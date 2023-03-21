Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı - Son Dakika
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Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı

21.03.2023 10:30

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Akşener 6'lı masadan kalkınca partilerinden istifa eden üye sayısını açıkladı. Usta, "İyi Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa oldu" dedi.

Habertürk yayınına katılan Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını açıklamasının ardından 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı.

Krizin İyi Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya Erhan Usta, şu şekilde yanıt verdi: "İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa oldu"

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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı - Son Dakika
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