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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüşmesi başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüşmesi başladı

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier\'le görüşmesi başladı
17.11.2023 17:45

Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarına başladı. Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı'na geçen Erdoğan, burada Alman yetkililerce karşılandı. Saraydaki ziyaretçi defterini imzalayan Erdoğan, mevkidaşı Steinmeier ile gerçekleştireceği baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan'ın mevkidaşıyla görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüşmesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le görüşmesi başladı - Son Dakika
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