Madencilerin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Politika

Madencilerin Önemi Vurgulandı

Saffet Bozkurt, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencilerin ülke ekonomisine katkısını belirtti.

04.12.2024 19:16
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AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, fabrikaların çalışması, ülkenin kalkınması için yer altındaki madenleri, karanlıktan aydınlığa çıkaran madencilere çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Bozkurt, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Seçim bölgesi Zonguldak'ın kömür madenciliği sektöründe Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Bozkurt, "Ülkemiz ekonomisine can veren taşkömürü, yerin metrelerce altında çalışan madencilerimizin geçim kaynağı olmuştur. Zonguldak'ın Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden bir olması ve emeğin başkenti olarak anılması taşkömürü sayesindedir." diye konuştu.

Bozkurt, madenciliğin sanayi ve ekonominin vazgeçilmez parçası olduğunu, bu nedenle canları pahasına çalışan madencilerin en büyük takdiri hak ettiğini söyledi.

Fabrikaların çalışması, ülkenin kalkınması için, yer altındaki madeni karanlıktan aydınlığa çıkaran madencilere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Bozkurt, "Madenin ülke ekonomisine kazandırılmasında en büyük pay kuşkusuz onlarındır. Yer altında vurulan her kazma, çıkarılan her bir kaynak ve madencilerimizin alnından dökülen her damla ter, bizleri daha da ileri taşıyor. Yerin yüzlerce metre altında canı pahasına emek harcayarak bu ülkenin kalkınmasında önemli katkıları olan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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