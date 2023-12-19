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İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti - Son Dakika
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İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti

CHP ile yerel seçimlerde iş birliği yapmayacaklarını açıklayan İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa etti.

İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti
19.12.2023 - 21:32,
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Gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmama kararı alan İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, İdris Nebi Hatipoğlu

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk.

İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.

Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

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SON DAKİKA: İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti - Son Dakika
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