Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , " Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere sesleniyorum; gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Özel, toplantı sonunda CHP Kars İl Binası'nın acılış törenine katıldı. CHP'nin baba ocağı olduğunu belirten Özel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini hep babaevi olarak nitelendirdim. Öyle ya hepimizin babası değilse dedesi bu eve doğdu, bu evde büyüdük. Kimimiz burada kalmaya devam ettik. Kimi daha uzaktakine, daha ıraktakine taşındı. Kimi yakında durdu, kimi uzakta durdu. Kimi daha büyüğünü aradı kimi daha küçüğüne razı oldu. Herkes bilir ki bütün babaevine doğanlar, babaevinin kapısı açıktır. Babaevinin bacası tütmektedir, çayı kaynamaktadır. Bir tas sıcak çorba herkes için vardır. Başı sıkışan, dara düşen, pişman olan, kendine sıcak bir yuva arayan için babaevinde her zaman bir yer vardır. O yer başımızın gözümüzün üzeridir. Evimizin başköşesidir. Dönüp gelene 'ya sen nereden geldin? Geçmişte başka taraflara niye gittin? Sen gittiğinde bak bizlere neler ettin?' demeyiz. Gelene, 'hoş geldi' deriz. Çünkü biliriz ki babaevinin tapusu kimsede değildir. Ne Özgür Özel'dedir ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda; ne Ecevit'te vardı ne rahmetli İsmet Paşa'da. Babaevinin tapusu, bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca Kars'ta Atatürk'ü seven, Cumhuriyetini seven, vatanını milletini seven kim varsa artık bu evin kapıları ona açıktır. Yeter ki Cumhuriyetle sorunu olmasın. Misak-ı Milli ile sorunu olmasın, bayrakla sorunu olmasın. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras bu evin geleneğiyle, göreneğiyle, adetine uygun olsun. İnsana saygılı, kadına saygılı, anaya saygılı, vatana saygılı herkes bu evde başköşede duracaktır" dedi. İlk girdikleri yerel seçimde Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini kazandıklarını kaydeden Özel, büyük başarılar kazandıklarını söyledi. Özel, girdikleri ilk yerel seçimlerde Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde birinci parti yaptıklarını ilk genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti olarak iktidar yapacaklarını söyledi.

'ORAYA DA AYNI FİYATA DOĞAL GAZ SATIYORSUN, BURAYA DA AYNI FİYAT'

Kars'ta erken saatlerde meslek odası başkanları, esnaf, sanayici, doktor, hukukçu, kanaat önderleriyle sorunları konuştuklarını belirten Özel, şunları söyledi: "Bu şehirler doğal gazla ısınıyor. Doğal gaz olmayan ilçeler, kömürle ısınıyor. Benim memleketim Manisa'da hava 15 derece oluyor, kış diyoruz. Burada dün eksi 17 derecede miting yaptık. Bugün de burada sıfırın altında derecelerde size sesleniyoruz. Geceleyin eksi 10'dan aşağıya ısı olmuyor. Bizim Manisa'da doğal gaz dönüyor ama burada doğal gazın döndüğünü bile göremiyorsun. Fıldır fıldır dönüyor. Oraya da aynı fiyata doğal gaz satıyorsun, buraya da aynı fiyat. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Karaoğlan Ecevit, geldiğinde burada kömürü yarı fiyatına, yarısı Karslılardan yarısı devletten satmıştı. Sayın Erdoğan'a artık bir şeyi yap demekten vazgeçtim. Çünkü o tarafını belirlemiş. Meydandayım, sokaktayım, Karslıların yanındayım. O bugün Samsun'da kendi atadıklarına, kendini alkışlattıracağı il kongresi için sıcak salonlarda. O soğuğun halinden, vatandaşın halinden, garibanın halinden, emekliden, emekçiden, esnaftan, hayvancılıkla uğraşandan yana derdi yok. Onun derdi beşli çete. Onun derdi kırk haramiler, bizim derdimiz vatan evlatları, onun derdi bakan evlatları. O yüzden Sayın Erdoğan'a şunu yap demiyorum ama diyorum ki Sayın Erdoğan sen bugün kendini Samsun'da seni seçenlere alkışlat ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da, Erzurum'da, Van'da çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü her yerde doğal gaz konutlara yarı fiyatına verilecek. Bunu da buradan müjdeliyorum."

'YARI YARIYA ASGARİ ÜCRETLİYİ YIPRATMIŞLAR'

Özel, "Açıkladıkları asgari ücret, 22 bin 104 lira. Bu iktidar geldiğinde, bir asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. O asgari ücret şu anda 3,5 çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretliyi yıpratmışlar. Bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadıkları asgari ücrete şimdi 5 bin lira zam yaptılar. 17 bin liranın geçen sene ocak ayına göre satın alma gücü 10 bin liradan altına düştü. 7 bin 500 lira asgari ücretlinin kaybı varken 5 bin lira zam verdiler. İlk kez bir Cumhuriyet hükümeti asgari ücretlinin cebine para koymak yerine, 2 bin 500 lira para aldı. Bunu söylediğimizde yapmadık diyen var mı karşımıza çıkıp, bunu savunabilen var mı? Şimdi dün hep birlikte enflasyonu gözledik. Enflasyonu yüzde 1 açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? 'Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu'nun baş harfleri; TÜİK. Tayyip beyi üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde 1. Normalde aylık enflasyonu hocalar yüzde 3 hesaplamış, TÜİK yüzde 1. Neye tenezzül ediyorlar? O rakama göre emekliye zam verilecek ya memur emeklisine yüzde 13 değil yüzde 11 vermek için işçi emeklisine yüzde 16 değil yüzde 14 vermek için; emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları iş" diye konuştu.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİR ASGARİ ÜCRET OLMALI'

