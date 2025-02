Erdoğan TÜSİAD\'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...

Politika

AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi kongrede açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevda ile ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 vilayetimizin her birinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Teşkilatımızın her kademesinde yer alan yol arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyorum. Gözü kulağı bizde olan kaderini Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderi ile bütünleştirmiş tüm mazlumları hürmetle selamlıyorum. Velhasıl bu sevdanın neferi, meftunu, muhibbi olan her bir kardeşimi saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum. Kongremizi uzaktan yakından teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyor, kendilerine en içten selamımı iletiyorum. 8'inci Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

"DIŞARIDA 60 BİN KİŞİ İLE AYRICA SELAMLAŞTIK"

Sevdanızla, aşkınızla, coşkunuzla, samimiyetinizle kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salona girmeden önce dışarıda 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim hepinizden tek tek razı olsun. Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan partimize, maddi manevi katkı veren alın teri döken tüm kardeşlerime bu vesile ile bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"BİZİM OKUYACAĞIMIZ TEK MARŞ İSTİKLAL MARŞIDIR"

Bugün bir kere daha şunu ifade etmek isterim ki bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı'dır. Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan al yıldızlı al bayrağımızdır. Öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer şehit kanları ile yoğurulmuş kutsal vatan toprağımızdır. Uğruna varlığımızı ifade etmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz tek değerimiz, imanımızdır, inancımızdır. Bizim dünyanın her bir köşesine taşımak için koşturacağımız tek ülkümüz adalettir, insanlıktır, gerisi teferruattır. Dün rahattık bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah'ın izniyle imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemektir. Yüreği karartmamaktır. Niyetleri bozmamaktır.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SENARYOLARINDA FİGÜRANLIK ETMEYİ TERCİH EDENLER VAR"

Sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de vardı. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Hırsın, gafletin, kibrin esiri olan o kifayetsiz muhterisleri ise aziz milletimin basiretine ve ferasetine havale ediyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Nitekim 8'inci Olağan Kongremiz sürecinde il başkanlarının 4'te 3'ünün ilçe başkanlarının 3'te 2'ye yakınının değiştiğini görüyoruz. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem bayrağı devralan arkadaşlarımızdan her zamankinden daha çok azimli, gayretli çalışmalar bekliyoruz.

"PARTİMİZİN DİNAMİK KADROLARI DEĞİŞKEN AMA İLKELERİ SABİTTİR"

Hiç şüphesiz sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatı ile ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Partilerimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum. Türkiye'yi önce 2053 sonra 2071 vizyonları ile buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır. Gençler bu öyle bir sevdadır ki burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. Bu anlayışla AK Pati bayrağını ilk açtığımız günden beri köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz. Dünyada başka hiçbir topluma mesul olmayan sağlam bir temele sahip olduğumuzu unutmadan yönümüz hep geleceğe dönük bir şekilde yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK PARTİLERİ SIRALAMASINDA İLK 5'TE YER ALAN BİR SİYASİ KURULUŞUZ"

Önümüzdeki ağustosta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti'nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer işte bu köklerdir. Üye sayısı ila dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz. Bundan 4 ay önce iktidardaki 22 yılımızı şanla, şerefle, dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıya imza attık. Bu tarihi başarıyı aziz milletimizin umutlarını, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık.

"MİLLETİN PARTİSİ OLARAK DOĞDUK, BÜYÜDÜK, BUGÜNLERE ÖYLE GELDİK"

Nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden Ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, milletimizle aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Burada şunu da tüm kalbimle ifade etmek isterim. Biz gökten zembille inmedik. Pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliğinin ürünü olarak sahneye çıkmadık, milletin partisi olarak doğduk, büyüdük, bugünlere öyle geldik. Kendi başarısızlıklarının faturasını seçmene kesen kibirli siyaseti hiçbir zaman kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi, kusurlarımızı, hatalarımızı örtmek yerine bunları giderecek, daha iyisi ile telafi edecek güçlü bir irade ile milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi cesaretle ve özgüvenle yapıyoruz.

"ONLARI BEKLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti'ye düşmanlık edenler başka örneklere bakıp hep bu hareketin dağılmasını, yıkılmasını, tökezlemesini beklediler. Zorluklar karşısında yılmamızı beklediler. Vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı, zulüm karşısında sessiz kalmamızı beklediler. 14 Ağustos 2021'ten beri bekliyorlar, daha çok bekleyecekler. Onları bekletmeye devam edeceğiz. Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyiş inşallah aradığını bulamayacaktır.

"TÜRKİYE'YE AĞIR BEDELLER ÖDETEN SÖMÜRÜ DÜZENİNE BİZ SON VERDİK"

Bu ülkede sivil siyaset yıllarca vesayetin gölgesi altındaydı. Demokrasimizin tepesinde on yıllar boyunca hep kara bulutlar dolaştı. TBMM'nin iradesi özellikle belli dönemlerde gasp edildi, yok satıldı, milletin egemenliği ilkesi sadece lafta kaldı. Seçimle gelen hükümetler kimi zaman darbe ile kimi zaman baskı ile kimi zaman gazete manşetleri ile görevden uzaklaştırıldı. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a 12 Eylül'den 28 Şubat'a hep bunu yaşadık. Ülkenin seçilmiş başbakanının idam edildiği günleri gördük. Fidan gibi delikanlıların son nefeslerini idam sehpalarında verdiğini gördük. Siyasi istikrarsızlığın beslediği ekonomik krizlerle milletimiz fakirleştirildi, Türkiye küresel rekabetin dışında tutuldu. Her 10 yılda bir işletilen darbe mekaniği ile milli irade çalınırken ülkemiz altın değerindeki yıllarını da kaybetti. Bizi yılarca 3'üncü sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur ettiler. Türkiye'ye ağır bedeller ödeten sömürü düzenine biz son verdik.

