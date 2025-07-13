Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan net \'Terörsüz Türkiye\' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
13.07.2025 17:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan net \'Terörsüz Türkiye\' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
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'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör prangasından tamamen kurtulmanın eşiğine varıyoruz, yeni dönemin kapısı aralanıyor" dedi.. Ayrıca Erdoğan, "Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir" ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişki önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR"

"Dost ve kardeşlerimize güven veren mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Dünkü samimi, kuşatıcı, derinlikli değerlendirmelerin hem kendi camiamızda hem kamuoyunda olumlu karşılanmasından memnun olduk. Milletimizin zaferlerle dolu şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden kutlu yolculuğu hamdolsun yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

"SİLAH TESLİM SÜRECİNİ SAHADA DİKKATLE TAKİP ETTİK"

Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz. Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından tamamen kurtarmanın eşiğine varmış bulunuyoruz. Yarım asırlık sabır mücadelemiz yavaş yavaş selamete eriyor. Cuma günü yapılan merasim bu bakımdan anlamlıydı. MİT ve TSK başkanlıklarımızın riasetiyle kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik.

"KİMSENİN SÜRECİ AKAMETE UĞRATMAYA, SABOTE ETMEYE, KÜÇÜK HESAP YAPMAYA HAKKI YOKTUR"

Meclis komisyonu teşekkülünü Meclis Başkanı'mız yürütüyor zaten. Yakında oradan da olumlu haber almayı diliyoruz. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, sabote etmeye, küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

"HERKESİN GÖRÜŞÜNÜN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"

Söz konusu Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşuruz. Eleştirilere, tenkitlere açığız, yeter ki bu milletin hayrına olsun. Meseleyi ideolojik kavgaların, bambaşka ajandaların mezesi yapmayan herkesin olumlu olumsuz görüşünün başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz kişi siyaseti, çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz küçük siyaset yapmıyoruz, biz ülke siyaseti yapıyoruz. Türkiye siyaseti, medeniyet siyaseti yapıyoruz. Başta şehit yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin çıkarlarını düşünerek yapıyor. Sürece kuşku ile bakanları da anlıyor ve onların tereddütlerini gidermek için çabalıyoruz.

"3 PARTİ OLARAK BU SÜRECİ SONUNA KADAR GÖTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak böyle kurabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

"FİGÜRANLAR FARKLI AMA OYUN AYNI OYUN"

Yeni bir senaryo ile karşı karşıyayız. Sorumsuz, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da yöntemleri de aktörleri de çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Sadece umut iklimi değil, ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli ekonomiye karşı boykot listesi ile ekonomimize zarar verilmek isteniyor. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın nedeni budur. Biz kimlerle mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil onları istediği gibi oynatan kuklacılardır.

"ÜMMETİN BİRLİĞİNİ SAVUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?"

Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı neden rahatsız eder. Türk, Kürt ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin evladı neden rahatsız olur. Çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

"MİLLETİMİZİN, TERÖR PRANGASINDAN KURTULMASINA MANİ OLAMAYACAKLAR"

Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, bizi kutlu yolculuğumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizin, terör prangasından kurtulmasına mani olamayacaklar. Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. evlatlarımız daha iyi olacak, onlar terörsüz bir Türkiye'de yaşayacak. Şu hakikate son üç dört günde bir kez daha şahitlik ettik. Yüz milyonlarca mazlumun umudunu omuzlarımızda taşıyoruz.

"ÖNÜMÜZDE İKİ SEÇENEK VAR"

Önümüzde iki seçenek var, ya bu duaların hakkını layıkıyla vereceğiz, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız ya da milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak milletimize hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Hiçbir kardeşimizin bu vebalin altına girmeyeceğine inanıyorum. Sadece 81 milyonun değil tüm İslam coğrafyasının gözü bu kadronun üzerindedir, sizlerin üzerindedir. Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini görüyor ve bunun heyecanını titreyerek yaşıyorum. Her birinizden bu bilinçle çalışmanızı istiyorum. Neyi niçin yaptığımızı halkımıza izah edip onları ikna edeceğiz. Bize tevazu yakışır. Bu tevazu bizi halkımızın karşısında yüceltecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, AK Parti, Politika, Türkiye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Mustafa Akan:
    HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZ TAMDIR SAYGILAR SAYIN CUMHURBAŞKANIM 28 118 Yanıtla
    YUSUF YUSUF:
    38sehit ailesine ne destefi verdin onuda yazsana 48 4
    Tuna güler:
    Şehit Ailelerine de aynı şeyi söyle. Siz her zaman hdp ile kol kola oldunuz. Akpkk 32 2
    Özkan Özdemir:
    senin dilin dışarda zaten 11 0
  • Mustafa Görmüş:
    Git şehit analarına anlat. İnsanları yaşamaktan soğuttunuz 98 19 Yanıtla
    Ramazan Firat:
    insanlar değil chp zihniyeti yaşamaktan soğudu her seçimde mağlup her belediye yede hırsızlık yaşamak zor tâbi 8 49
    Lezgin Avci:
    sizin gibi zihniyetlere faiili meçhulleri anlatsın yakılan köyler beyaz toroslar herkes geçmişin yarasını kaşarsa bi 50 yıl daha bi 100binden fazla insan kaybederiz gelecek nesiller sizin gibi zihniyetlerin umrunda değil gelecek için bir umut olacak ise savaşsız bi ülke en büyük arzum dilerim bunu sabote etmek isteyen ger kim ise Allah belasını versin 2 20
    YUSUF YUSUF:
    Ramazan firat ayakkabi kutularindaki dolarlar seninmiydi ? 128 milyar dolar nasil buhar oldu hepsini biliyorsun heralde anlatsana bizede :)) 19 0
  • tuncay8891:
    bosuna cirpiniyon gideceksin 89 17 Yanıtla
    Ramazan Firat:
    herkes gidici ama chp zihniyeti hiç bir zaman gelmeyecek hırsız var 5 41
    Özkan Özdemir:
    ramazan sus her türlü alkışladınız bu düzen her türlü değişecek 12 0
  • Uğur BOZKURT:
    Herşey koltuk için de de bitsin uzatma artık. Gidicisin ilk seçimde. (EMEKLİ) dem'de kurtaramayacak seni... 80 15 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    İki bunağın yaptıkları bu milleti yok edecektir. 47 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor - Son Dakika
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