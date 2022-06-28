Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 5'li çeteye 10 dakika içinde ihale vereceksin, ormanları korumak için açtığın ihalede 4 Temmuz'u bekleyeceksin. Ben bunu söyledim diye kıyameti koparıyorlar. Ne derseniz deyin, biz haklıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eczacıların sıkıntı içerisinde olduğunu, ilaç fiyat kararnamesinin 13 yıldır güncellenmediğini söyledi.

Kararnamenin güncellenmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, eczacıların, personel maaşlarını, giderlerini, kiralarını; elektrik, doğalgaz, internet, telefon faturalarını karşılayamaz hale geldiklerini savundu.

Devletin akılla, bilgiyle yönetilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret ettiğini anımsattı.

Ailenin olayı anlatırken göz yaşlarına hakim olamadığını ve kendilerine kimsenin sahip çıkmadığını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Onlara sahip çıkacağımızı, onların yanında olacağımızı, onlarla birlikte olacağımızı, varsa adaletsizliğin üzerine gideceğimizi, dosyanın kapanmayacağını söyledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada tutumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"2017'de bir konuşma yapmışım; ' Yunanistan, Ege adalarının 18'ini işgal etti' diyorum. 'Benim her söylediğime laf yetiştiriyorsun, adalar ile ilgili bir cümle kur' diyorum, cümle dahi kuramıyor. Yunanistan'a 'Beni kızdırmayın, gelirim, giderim, Suriye'ye operasyon yapacağım' diyor. Yapacaksan yap kardeşim. Ne bağırıp duruyorsun? Yapamayacağını ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Adalar silahlanırken, hocalar söyledi, askerler söyledi, siyasiler söyledi, gıkı bile çıkmadı, şimdi efeleniyor.

Daha acı olanı ne biliyor musunuz? Biz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanımıyoruz. İspanya'da NATO toplantısı var. Beyefendi itiraz etmemiş, onunla şimdi aynı masada yemek yiyecek. 'Biz onu tanımıyoruz ama o gelecekse KKTC de burada olmalı' diyemiyor. Bu mu devleti yönetiyor? Bu mu milletin çıkarlarını koruyor? Dış politikada da liyakatli kadrolarla çalışarak, derin, güçlü diplomasiyi harekete geçirerek Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Kavgayla değil, barışla çözeceğiz. Bize de bir dönem 'gel' dediler. Ecevit ile Erbakan gittiler ve Kıbrıs'ın Türk kesimini aldılar, bitti mesele. Bağırdılar mı? Hayır. Gereğini yaptılar."

"Allah akıl fikir versin"

??????? Marmaris'teki orman yangınlarına da değinen Kılıçdaroğlu, "orman yangınlarının olacağının önceden belli olduğunu" söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini "Sen orman yangınları olacağını nereden biliyorsun?" diyerek eleştirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya biliyor. Anladığım kadarıyla tek bir makale dahi okumamış. İklim değişikliği ile ilgili tek bir yazı bile okumamış. Birleşmiş Milletlerin dünya kadar yayını var. Akdeniz havzasında yangının daha fazla çıkacağına dair yazılar yazıldı. Soruyor 'Nereden biliyorsun?' diye. Allah akıl fikir versin." ifadelerini kullandı.

