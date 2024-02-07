Gazze\'de 3 aşamalı ateşkes! İsrail, Hamas\'ın şartlarını kabul ederse tamamen Gazze\'den çekilecek

Reuters haber ajansının haberine göre Hamas, İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi. Hamas'ın Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen teklife cevap niteliğindeki önerisine dair taslak belgeye ulaşıldı. Buna göre İsrail, Hamas'ın şartlarını kabul etmesi halinde 1. aşamada askerlerini Gazze'nin yoğun nüfuslu yerlerinden, 2. aşamada ise Gazze Şeridi'nden çekecek. 3. aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar" askerlerini Gazze'den çekmeyeceğini belirten İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.
İngiliz haber ajansı Reuters, Hamas'ın Katarlı ve Mısırlı arabulucular tarafından gönderilen teklife cevap niteliğindeki önerisine dair taslak belgeye ulaştı. Reuters'ın haberine göre Hamas, her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerdi.
Bu süre zarfında Gazze'deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilecek, cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Müzakerelere yakın bir kaynak, Hamas'ın karşı önerisinin "başlangıçta kalıcı bir ateşkes garantisi gerektirmediğini, ancak son rehineler serbest bırakılmadan önce" ateşkes sırasında savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılması" gerektiğini söyledi.
Belgeye göre ilk 45 günlük aşamada İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında Gazze'deki tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak. İsrail ayrıca ilk aşamada askerlerini nüfusun yoğun olduğu bölgelerden çekecek.
İkinci aşamanın uygulanması ise taraflar "karşılıklı askeri operasyonlara son verilmesi ve tam sükunete dönülmesi için gerekenler konusunda dolaylı görüşmeler" sonuçlanıncaya kadar başlamayacak. İkinci aşama, geriye kalan erkek rehinelerin serbest bırakılmasını ve "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin sınırlarının dışına çekilmesini" içerecek.
Üçüncü aşamada ise cesetler ve kalıntılar takas edilecek. Ateşkes aynı zamanda açlıkla karşı karşıya olan ve temel malzeme sıkıntısı çeken Gazze'deki çaresiz sivillere gıda ve diğer yardım akışının da artırılmasını içerecek.
Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar" askerlerini Gazze'den çekmeyeceğini belirten İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail ile yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife Hamas'ın olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu. Al Thani, "Hamas'ın teklif hakkında bazı yorumları oldu, ancak genel olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz" demişti. Al Thani, anlaşma konusunda iyimser olduklarını ve Hamas'ın yanıtının İsrail'e iletildiğini belirtmişti.
Blinken ise ABD'nin Hamas'tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" demişti. Hamas'a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
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Son Dakika › Politika › Gazze'de 3 aşamalı ateşkes! İsrail, Hamas'ın şartlarını kabul ederse tamamen Gazze'den çekilecek - Son Dakika
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