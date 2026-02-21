Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart - Son Dakika
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart

Haberin Videosunu İzleyin
Numan Kurtulmuş\'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
21.02.2026 13:06  Güncelleme: 14:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin yaptığı konuşmada, "Ramazan sonrasında yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, Ramazan ayının ardından yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim. Bizim Türkçede güzel bir laf var, "Hayırlı işlerinizde acele ediniz." Bir yere kadar geldikten sonra böyle bir ittifak ortaya çıktıktan sonra bunun gereğini yerine getirmek lazım." dedi.

"TÜRKİYE HAYATİ BİR EŞİĞİ AŞTI"

Konuşmasında Türkiye'nin önemli bir süreci geride bıraktığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye için hayati bir eşiği aştık. Bu, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"SORUNUN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Bu çerçeve içerisinde gerekli adımların iyi niyetle, sabırla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlarda Türkiye'nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunu tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin hele bu kadar gergin olduğu, bu kadar gerilimlerin yüksek olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş, konuşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir."

Komisyonun çalışmasının tavsiye niteliğinde olduğunu sözlerine ekleyen Kurutulmuş, rapordaki 6. ve 7. bölümde ortaya konulan tekliflerin tamamıyla tavsiye niteliğinde olduğunu söyledi.

"SIKI ÇALIŞMA DÖNEMİNE İHTİYAÇ VAR"

İmza atmış olan siyasi partilerin bir araya gelerek yasal düzenlemeler konusunda neler yapılabileceğini müzakere edeceğini ifade eden Kurtulmuş, "Ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir." dedi.

Sürecin Türkiye için önemli bir hayati eşik olduğundan bahseden TBMM Başkan, "Bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

12 EYLÜL ANAYASASI VURGUSU

Siyasetin üzerinde uzlaştığı konulardan birinin mevcut anayasanın yetersizliği olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 12 Eylül darbe anayasasının artık yeterli olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bu konuda anlayış birliği içinde bir çalışma yürütülmesini temenni etti.

RAPOR 47 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve diğer parti üyelerinden oluşan komisyon, ortak raporu 47 kabul, iki çekimser bir ret oyuyla 18 Şubat'ta kabul edilmişti. TBMM'nin yayınladığı ortak raporun sonunda 18 Şubat tarihli komisyon toplantısı tutanağı da yer alıyor.

Bölümler şöyle:

  • Komisyon çalışmaları
  • Komisyonun temel hedefleri
  • Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku
  • Komisyonda dinlenen kişilerin mutabakat alanları
  • PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması
  • Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri ve demokratikleşmeyle ilgili öneriler
  • Sonuç ve değerlendirme

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORUNDA HANGİ MADDELER VAR?

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ortak rapordaki somut öneriler okundu. Ortak rapordaki somut öneriler, özetle şöyle sıralandı:

  • Süreçte en kritik eşit PKK'nın tüm unsurları ile silah bıraktığının devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesidir. Tespit ve teyit mekanizması devletin mekanizmaları arasında eşgüdüm ile işlemelidir.
  • Amaca hedeflenmiş müstakil ve geçici bir yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Silahı ve şiddeti reddedenlerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanmalıdır. Kanun, kamu vicdanı ve kamu vicdanını gözetmelidir.
  • Geçici kanun ile birlikte ayrıca Ceza ve İnfaz kanundaki hükümlerden yararlanarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili kişiler hakkında mutlaka yasal işlem yapılması değerlendirilmelidir. Af algısı oluşturulmamalıdır.
  • Toplumsal bütünleşme sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesine ve her bireyin ortak geleceğe eşit fırsatlarla ulaşmasına yarayan politikaların belirlenmesi zorunludur. Ekonomik ve sosyal imkanların geliştirilmesi öncelikler arasında yer almalıdır. Bölgeye yapılan yatırımların artırılarak uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.
  • Kanunla, örgüt mensuplarının dahil olduğu süreci izleyecek bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürünmediği gözlemlenmelidir.
  • Süreçte görev alanlar, komisyon toplantılara iştirak edenlerin ve görevlilerin faaliyetleri yasayla güvence altına alınmalıdır.
  • Hakaret ve tehdit gibi suç unsuru içermeyen her düşüncenin ifade edilebildiği bir siyasal ortamın oluşturulması temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

AYM VE AİHM KARARLARI

  • AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyulacağını gösteren mekanizmalar güçlendirilmelidir.

UMUT HAKKI

  • İnfaz Mevzuatı'nın gözden geçirilerek, infaz adaletini esas alarak yeniden alınması gerekmektedir. AİHM ve AYM'nin içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas alınmasına özen gösterilmektedir.
  • Temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır.
  • İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemler, terör suçu olarak değerlendirilmemelidir.
  • Basın özgürlüğünü sınırlayıcı yasalar, yeniden ele alınmalıdır.
  • Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.
  • Siyasi Etik Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.

KAYYUM

  • Belediye Başkanı'nın görevden el çektirilmesi durumunda yalnızca Belediye Meclisi'nde seçim yapılması sağlanmalıdır.

Numan Kurtulmuş, Demokrasi, Politika, Güncel