"TOKSİK DEMOKRASİNİN PANZEHİRİ AK PARTİ'DİR"

Türk demokrasisinin çevresindeki kirli ve yoğun kuşatma çok partili hayata geçtiğimiz günden beri tam manasıyla kırılmamıştır. Bunun da en büyük sebebi iktidara gelebilmek için her yolu mübah gören çarpık muhalefet anlayışıdır. Ülkemizde muhalefet sürekli demokrasi krizi çıkararak sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden, devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Bu demokrasi ile zıt şekilde muhalefetin asli ve tam zamanlı mesaisine dönüşmüştür. Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleri ile iş birliği yapacak kadar gözünü karartması ülkemizi toksik demokrasi sorunu ile karşı karşıya getirmiştir. Bu sorunla son 2 seçimde ciddi muhattap olduk. Sözde ittifak ve uzlaşı süreçleri şeffaf olarak değil kapalı kapılar ardında kurulan pazarlık masalarında yürütüldü. Devletin strarejik kurumları, belediye meclis üyelikleri pazar tezgahındaki ürün gibi alınıp satıldı. 2 sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talim olanların gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğunu hep beraber takip ettik. Bu düzenbazlıkların siyaset kurumunda yol açtığı güven bunalımının menfi etkilerini halen hissediyoruz. Demokrasi üzerine terör ve hırsızlık gölgesi düşürerek zehirleyen hakikatle ilişkisi her geçen gün daha kopan bir muhalefet sorunumuz var. Bu toksik demokrasinin panzehiri AK Parti ve Cumhur İttifakıdır.

"YA TERÖR YA DEMOKRASİ DİYORUZ"

Terörsüz Türkiye ideali her kesimden vatandaşın yürekten desteklediği geniş tabanlı bir milli mutabakatın ifadesidir. Hiçbir demokratik ülke terörün siyasi örgütlenmesine sivil toplum görünümlü uzantılarına tolerans gösteremez. Yeni bir dünya kurulurken, Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor Terörle demokrasi aynı anda bulunamaz. Bunun için ya terör ya demokrasi diyoruz. Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün şiddetin, karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır.

"TERÖR DUVARLARINI YIKACAĞIZ"

Hep beraber kenetlenecek tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarlarını yıkacağız. Yeni bir dönemin kapıları Allah'ın izniyle açılacaktır. Türkiye kronik meselelerini, farklı toplum kesiminin taleplerini daha sağlıklı bir zeminde tartışma imkanı bulacaktır. Türkiye'nin ekonomide, dış politikada, siyasette itici gücü demokrasidir. Önümüzdeki fırsatları değerlendirerek en iyisin ümit edip en kötüsüne hazır olarak terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz.Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir. Ülkemizin bekası, milletimizin kardeşliği güvence altındadır. Şehit kanları ile hamuru yoğurulan bu ittifak inşallah uzun yıllar ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler kazandıracaktır.

"DEMOKRASİYE, HUKUKA DÖNÜK HER TÜRLÜ SALDIRIYA GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETTİK"

Biz geçmişte devletin içindeki kirli oluşumlarla nasıl tavizsiz bir mücadele yürüttüysek parti kimliği taşımayan bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize yüklediği emaneti bugüne kadar yere düşürmedik. Milletin emanetine, milletin egemenliğine dönük, demokrasiye hukuka dönük her türlü saldırıya göğsümüzü siper ettik. Türkiye'yi ötekisiz hale getirmeyen tek parti AK Parti'dir. Kendini öteki olarak gören veya hisseden kim varsa hepsini ülkenin asli unsuru haline getirdik. Muhafazakarından Alevisine, Kürdünden Romanına ne kadar ötekileştirilen kesim varsa bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Hiç kimsenin diline dinine, mezhebine etkin kökenine bakmadık, siyasetin demokratik alanını genişlettik daha evvel konuşulması mümkün olmayan nice reformu 22 yıl boyunca sabırla hayata geçirdik. Aynı bakış açısıyla iş dünyasında önemli adımlar attık. Türkiye için katma değer üreten esnafımızın, sanayicimizin yanında olduk.

TÜSİAD'A SERT TEPKİ

AK Parti döneminde sermayelerin sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Geçmişte manşetler ve ellerindeki finans kapital üzerinden siyasetçileri tehdit eden bu ekibin tek derdi kayıplarını devlet hazinesinden yeniden tazmin etmektir. Aslında biz bunlara ülkemizi büyüterek geliştirerek zincirlerinden kurtulma, küresel düzeyde eşit şartlarda rekabet etme şansı verdik. Demek ki ziller temizlenmeden sadece zincirlerden kurtulmak insanları ve kurumları özgür kılmaya yetmiyor. Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürecek iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. İşinizi düzgün yaptığınız sürece ülkemize katma değer kattığınız, milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, eksi kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de buna göre muamele ederiz. Siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Ülkemizde 170'in üzerinde siyasi parti var. Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyasete de yer yoktur.