En düşük emekli maaşının en az bir asgari ücret kadar olması gerektiğini kaydeden Özel, şunları söyledi: "Bu hükümetin hemen öncesinde görev yapan hükümet, o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti, Ecevit'in hükümeti geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12 bin 500 lira ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bunu 14 bin 500 lira yapacaklar. Bugün 14 bin 500 liraya kim geçinebilir. Bugün bir AK Parti'li, bir MHP'li çıksın karşıma desin ki 14 bin 500 lira ile geçim olabilir. Bugün için Kars'taki ortalama kira 11 bin lira. 14 bin 500 lira maaş vereceksin, 11 bin lira kira alacaksın, 3 bin 500 lirayla geçin diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan maazallah sokakta kalırsın. Bunun için buradan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere sesleniyorum; gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım. ve tekrar ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi 1,5 asgari ücret olacaktır. Söz veriyoruz."

'BU MAAŞLARLA ASLA VE ASLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Türkiye'de gerçek enflasyonun yüzde 80 olduğunu, bunu TÜİK'in yüzde 44 gösterdiğini ifade eden Özel, "Siz asgari ücrete yüzde 30, emekliye yüzde 11 ve yüzde 14 zam yapıyorsunuz. Bu maaşlarla asla ve asla geçinmek mümkün değildir. Bir yıl önce beğenmediğimiz 17 bin 2 lira ile 5 çeyrek altın alırken bugün 4,5 çeyrek altın alıyor. Bir yılda 2 bin 500 lira kayıp. Dedim ya çeyrek altın hesabı ile kayıp. Ama çeyrek altın hesabını beğenmiyor. Gel başka bir hesap yapalım Sayın Erdoğan. Kars'ta, Karslıların şahitliğinde yapalım. Geçen sene asgari ücret 17 bin lira iken Kars kaşarı 220 liraymış. 77 kilo Kars kaşarı alıyormuş. Şimdi verdiğin 22 bin lira, Kars kaşarı 320 lira. Ocak sonuna kadar artmayıp, böyle kalsa 69 kilo alıyor. 8 kilo Kars kaşarı kayıp. 8 kilo Kars kaşarı, 2 bin 500 lira yapıyor. Altın hesabı yapınca diyor ki 'Özgür bey altın hesabı yapıyor. O hesap tutmaz.' Kars'ta, Karslılarla kaşar hesabı yaptım yine 2 bin 500 lira kayıp. Gel Kars'taki kirayı yapalım. Geçen sene 11 bin lira Kars'ta ortalama kira. 11 bin lira 1 yılda yüzde 106 zamlanmış. Emekliye 14 bin lira veriyorsun, şimdi 22 bin lira kira ödeyecek. Öyle bir noktaya geldi ki kira hesabına baktığında Kars'taki durum çok daha berbat bir durumda. O yüzden çok açık ve net bir şekilde buradan Erdoğan'a ve bütün siyasi partili liderlerine söylüyorum; Bakın siyaset tamam. Masa başında oturulduğu gün olur. Salonda konuşulduğu gün olur. Meclis'te konuşulduğu gün olur ama gün halkın arasına karışma günüdür. Gün sokağa çıkma günüdür. Gün sokağa kulak verme millete söylüyor. Bugün eğer ki bugün bu ülke sokakta yokluk, açlık, işsizlik çekiyorsa, her 4 gençten 2'ü çareyi yurt dışında gidip çalışmak olarak görüyorsa, 25 yıl önce çiftçilerin yaş ortalaması 36 iken bugün 58'e çıktıysa kimse artık hayvancılık yaparak, tarım yaparak bir gelecek görmüyorsa ama maaşla iş, asgari ücretle iş yoksa bulunsa da eğer geçim olmuyorsa; o zaman sokaktaki ses değişimin sesidir. Buradan Karslılara soruyorum; Manisa'dan yeni yılın ertesi günü memleketimden başladım, dün Ardahan'da, Posof'ta, Çıldır'da sordum. Buradan soruyorum; aldığınız maaşla geçinmek mümkün mü? Bu maaşlarla geçim olur mu? Peki, geçim olmazsa seçim olur. Sayın Erdoğan buradan Kars'tan sana çağrımızı tekrarlıyoruz. Geçim yoksa geçim, seçim var. Erdoğan bak bu yaptığının sonunda Kars seçim bekliyor ve şunu söylüyor 'geçim yoksa seçim var' ve gidiyorsun sana Kars'tan el sallıyoruz, bu maaşı verene yol veriyoruz. Sizi yolluyoruz. Er ya da geç sandık gelecek halkın, emeklinin, emekçinin iktidarı kurulacak" diye konuştu.