Marmaris'te orman yangını çıkması üzerine olay yerine gittiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "3 gün söndüremediler. Niye yapamıyorsunuz bunu? Gece görüşlü helikopter yokmuş, 4 Temmuz'da ancak gelecekmiş. Bu yangının çıkacağını bir yıl önceden sadece ben değil bütün dünya söyledi; 'Akdeniz havzasında yangın çıkacaktır, herkes hazırlıklı olsun' diye. 5'li çete olunca 10 dakikada ihale sonuçlanıyor, 10 dakika bile sürmüyor. Sen 5'li çeteye 10 dakika içinde ihale vereceksin, ormanları korumak için açtığın ihalede 4 Temmuz'u bekleyeceksin, yangın da devam ediyor. Ben bunu söyledim diye kıyameti koparıyorlar. Ne derseniz deyin, biz haklıyız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, " Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende" ifadesini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben senin gibi değilim. Muğla Büyükşehir Belediyesi bende değil, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'dadır ve Muğla halkınındır. Bunu bil. Senin anlayışınla biz devlet yönetmeyiz; devlet ayrıdır, siyaset ayrıdır, devlet bakidir. Biz senin gibi 'ben devletim' demeyiz. 'Acaba ne yaptınız, ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz?' diyor. Bizler tüm ekiplerimizle buraya indik ve atılması gereken adımları da yerinde attık. Devletin nasıl yönetildiğini bilmiyor. Marmaris Belediyesi 328 personel görevlendirdi, 156 araçla yangına müdahale etti. Ayrıca büyükşehir belediyesi su takviyesi yaptı. Veteriner hekimleri görevlendirdiler, yiyecek, içecek sağlandı. Sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi değil Ankara, İzmir, Aydın, Eskişehir, Antalya ve Burdur belediyeleri de yardım gönderdiler. Bu adam devletin nasıl yönetildiğini bilmiyor. Sen, ben ayrımı yapıyor. Orman yanıyor kardeşim, o orman hem benim ormanım hem senin ormanın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ormanı. 'Senin belediyen demedik' diyor. Bunu söylemesi bile kafasındaki ayrımcılığın ne kadar derin olduğunu gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bazı bakanları yangın bölgesine gönderdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Ne yapıyor o bakanlar orada? Fırsat buldular geldiler, bir eğlenceye katıldılar. Bir Suudi Prens mi gelmişti buraya? Onunla beraber sofraya oturdular, orada ağaçlar yanarken... Senin görevin o, senin görevin katilin sofrasına oturmak değil. Bunların dünyaya bakışı bizim dünyaya bakışımızla aynı değil. Bizim ahlakımızla bunların ahlakı arasında dünya kadar fark var. Bizim adalet duygumuzla bunların adalet duygusu arasında dünya kadar fark var. Biz kul hakkına sahip çıkarız, bunlar kul hakkını yerler. Biz devletin itibarına bir zedelenme olmasın, gölge düşmesin diye çaba harcarız, bunlarda 'devlet' kavramı bile yoktur." diye konuştu.

Boydak Holding'e atanan kayyumun ortadan kaybolduğu iddiası

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ ile bağlantılı olan şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiğini, şirketlere kayyum atandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin bir yakınını Boydak Holdinge kayyum olarak atadığını" söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre sonra diyorlar ki, 'Bizim bir yurt dışında bir depo yapmamız lazım.' Almanya'da depo var. 'Hayır, depoyu Slovakya'da yapmamız lazım' diyorlar. Oraya dünyanın parasını gönderiyorlar, 20 milyon avro gönderiyorlar. Bu deponun sahibi Ertunç Laçinel aynı zamanda Nurettin Canikli'nin atadığı kayyum. Bu para ve adam şu anda ortada yok. Canikli, hiç konuşmuyor. Buradan Canikli'ye sesleniyorum; Niye konuşmuyorsun? Bu adamı niye koruyorsun?

Kayseri Milletvekilimiz Çetin Arık, Binali Yıldırım'a soruyor, 'nedir bu olay?' diyor. Bugüne kadar cevap verilmiş değil. Meclis Başkanı da duysun, Binali Yıldırım bu soruya cevap vermemişse 'TBMM'yi tanımıyorum' demektir. Onu tanımıyorsa, seni de tanımıyor demektir; seni tanımıyorsa, o zaman işimiz var demektir. Aynı şekilde Fuat Oktay'a da soruyor, Fuat Oktay'dan da tık yok. Niçin? ya bunların hepsi bu yolsuzluğun ortağı ya da üzerine gidemiyorlar, üzerine gitseler cevap verirlerdi."

Kayyum atanması ile ilgili kanunda "Görevleri yerine getiren kişilerin, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz." ifadelerinin yer aldığını aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Malı götür, hırsızlığı yap, kanun arkanda kapı gibi duruyor, saray da arkanda kapı gibi duruyor. Böyle bir kanunu bu Meclis'e kabul ettirdiler. Siz böyle bir kanunu dünyanın hangi ülkesinde gördünüz? Hırsızlık yapana 'hırsızlık yapabilirsin, hiçbir sorunun olmayacaktır' diye kendi Meclisinden kanun geçiren bir ülke gösterin bana? Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, bu kardeşiniz onların tamamına hesabını soracak." dedi.

(Bitti)