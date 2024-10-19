Hastaneler Kamulaştırılsın - Son Dakika
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Politika

Hastaneler Kamulaştırılsın

Özgür Özel, özel hastanelerin kamulaştırılmasını ve soruşturmalara dikkat çekti.

19.10.2024 14:40
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'O HASTANELERİ KAMULAŞTIRALIM'

Özgür Özel, çalıştayda, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına ilişkin de konuştu. Özel, şüpheliler arasında CHP'li belediye meclis üyesi olduğu yönünde haberler yapıldığını söyleyerek, "Bu işin içinde değil, 10 kilometre kenarında bir CHP'li varsa onu partide tutan namussuzdur. Bu işin içinde birisi varsa şu anda Sağlık Bakanı, İstanbul Sağlık Müdürüyken 'Biz ihbar etmiştik' diyor; kendisini temize çıkaracak. Mayıs 2023'te ilk şikayet gitmiş, Ekim 2024'e kadar geçen sürede hiçbir şey yok. Soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Düne kadar aramızda dolaşıyor caniler. Bu iş yapılırken eski Sağlık Bakanının hastanesi işin tam göbeğinde, denetleyecek sağlık müdürlüğünde oturan kişi Sağlık Bakanlığı'nın tepesinde, işin içinde bunların atadığı adamlar var; dönüp biz bir şey demiyoruz. Bir sorumlu aranıyorsa Sağlık Bakanı falan da değil 'Sorumlusu benim ben' diyendir. Her imzayı atmayı biliyorsun, 'Ekonomistim' diyerek faiz belirliyorsun, şirket yönetir gibi dış politika yönetiyorsun, her işi sen biliyorsun; bu iş olunca kenara çekiliyorsun. Getirin o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle. Özel hastaneymiş. Bu işe karışan özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyım atıyorsun ya; devlet eliyle kayyım atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis'ten oy birliğiyle geçirilmelidir. Bir tane DEM'li bulmuş, bir tane CHP'li bulmuş. Alnını karışlarız o CHP'linin. 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluğu bize doğru ittiriyorlar. Üzerimize ne düşerse yapacağız. Bu işe bulaşan kimi kayırıyorsanız, kimi dokunulmaz kılmaya çalışırsanız, iki elimiz onun da sizin da yakanızdadır. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yenidoğan Çetesi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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