTUMUMUZU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ve siyaset yasağını da içeren ceza hükmü, yargının siyasallaşmasının son çarpıcı örneği olmuştur. Yargının siyasallaşması karşısındaki tutumumuzu Saraçhane'de sergilediğimiz dayanışmayla bir kez daha göstermiş olduk. Sayın Erdoğan'ın kendi yaşadığı mağduriyeti başkalarına da yaşatacak adımlar atması güç yozlaşmasının en hazin örneklerinden birini teşkil etmektedir. Seçim sürecini etkilemek üzere yargıya müdahale niteliği taşıyacak benzer siyaset mühendisliği çabalarına karşı da bu dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSU ELE ALINDI

Son aylarda gündemde yer alan başörtüsü konusunu da son derece samimi bir istişare ortamı içinde ele aldık. 12 Eylül'ün darbeci ve 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz.

"GOLLÜK PAS OLARAK GÖREN ZİHNİYETE DE ESASTAN KARŞIYIZ"

Ancak, insan haklan ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü "gollük pas" olarak gören zihniyete de esastan karşıyız. Başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği taşıyan bu tanımlama Sayın Erdoğan'ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir.