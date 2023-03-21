Akşener'in 6'lı Masa resti İYİ Parti'ye pahalıya mal oldu! İşte o süreçte istifa edenlerin sayısı

Habertürk yayınına katılan Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını açıklamasının ardından 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini açıkladı.

Krizin İyi Parti'ye oy kaybettirip kaybettirmediğine ilişkin soruya Erhan Usta, şu şekilde yanıt verdi: "İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa oldu"