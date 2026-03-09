İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı - Son Dakika
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
09.03.2026 14:20
İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başladı. Sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerginlik çıktı. Mahkeme heyeti salonu terk etti. Duruşma "zorunlu" aranın ardından 14.00'te yeniden başladı. Öte yandan dosyanın tutuksuz sanığı Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonuna geldi.

İBB yolsuzluk davasında 23 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu toplam 402 sanık, bugün ilk kez hakim karşısında.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başlayan duruşmada önce iddianamenin özeti okunacak, daha sonra sanıkların savunmalarına geçilecek. Duruşmalar nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek.

İşte salonda yaşananlar:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu saat 09.52'de duruşma salonuna giriş yaptı.

SELAMLAMA KONUŞMASI TALEBİ

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Avukatın "Ekrem bey'in selamlama konuşması yapması konusunda talebimiz var" sözlerine, Mahkeme Başkanı "Böyle bir usûl yok. Hukuki olarak da yok" diyerek karşılık verdi.

MAHKEME BAŞKANIYLA TARTIŞMA YAŞANDI

Devamında ise duruşmada söz almak isteyen İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme başkanı izleyicilerin salonu boşaltmasına karar verdi.

MİKROFONU KAPATILDI

Duruşma sırasında söz almak isteyen İmamoğlu'nun isteği mahkeme başkanı tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun mikrofonunun kapatılması üzerine taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Mahkeme başkanı, "Ekrem Bey, böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen duruşmadan çıkartırım" dedi. İmamoğlu ise bu sözlere, "Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum" yanıtını verdi.

SALONDA TEPKİLER YÜKSELDİ

Mahkeme başkanının İmamoğlu'na hitap ederken "sen" ifadesini kullanması salondaki izleyicilerin tepkisine yol açtı. İzleyiciler bu duruma "siz" sloganlarıyla karşılık verdi.

Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Kararda, sanık Ekrem İmamoğlu'nun kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek konuşmaya devam ettiği ve duruşma düzenini bozduğu ifade edildi. Heyet, benzer davranışların tekrarlanması halinde İmamoğlu'nun salondan çıkarılabileceğini bildirdi.

SALONUN BOŞALTILMASINA KARAR VERİLDİ, HEYET DURUŞMADAN ÇIKTI

Salondaki tepkilerin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, "Ben bu şekilde yargılamaya devam etmem" diyerek izleyici bölümünün boşaltılmasına karar verdi. Jandarma ekipleri izleyicilerin bulunduğu bölüme yönlendirilirken, bazı milletvekillerinin karara itiraz ettiği görüldü. Mahkeme heyeti yaşanan gerginliğin ardından duruşma salonundan ayrıldı.

SAAT 13.30'A KADAR ARA VERİLDİ

Duruşmaya öğleden sonra 13.30'a kadar ara verildi. İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, mahkeme heyetiyle yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Duruşma, seyircili olarak devam edecek.

DURUŞMA YARIM SAAT GECİKME İLE BAŞLIYOR: TUTUKLULAR SALONA GERİ GELİYOR

13.30'da başlaması gereken duruşma yarım saat gecikmeyle başlıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seyircileri uyararak "Mahkeme esnasında alkış ve çekim konusunda azami hassasiyet gösterelim" dedi. Tutuklular yerlerini alıyor.

İMAMOĞLU YENİDEN DURUŞMA SALONUNA GELDİ

Ekrem İmamoğlu da yoğun alkışlarla salona getirildi. İzleyicileri selamlayarak sandalyesine geçti. İmamoğlu'nun elinde "Millete Emanet" kitabı vardı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA DURUŞMA SALONUNDA

Dosyanın tutuksuz sanığı Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonuna geldi. Jandarma, Aziz İhsan Aktaş salona girerken kendisine eşlik etti. Aktaş, tutuklu sanıkların arkasına oturdu.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Rüşvet', 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Yayma', 'Suç Delillerini Gizleme', 'Haberleşmenin Engellenmesi', 'Kamu Malına Zarar Verme', 'Rüşvet Alma', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'İrtikap', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama', 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Çevrenin Kasten Kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet' ve 'Maden Kanunu'na Muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


