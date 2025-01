Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz (3)

Politika

KAYSERİ'DE PARTİSİNİN 8'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programlarının ardından AK Parti Kayseri 8'inci Olağan Kongresi için Kayseri'ye geldi. Kadir Has Spor Salonunda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, "Milletimize hizmet yolculuğumuzda unutmayın Kayseri her zaman yanımızda oldu. Azmiyle, emeğiyle, hayır dualarıyla Kayserili kardeşlerimiz desteklerini bizden asla esirgemedi. Kayseri'yle omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk. Siz bizi mahcup etmediniz. Elhamdülillah biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan bir an olsun ayrılmadık. Allah izin verdiği, siz de arkamızda olduğunuz müddetçe Kayseri için üretmeye, Kayseri'ye aşkla hizmet etmeye sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya inşallah devam edeceğiz. Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz" diye konuştu.

'EY ANA MUHALEFET, TİTREYİN VE KENDİNİZE GELİN'

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumunu inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var. Lakaytlık, ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar, belli değil. Hadi ülke ve bölgeye dair meselelerde fikriniz yok. Bari komiklik yaparak milleti kendinize güldürmeyin. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş, milyonlarca dostumuzun, kardeşimizin, soydaşımızın umutlarını kırmayın. Bari gayri ciddi söylemlerinizde Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. Bari ülkenin meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz, en azından iktidarımıza ve ittifakımıza gölge etmeyin. Buradan ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum; bölgemizde bunca sorun varken, dünyada kritik gelişmeler yaşanırken, küresel siyasette, kartlar yeni karılırken, yani milletimizin gelecek çeyrek asrı, yarım asrı belirlenirken boş işlerle maleyani işlerle artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayı bırakın. Ey ana muhalefet, titreyin ve kendinize gelin" dedi.

'TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMA ERDEMİNİ GÖSTEREMEMİŞLERDİR'

Suriye konusuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin 911 kilometre sınırı paylaştığı binlerce yıllık tarihi ve beşeri ilişkilerimizin olduğu Suriye'de 8 Aralık 2024 itibariyle yeni bir döneme girildi. Biliyorsunuz birileri yıllarca bize 'Suriye'den size ne?' dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' dediler. Orta Doğu bataklığı ifadesiyle coğrafyamıza kimin penceresinden baktıklarını açıkça ortaya koydular. Meclis grup toplantımızda da söyledim. Bize getirdikleri eleştirilerin, bize yaptıkları suçlamaların hiçbirini binlerce kilometre öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var?' demediler. 'Avrupa'nın Suriye'de ne işi var?' demediler. 'Rusya'nın, İran'ın Suriye'de ne işi var?' demediler. Dünyanın dört bir yanından yabancı teröristler YPG saflarında Türkiye'yi tehdit ederken bırakın eleştirmeyi, bir de utanmadan çıktılar 'YPG bize mi saldıracak?' dediler. Kim dedi bunu? Ana muhalefet. Aslında söyledikleri daha insanlık ve ahlak dışı sözler var da onları burada tekrarlamak istemiyorum. Bakınız, biz benzer cümleleri Libya'daki, Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Türkiye'nin ve kardeşlerimizin çıkarlarını savunmak yerine karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Daha acısı, aynı ilkesiz yaklaşıma aylardır Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde de maruz kaldık. Şair 'Korkuyorum bir gün biri çıkıp ey insanoğlu diyecek ve kimse üstüne alınmayacak' diyor. Bunlar dün Bosna'da bugün Gazze'de ve diğer Filistin şehirlerinde Suriye'de, Afrika'nın pek çok yerinde insanlığın vicdanına tercüman olan dirayetli duruşumuza, zalimlerin zehirli diliyle ne yazık ki karşı çıktılar. Açık ve net söylüyorum. Muhalefetin aktörleri, emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı tercih etmişlerdir. Tarihin doğru tarafında yer alma, cesaret ve erdemini gösterememişlerdir. Ama hamdolsun hep olduğu gibi tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. 61 yıl boyunca halkına yapmadık zulmü bırakmayan Baas rejimi birkaç gün içinde yerle yeksan oldu. Zalim Esad tasını, tarağını toplayıp arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldık. Şimdi katliamlarda parmağı olanlar tek tek hesap veriyor. Çocukları, bebekleri, sivilleri, vahşice öldüren caniler, katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Suriye halkı kendi geleceğini bizatihi kendisinin belirleyeceği yeni bir yönetimin inşası yolunda emin adımlarla ilerliyor."

