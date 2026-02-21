Numan Kurtulmuş\'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kurtulmuş, Ramazan ayının ardından yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Bizim Türkçede güzel bir laf var, "Hayırlı işlerinizde acele ediniz." Bir yere kadar geldikten sonra böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım." dedi.
Konuşmasında Türkiye'nin önemli bir süreci geride bıraktığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye için hayati bir eşiği aştık. Bu, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Bu çerçeve içerisinde gerekli adımların iyi niyetle, sabırla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlarda Türkiye'nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunu tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.
Kurtulmuş şöyle devam etti:
"Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin hele bu kadar gergin olduğu, bu kadar gerilimlerin yüksek olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş, konuşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir."
Komisyonun çalışmasının tavsiye niteliğinde olduğunu sözlerine ekleyen Kurutulmuş, rapordaki 6. ve 7. bölümde ortaya konulan tekliflerin tamamıyla tavsiye niteliğinde olduğunu söyledi.
İmza atmış olan siyasi partilerin bir araya gelerek yasal düzenlemeler konusunda neler yapılabileceğini müzakere edeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir." dedi.
Sürecin Türkiye için önemli bir hayati eşik olduğundan bahseden TBMM Başkan, "Bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.
Siyasetin üzerinde uzlaştığı konulardan birinin mevcut anayasanın yetersizliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bu konuda anlayış birliği içinde bir çalışma yürütülmesini temenni etti.
AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve diğer parti üyelerinden oluşan komisyon, ortak raporu 47 kabul, iki çekimser bir ret oyuyla 18 Şubat'ta kabul edilmişti. TBMM'nin yayınladığı ortak raporun sonunda 18 Şubat tarihli komisyon toplantısı tutanağı da yer alıyor.
Bölümler şöyle:
Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ortak rapordaki somut öneriler okundu. Ortak rapordaki somut öneriler, özetle şöyle sıralandı:
