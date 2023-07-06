Erdoğan: Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız - Son Dakika
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Erdoğan: Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız

06.07.2023 16:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin oylarındaki negatif ayrışmanın farkında olduklarını belirtti. Erdoğan, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmediklerini ve sıkıntıların kaynağını incelediklerini söyledi. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerini koyduktan sonra müdahale edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını, il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Aziz milletimizin takdiriyle yüzde 52,18 oy oranıyla Türkiye'yi yönetme vazifesini hamdolsun gelecek 5 sene boyunca deruhte ettik. Türkiye bu seçim sonuçlarıyla istikrara, demokrasi, güven, özgürlüğe, kalkınmaya ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

"BİZE GÜVENEN MİLYONLARIN UMUTLARINI BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Seçimlerin sadece partimiz için değil Türkiye için, demokrasi için çok aydınlık, güzel neticelere vesile olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl süresince üstlendiğimiz görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bize güvenen, inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız.

"CUMARTESİ GÜNÜ BAYBURT'A, ARDINDAN GÜMÜŞHANE'YE GİDECEĞİZ"

Burada bir defa tüm vatandaşlarıma kalpten teşekkür ediyorum. Her iki seçimde de oylarıyla yanımızda duran yaklaşık 28 milyon kardeşimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret sözü vermiştim. Bayburt birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane yüzde 78,54 oy oranı ile ikinci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Cumartesi günü Bayburt'ta misafir olacağız ardından inşallah Gümüşhane'ye geçeceğiz.

Tüm Türkiye'ye olan minnet borcumuzu daha fazla eser üreterek daha çok hizmet vererek borcumuzu ödeyeceğiz. Türkiye gelecekteki sonuçları itibariyle çok kritik bir seçim yaşandı. Ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaların zirveye tırmandığı seçim dönemini geride bıraktık.

"İTİBAR SUİKASTİYLE SİYASETÇİLER LİNÇ EDİLDİ"

Küresel şer şebekeleri, terör örgütü, tetikçi basın yayın kuruluşlarıyla milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden provokatörlükle mücadele ettik. Seçmen iradesini manipüle etme çabaları hiç durmadı. Siyaset mühendisleri sahneyi terk etmedi. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken itibar suikastıyla siyasetçiler linç edildi. Kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi.

Siyasi tarihimize kara leke olarak geçecek pek çok örnekle karşılaştık. Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Siyasi mücadelenin hudutlarını belirleyen ne kadar ahlaki çizgi varsa hepsini çiğnediler. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece 2 hafta arayla iki seçim kazanma başarısı göstermedik, aynı zamanda Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık.

"17 SEÇİM ZAFERİNE İMZA ATMANIN FARKLI GRURUNU YAŞIYORUZ"

Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her bir vatandaşımızı demokrasi kahramanlarımız olarak görüyoruz. AK Parti olarak son 21 yılda 17 seçim zaferine imza atmanın farklı gururunu yaşıyoruz. Elbette bu kırılması zor bir rekordur. Dünyada hiçbir siyasi harekete ve ittifaka nasip olmayan muhteşem bir zaferdir.

Nesiller boyunca gıptayla hatırlanacak siyaset literatürüne geçecek eşsiz başarıdır. Bu zaferin sahibi önce Rabbimiz sonra aziz milletimizdir. Elde ettiğimiz seçim zaferimizin tekrar hayırlı, mübarek olmasını diliyorum. Teşkilatımızı, kadın ve gençlik kollarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Gerilime prim vermediğiniz için, kardeşlik siyaseti yücelttiğiniz için her birinizi kutluyorum."

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SON DAKİKA: Erdoğan: Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız - Son Dakika
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