'YPG TERÖR ÖRGÜTÜ SURİYE'NİN GÜVENLİK VE HUZURU ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR'

Suriye'nin yeniden inşası hakkında konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Böylece hem kendi güvenliğimizi garantiye almayı hem de komşumuzun toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve iç barışı önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Suriye'de eli silahlı, bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de inşallah bu defa başaramayacak. Şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülke topraklarının 3'te 1'ini ve doğal kaynaklarının önemli bir kısmını işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye'nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engeldir. Uluslararası konjonktürün değişmesiyle bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Başkalarının ajandalarına hizmet ederken son kullanım tarihleri geçen her yapı gibi bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş yok" ifadelerini kullandı.

'ONURLU OLARAK DÖNMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK GÖSTERECEĞİZ'

Türkiye'nin, bölgesinin tamamındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini de söyleyen Erdoğan, "Orta Doğu'ya bataklık diyen çapsızları mahcup edecek şekilde bölgemizi medeniyetin merkezi haline getirecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz, AK Parti yapıyor. Orta Doğu'nun doğal zenginlikleriyle kurdukları güvenlik ve refah düzeni sarsılanlara inat biz tüm insanlığı kucaklayarak medeniyetimizin yeniden sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olması için mücadelemize hız vereceğiz. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda çok önemli gelişmeleri hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Hem devlet organizasyonunun yeniden inşası hem ülkenin yeniden imarı konularında Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden kendi evlerine gönüllü ve onurlu olarak dönmek isteyenlere de gerekli kolaylıkları göstereceğiz. Muhalefetin ve insanlıktan nasibini almamış bazı ırkçı vandalların ensar- muhacir kardeşliğine gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE DÖNEMİNİN KAPILARINI ARAMALAYA ODAKLANDIK'

Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin attığı adıma da vurgu yapan Erdoğan şöyle konuştu:

"40 yılı aşkın süredir büyük can kayıplarına ve maddi bedellere mal olan terör belasının defedilmesine yönelik adımlar atılıyor. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin aldığı inisiyatifle başlayan bu çalışmalarda geçtiğimiz haftalarda kayda değer bir mesafe alındı, Meclis'te çok geniş bir mutabakat ve anlayış birliği oluştu. Milletimin şunu çok iyi bilmesini özellikle istirham ediyorum. Attığımız her adımda şehitlerimizin aziz hatıralarını, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır. Ülkemizin 40 yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık. Sadece buna kilitlendik. Bunun dışında gizli açık hiçbir hesabımız, pazarlığımız, niyetimiz yoktur. Milletimizin ve sorumluluk duygusuyla hareket eden herkesin sunacağı katkıyla inşallah bu hedefimize er veya geç ulaşacağız. Son dönemde artan veya yalan çarpıtılmış, buram buram provokasyon tüten açıklamaların gayesi mevcut iklimi dinamitlemektir. Milletin sinir uçlarına dokunan güya haber açıklama ve magazinel kulis bilgileriyle art niyetli ve alçakça bir oyun oynanmaktadır. İstismar zeminini kaybedecek olanlar her türlü ahlaksızlığı sergiliyor. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar, yalan ve korku yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyor. Şunu söyleyeyim. Biz bu oyunu ve sahiplerini gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz."

'YA O SİLAHLAR GÖNÜLLÜ OLARAK BIRAKILACAK YA DA CEBREN BIRAKTIRILACAK'

Terör örgütüne yapılan çağrının cevapsız kalması durumunda gereken adımı atmaktan geri durmayacaklarını belirten Erdoğan, "Çok da uzatmadan çağrı safhasını geride bırakıp nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Burada da tavrımız gayet nettir. Şayet örgüt silah bırakıp, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. Çağrımıza kulak asmaz bunca yıldır olduğu gibi emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Bizim bölgedeki tüm terörü yapıları gibi bölücü örgütü de son militanına kadar yok edecek gücümüz, imkanımız, kararlılığımız mevcuttur. Hep vurguladığım gibi; bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama meselesidir. Bunu daha önce yaptık. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız, Tendürek'te biz varız, Bestler Deresi'nde biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Hamdolsun. Bölge üzerinde hesabı olan güçleri ikna veya icbar edecek irade ve araçlara da sahibiz. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını herkes gördü. Bunlar da görecek. Kabul edecek ve gereğini yerine getirecek. Yani, ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye Yüzyılı'nda ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını biz bir şekilde göstereceğiz" dedi.

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN- Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,